FT België. Sparta Praag wil Chipciu kopen - Antwerp haalt voormalige topkinesist van Anderlecht binnen - U18-ploeg van Sonck verliest met 3-1 van Engeland op stage in Spanje

19 november 2018

U18-ploeg van Wesley Sonck verliest met 3-1 van Engeland op stage in Spanje

De jonge Duivels U18 hebben een 3-1-nederlaag geleden tegen Engeland op stage in het Spaanse San Pedro del Pinatar.

Het team van Wesley Sonck verloor donderdag met 1-2 van Ierland, zaterdag volgde een 2-2 gelijkspel tegen Nederland. Morgen keren de Belgen terug naar België.

Nick Shinton, Lucas Lessens, Siebe Vandermeulen, Richard Makutungu, Wout De Buyser, Nicolas Raskin, Amadou Mvom Onana, Elias Sierra-Cappelleti, Evangelos Patoilidi, Largie Ramazani en Yorbe Vertessen kregen maandag een plek in de basiself.

Supporters van Lokeren bevestigen hun grote verkeerskennis

De supporters van Sporting Lokeren bewijzen opnieuw dat ze van de 24 profclubs over de grootste kennis over de wegcode beschikken. De Waaslanders hebben net als vorig jaar de Grote Verkeerscup op hun naam geschreven, zo maakte de Pro League bekend.

De rode lantaarn in de Jupiler Pro League haalde het met een gemiddelde score van 13,6 op 15 voor streekgenoot Waasland-Beveren (13,25). 1B-club SK Lommel, de laureaat van de eerste editie in 2016, vervolledigde het podium. Met een gemiddelde score van 12,14 was de kloof op de Waaslandse clubs vrij groot. Helemaal onderaan bengelde KAS Eupen, dat 9,45 op 15 scoorde. De Oostkantonners hadden ook het laagste aantal deelnemers (315).

De Grote Verkeerscup, een initiatief van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en de Pro League, is al aan zijn negende editie toe. Voor het derde jaar op rij trekt de Pro League de kar om de campagne aan de man te brengen bij de Belgische voetbalsupporters.

Met succes, want op een maand tijd namen ongeveer 55.000 supporters deel aan de quiz. Vorig jaar waren dat er bijna 25.000. Club Brugge was met 8.000 deelnemers de hofleverancier, net voor RSC Anderlecht (7.500 deelnemers).

“Met De Grote Verkeersquiz en De Grote Verkeerscup heeft een recordaantal deelnemers op een leuke manier iets kunnen bijleren over veilig verkeer”, reageert Werner de Dobbeleer, woordvoerder van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

Vanhaezebrouck hervat de trainingen met Anderlecht na discussie over Dimata

Hein Vanhaezebrouck begint er weer aan. Vorige week woensdag had hij nog twee trainingen uit onvrede afgelast nadat bleek dat voorzitter Coucke Landry Dimata, die met een blessure sukkelt, op eigen initiatief met vakantie had gestuurd zonder daarbij de coach te consulteren. Aangezien vrijdag, zaterdag en zondag geplande vrije dagen waren, hadden de niet-internationals dus 5 dagen vrij. Voor Kums die met een staartbeenblessure sukkelt kwamen de extra vakantiedagen goed uit.

Vrijdagavond twitterde Dimata: “Ik voel me beter. Ik kan niet wachten het team terug te zien en op het veld alles achter mij te laten.” Zaterdagnamiddag voegde hij daar nog aan toe: “Ik bereid me voor op de komende week. Zowel mentaal als fysiek. Ik moet klaar zijn.” (MJR)

Sparta Praag wil Chipciu kopen van Anderlecht

Een onbetwiste titularis: dat is Alexandru Chipciu (29) bij Sparta Praag. De Tsjechen zijn dan ook zinnens om de Roemeense huurling van Anderlecht definitief aan te trekken. Sparta bezit een aankoopoptie van naar verluidt 2 miljoen euro. Ook Nicolae Stanciu speelt bij de Tsjechische topclub. Hein Vanhaezebrouck herneemt vandaag de trainingen. Vorige week woensdag had hij nog twee trainingen uit onvrede afgelast. Voorzitter Coucke had Dimata, die met een blessure sukkelt, met vakantie gestuurd zonder daarbij de coach te consulteren. (MJR)

Voormalige kinesist van Anderlecht trekt naar Antwerp

Lang is Jochen Decoene, de gewezen kinesist en hoofd van de medische staf van Anderlecht, niet zonder zonder werk gebleven. Hij gaat deze morgen aan de slag bij RFC Antwerp. Vorige week was hij na tien jaar dienst, in onderling overleg, opgestapt bij paars-wit. De reden: een heel moeilijke samenwerking met Chris Goossens, de gewezen dokter van KV Oostende die door voorzitter Coucke de Brusselse medische staf was binnengeloodst. De spanning culmineerde rond de blessures van Dimata (dij) en Kums (staartbeen) waarbij beiden een andere visie deelden.

Maar nauwelijks was het nieuws van het vertrek van Decoene de weremd ingestuurd of geïnteresseerde clubs hingen bij Decoene aan de lijn. Antwerp reageerde het meest gevat en eind vorige week kwamen beiden partijen tot een akkoord. Decoene wordt ook bij Antwerp hoofd van de medische staf. Deze morgen roept hij zijn nieuwe medewerkers een eerste keer samen. Het is overigens niet uitgesloten dat aan het einde van het seizoen nog andere leden van de medische staf van Anderlecht dezelfde weg zullen volgen. (MJR)