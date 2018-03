FT België: Staking Lierse nipt afgewend: "Dicht bij overname" - Genk en Standard trainen uit voorzorg niet in Brussel



De voetbalredactie

16 maart 2018

06u20 1 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Genk en Standard trainen vandaag niet in Koning Boudewijnstadion

Racing Genk en Standard zullen vandaag niet in het Koning Boudewijnstadion trainen in aanloop naar de bekerfinale van morgen. De KBVB wil de grasmat sparen na de regen van de voorbije dagen. Clement en zijn jongens werken in plaats daarvan om 14u een training af in de eigen Luminus Arena. Een uurtje later (15u) trainen de Rouches achter gesloten deuren in het Academie Robert Louis-Dreyfus.



KRC Genk: training om 14u in de eigen Luminus Arena. Persconferentie om 17u45 met trainer en kapitein.

Standard: training om 15u achter gesloten deuren op het Academie Robert Louis-Drefuys. Persconferentie om 18u15 met trainer en kapitein.

Beerschot-supporters moeten bijbetalen voor Play-off 2

Wie play-off 2 op Het Kiel wil bijwonen, kan vanaf volgende week zijn tickets aanschaffen. Abonnementhouders van Beerschot-Wilrijk kunnen hun seizoensticket verlengen voor 40 euro voor de vijf thuiswedstrijden. Een mini-abonnement voor uitsluitend play-off 2 kost 50 euro. Losse tickets kosten 10 euro per wedstrijd, behalve voor de derby tegen aartsrivaal Antwerp. Daarvoor hanteert de club de huidige ticketprijzen van 20 euro (of 22 voor de hoofdtribune). Maar die tickets kunnen pas in de loop van april besteld worden. De andere ploegen uit 1B die play-off 2 spelen, OH Leuven en Lierse, vragen geen extra toeslag aan hun abonnees. (DPB)

Vossen bijna hersteld

Met de start van de play-offs in zicht is Jelle Vossen (28) bijna volledig hersteld van zijn enkelblessure. De aanvaller van Club Brugge hield gisterochtend een doorgedreven individuele training op het oefenveld. Wel is het nog wachten op Benoît Poulain, die voorlopig nog steeds binnenskamers revalideert. Club hoopt de Fransman klaar te stomen voor de start van de play-offs.

Voor de volledigheid: Vermeer, Vormer, Vanaken en Mitrovic bleven net als de voorbije dagen binnen, zij sluiten na het vrije weekend mogelijk aan. En Mitrovic werd gisteren definitief geselecteerd voor de oefeninterlands van Kroatië tegen Peru en Mexico. (TTV)

Coucke nodigt fans uit voor kennismaking

't Is nu al een populaire vraag onder de Anderlechtsupporters: zal hij zingen of niet? Dinsdag nodigt nieuwe voorzitter Marc Coucke namelijk de achterban van paars-wit uit in het stadion voor een eerste kennismaking. Per supportersclub zijn er twee vertegenwoordigers welkom. Tijdens dat onderhoud zal Coucke luisteren naar de ideeën van de aanhang - wat kan volgens het publiek beter? - maar tegelijk zal hij zijn plannen omtrent fanbeleving uit de doeken doen. Uiterlijk eind deze maand doet Coucke officieel zijn intrede als preses van de landskampioen. (FEL/PJC)

Staking Lierse nipt afgewend: "Dicht bij overname"

De spelers van Lierse werden eens te meer geconfronteerd met betalingsachterstallen. Normaal hadden de ze gisteren hun lonen en premies van de maand februari moeten krijgen, maar de club heeft die deadline niet gehaald. De voorbije maanden waren er wel vaker laattijdige betalingen op het Lisp.

Omdat de spelersgroep dit stilaan beu is, gingen er in de kleedkamer stemmen op om de oefenmatch van vanmiddag tegen Westerlo te boycotten. Die staking werd afgewend, nadat CEO Jan Van Elst aan de spelers kwam verklaren dat men heel dicht bij een overname staat. Een overname lijkt op dit moment het enige redmiddel voor de Pallieters, want huidig eigenaar Maged Samy heeft de geldkraan dichtgedraaid. Begin deze week waren er nog twee geïnteresseerde investeringsgroepen in de running: een groep rond ex-Waregemspeler David Nakhid en een groep uit Letland. Het is niet duidelijk welke kandidaat in poleposition ligt. De spelers stelden wel een ultimatum: als de lonen tegen maandag niet zijn gestort of er is geen getekend akkoord met een overnemer, dan wordt er gestaakt. (KDC)

De Witte en Louwagie op bezoek in Spanje

De spelers van AA Gent kregen gisteren op stage in Spanje het bezoek van Ivan De Witte en Michel Louwagie. De voorzitter en de manager woonden de ochtendtraining bij in temperaturen die ongewoon laag waren voor deze tijd van het jaar in Campoamor. Ze zagen hoe Dylan Bronn een wonde aan de enkel opliep in een duel met Chakvetadze. Asare beperkte zich tot rondjes lopen. In de namiddag gingen de spelers karten. (RN)

Rode Duivels worden... Gele Duivels

Net als bij de nieuwe thuisshirts waarmee de Rode Duivels eind vorig jaar uitpakten, zijn nu ook foto's van de nieuwe uitshirts gelekt. Geen retro uit 1984 zoals bij de thuisshirts, maar wel een knalgele outfit met een zwarte boord en de driekleur op de schouders. Een primeur, die 'Gele Duivels'. De uitshirts komen in de plaats van het blauwe wielertruitje dat Adidas lanceerde voor het EK 2016. De rode retroshirts blijven op het komende WK in Rusland evenwel de eerste uitrusting. (WDK)