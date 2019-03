FT België. Stadion Anderlecht gaat naam van Lotto krijgen - Dimata traint maandag weer mee - Poulain en Vlietinck out De voetbalredactie

29 maart 2019

07u22 0

Lotto geeft naam aan stadion Anderlecht

Het Constant Vanden Stockstadion is straks niet meer. Het huidige Anderlechtbestuur bereikte met sponsor Lotto een akkoord over een naamsverandering. Hoe het stadion in de toekomst zal heten, zal in de komende weken worden bekendgemaakt. ‘Lotto Arena’ wordt het al zeker niet omwille van de mogelijke verwarring met de gelijknamige zaal in Antwerpen. Wellicht wordt het stadion genoemd naar één van de producten van Lotto.

Met de naamsverandering wil Marc Coucke de clubinkomsten verhogen. Hij maakt echter ook verder komaf met het verleden van de Vanden Stockdynastie. In 1983, bij de bouw van het huidige stadion, werd het Emile Verséstadion omgedoopt tot Constant Vanden Stockstadion, naar de naam van de toenmalige voorzitter. 36 jaar later komt daar dus een eind aan. (MJR)

Dimata traint maandag weer met de groep

Het gaat goed met Landry Dimata. De laatste behandelingsmethode voor zijn kraakbeenletsel slaat aan en zowel speler als staf klinken optimistisch. De aanvaller ligt voor op schema. De wedstrijd van morgen tegen RC Genk komt te vroeg, maar zeker is dat hij maandag opnieuw met de groep mag trainen. Als hij geen terugval kent, komt hij tijdens deze play-offs sowieso nog in actie. (MJR/PJC)

Poulain en Vlietinck out

De start van play-off 1 haalt hij niet. Benoit Poulain (31) heeft te veel last aan zijn achillespees en moet dan ook forfait geven voor de komst van AA Gent. Afwachten of de rechtsvoetige centrale verdediger, die straks einde contract is, fit geraakt voor de topper tegen Anderlecht van volgende donderdag - het drukke wedstrijdschema speelt alvast niet in zijn voordeel. Leko zal dus moeten sleutelen aan zijn defensie. Te meer omdat Mitrovic nog niet volledig fit is na een barst in zijn enkel. Decarli traint intussen wel weer voluit mee, al opteerde Leko de voorbije maanden veelal om Amrabat een rij achteruit te trekken. Ook Thibault Vlietinck (21) is out. De winger ontbrak de voorbije dagen op training nadat hij opnieuw pijn voelde aan een aanhechting van de heup. (NP)

Twee youngsters voor Gent

AA Gent heeft twee jonge beloftevolle spelers onder contract gelegd tot 2021. Het gaat om linksachter Cederick Van Daele (18) en middenvelder Matisse Samoise (18). “ Jongens in wie we potentieel zien, willen we langer aan ons binden”, zegt sportief directeur Peter Verbeke.

Er bestond al een principeovereenkomst sinds januari, maar gisteren tekende Jan Van den Bergh (24) zijn contract voor één seizoen met optie voor een bijkomend jaar bij AA Gent. Van den Bergh is einde contract bij Beerschot-Wilrijk, waar hij als linksvoetige centrale verdediger uitgroeide tot één van de sterkhouders. Van den Bergh werkt PO 2 nog af bij Beerschot-Wilrijk. “Ik wil in perfecte staat zijn als ik straks naar Gent kom. Sinds we een overeenkomst hadden, heb ik overigens alle wedstrijden van AA Gent gezien.”

🎙"Ik kom hier toe als een onbekende die alles nog moet bewijzen. Maar ik heb de voorbije maanden alle matchen van de ploeg gezien om de ploeg sneller te leren kennen. Ik wil het vertrouwen dat de club in mij toont, omzetten in goeie prestaties" https://t.co/FgUN6sDkU0 #kaagent KAA Gent(@ KAAGent) link