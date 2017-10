FT België: Ssst, hier slaapt Anderlecht - Miljoenenaankopen AA Gent halen opgelucht adem Voetbalredactie

06u53

Bron: Eigen berichtgeving 1 BELGA Franko Andrijasevic maakt opnieuw deel uit van de (ruime) Gentse selectie. Belgisch Voetbal Hoe lang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Anderlecht-spelers slapen in containers

Opvallend zicht aan de zijlijnen van het oefencomplex van Anderlecht, waar plots een dozijn blauwe containers zijn neergepoot. Het zijn slaaphutten, die onder andere door Tomorrowland gebruikt worden.

In de containers is er plaats voor twee bedden. Tijdens het festivalseizoen doen die vooral dienst als 'luxueus' alternatief voor mensen die liever niet in een tent slapen die nauwelijks geluids- en lichtwerend werkt. Op Anderlecht bieden de slaaphutten de spelers (hierboven Trebel) de mogelijkheid om tussen twee trainingen door te rusten - iets wat tot nu toe niet kon. Het idee komt uit de hersenpan van Hein Vanhaezebrouck. Dat mag niet verbazen: de nieuwe coach van paars-wit was ook als trainer van AA Gent bezig met de bouw van het oefencomplex, dat hij zelf mee hielp ontwikkelen. Vanhaezebrouck, die veel meer dan zijn voorganger René Weiler twee trainingen per dag inlast, wil zijn spelers zo optimaal laten recupereren. (NVK/PJC)

Photo News Trebel voor zijn nieuwste slaapplaats.

Belgisch Voetbal Andrijasevic en Marcq opnieuw bij kern

Yves Vanderhaeghe hoopt de lijn van de voorbije twee weken door te trekken op Mambourg. "7 op 9 doet deugd, maar als je ziet tegen welke ploegen we speelden, moésten we die punten eigenlijk ook pakken. Onze situatie blijft hetzelfde, we moeten ook in Charleroi proberen te winnen. Ik hoor dat Mambourg in het verleden altijd een moeilijke verplaatsing was voor AA Gent, maar iedereen is er zich van bewust dat we een belangrijke stap kunnen zetten om dichter bij de eerste zes te geraken." Om dat doel te bereiken, kan Vanderhaeghe, op de geschorste Esiti na, op nagenoeg iedereen rekenen. "We hebben Birger Verstraete, Marcq en Matton om Esiti te vervangen", zegt Vanderhaeghe, die verder geneigd lijkt om vast te houden aan de ploeg van de voorbije weken. Andrijasevic behoort voor het eerst onder Vanderhaeghe tot de selectie. (RN)

Florian Van Eenoo photonews Andrijasevic kwam met de Gentse beloften in actie tegen Club.