FT België. Staelens wordt trainer bij Knokke - Cobbaut traint weer mee op Anderlecht - KV Oostende verwijst Bjelica opnieuw naar de B-kern

FT België.

21 november 2018

14u50 0

Lorenzo Staelens kiest voor Knokke

Knokke heeft een nieuwe coach en dat hoeft weinig te verbazen. De ambitieuze kustploeg uit Eerste Amateur promoveerde vorig seizoen, maar kon deze jaargang nog maar één keer winnen. Met 5 punten uit 12 wedstrijden bengelt Knokke onderaan de later. Dichte concurrenten Heist en Geel staan 4 punten verder met in totaal 9 punten. In de Beker van België wist Knokke te verrassen door Standard uit te schakelen op Sclessin, toch betaalde coach Yves Van Borm de tol voor de mindere competitieresultaten. Zijn vervanger wordt niemand minder dan Lorenzo Staelens. De ex-coach van Moeskroen en Cercle Brugge vindt in de selectie zijn zoon Alessio terug. Staelens krijgt naast de competitie meteen een kans om zich te bewijzen in de Croky Cup. Knokke mag op 6 december tegen Union strijden om een plaats bij de laatste acht.

Biergooiers in thuismatch tegen Genk bezorgen Antwerp 3.000 euro boete

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft een boete van 3.000 euro opgelegd aan FC Antwerp, nadat supporters van de Great Old met bierbekers hadden gegooid tijdens de thuiswedstrijd tegen Genk.

In het competitieduel van 31 oktober tegen de Limburgers gooiden enkele supporters gevulde en lege bierbekers naar de TV-productieploeg en de bank van de bezoekers. De stadionomroeper op de Bosuil maande de fans aan tot kalmte, maar dat mocht niet baten. Ook nadien kregen de Genkse technische staf en zelfs scheidsrechters Boucaut bekers naar hun hoofd geslingerd.

Het incident ontsnapte niet aan de aandacht van de Match Delegate en de vierde official, waardoor Antwerp vervolgd kon worden. Het Bondsparket eiste een boete van 4.000 euro, maar de Geschillencommissie hield het op 3.000 euro.

Ook Zulte Waregem werd bestraft met een boete, weliswaar eentje van 750 euro. De Geschillencommissie deed dat niet naar aanleiding van biergooiers, maar wel van eiwerpers. In de thuismatch van 1 november tegen Standard werd er tot twee keer toe een ei gegooid naar de Luikse bank. Zodra de kapiteins van beide ploegen bij de scheidsrechter geroepen werden en de stadionomroeper het incident veroordeelde, hield de eiwerper zich gedeisd. Zulte Waregem kon de supporter in kwestie opsporen en straffen.

Cobbaut traint weer mee bij Anderlecht

‘t Was koud op Anderlecht, gisteren. Iedereen goed ingeduffeld. Maar de ene toch nog net iets meer, zoals Zakaria Bakkali. Ook Elias Cobbaut was erbij. De Anderlecht-aanwinst die deze zomer overkwam van KV Mechelen, heeft na meer dan drie maanden inactiviteit wegens een enkelblessure de groepstrainingen hervat. Op 12 augustus in de uitwedstrijd op Charleroi liep de linkerflank een ernstige enkelkwetsuur op. De periode van inactiviteit werd op 6 tot 8 weken ingeschat. Maar het liep anders. Door in het ziekenhuis te lang en onbeschermd ijs te hebben gelegd op de fel gezwollen enkel, liep de linksachter een zware brandwonde op. Hierdoor werd de herstelperiode haast verdubbeld. Maar nu is Cobbaut dus terug. Goed nieuws voor Hein Vanhaezebrouck, die op links momenteel geen overschot heeft. (MJR)

Bjelica naar B-kern

KV Oostende heeft Aleksandar Bjelica naar de B-kern gestuurd. Na onophoudelijke strubbelingen sinds de start van het seizoen lijkt het avontuur van de Servische Nederlander nu definitief voorbij bij KVO. Bjelica viel tijdens de voorbereiding uit de gratie van coach Verheyen, voor wie de maat nu definitief vol lijkt. Een vertrek in de winterstop lijkt dan ook onafwendbaar. (TTV)