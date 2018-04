FT België: Spajic twee weken out - Bosuil kan in derby voor het eerst vollopen met 15.000 toeschouwers - Luyindama twee weken geschorst? De voetbalredactie

09 april 2018

00u45 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk binnenland.

Bondsparket wil twee speeldagen effectieve schorsing voor Luyindama (Standard)

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft drie speeldagen schorsing, waarvan één met uitstel, en 800 euro boete gevorderd tegen Standard-verdediger Christian Luyindama. Die kreeg afgelopen weekend op speeldag 2 van play-off 1 rood voor een vuistslag.

Diep in de blessuretijd van de partij in en tegen Genk (1-0) revancheerde Luyindama zich, nadat hij een elleboogstoot van Ibrahima Seck had gekregen. De verdediger van Standard sloeg met de vuist tegen het achterhoofd van Seck. Scheidsrechter Bram Van Driessche trok meteen rood.

Als de Rouches het schikkingsvoorstel van het Bondsparket aanvaarden, mist Luyindama de thuiswedstrijden tegen AA Gent (14 april) en RSC Anderlecht (18 april). Als Standard de strafmaat niet aanvaardt, moeten club en speler dinsdagmiddag (vanaf 14u00) voor de Geschillencommissie verschijnen.

Spajic twee weken out

De schade lijkt mee te vallen. Uros Spajic viel tegen Charleroi uit met een blessure aan de enkel, maar het ziet ernaar uit dat de Anderlecht-verdediger dit seizoen nog in actie zal kunnen komen. De Serviër hoopt maximaal twee weken buiten strijd te zijn. Lukt dat, dan kan Spajic op speeldag 5 tegen Racing Genk zijn rentree vieren. Door de blessure moet Hein Vanhaezebrouck wel weer sleutelen achterin. Wellicht profiteert Josué Sá. (PJC)

SV Roeselare voetbalt ook volgend seizoen in 1B

Na een scoreloos gelijkspel tegen Westerlo tellen de West-Vlamingen in de play-downs 9 punten voorsprong op rode lantaarn Tubeke. Met nog drie speeldagen te gaan, kunnen de Waals-Brabanders nog wel op gelijke hoogte klimmen, maar in dat geval geeft het klassement in de reguliere competitie de doorslag. Roeselare eindigde daarin boven Tubeke. (RVD)

Bosuil mag 15.000 fans verwelkomen voor derby

Antwerp kreeg vorige week groen licht van alle overheden over zijn vernieuwd stadion. Alle controles (onder meer omtrent milieu, mobiliteit, parking, veiligheid en brandveiligheid) zijn uitgevoerd en de Bosuil mag voortaan zijn volledige capaciteit benutten. Dat betekent dat er voor de volgende wedstrijd - de derby tegen Beerschot-Wilrijk van zondag aanstaande - voor het eerst 15.000 tickets verkocht kunnen worden. (SJH)

Sá Pinto op persconferentie "opdat de club geen boete krijgt"

Ricardo Sá Pinto schoof dan toch aan voor de persconferentie na de wedstrijd. Al was het niet van harte bij de Portugees. "Ik zit hier gewoon omdat ik verplicht ben", zei hij. "Als ik op die manier kan vermijden dat de club beboet wordt, dan doe ik dat. Ik zag een evenwichtige wedstrijd, na de voorsprong van Genk kregen we een paar kansjes. Jammer dat we ons moment niet gepakt hebben. Genk was beter vandaag en heeft terecht gewonnen. Good night."

Mpoku haakte geblesseerd af voor de partij van zaterdag tegen Genk. (KDZ/SJH)

Seck pleit zichzelf én Luyindama vrij

Luyindama kreeg helemaal op het eind nog rood voor een elleboog in de nek van Seck, de Senegalees kwam zelf weg zonder kaart, nadat ook hij zijn elleboog gevaarlijk liet zwaaien. "Dat was een gewoon duel, de scheids zag het en floot niet. Geen overtreding dus. Eerlijk gezegd denk ik ook niet dat Luyindama een rode kaart verdiende. Hij raakte me nauwelijks."

Na twee speeldagen verzamelde Racing Genk al 9 gele kaarten. Kapitein Alejandro Pozuelo en rechtsachter Clinton Mata moeten op hun tellen passen, zij staan al op twee gele kaarten. Een derde gele kaart levert een schorsingsdag op. (DPB)

Diatta viert langverwacht debuut

Nadat hij drie maanden trainde zonder te spelen, mocht Krepin Diatta (19) gisteren eindelijk zijn debuut vieren bij Club. De Senegalees kwam halverwege de wedstrijd in de plaats van een slappe Ahmed Touba, maar kon zelf ook niet overtuigen. Diatta werd in de winterstop overgenomen van het Noorse Sarpsborg. Blauw-zwart wou de aanvaller eerst een half seizoen uitlenen - aan KV Mechelen om precies te zijn - maar daar had de nieuwkomer geen zin in. Zijn vele optredens bij de beloften buiten beschouwing gelaten, mocht Diatta met enige vertraging dan toch debuteren - mede door de voetblessure van Anthony Limbombe. Wat Limbombe betreft: de smaakmaker wordt deze week opnieuw op training verwacht. Normaal gezien mag de match op Anderlecht niet in het gedrang komen. (TTV)