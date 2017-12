FT België: Spaart Leko Nakamba? - Kastje van Wasilewski nog steeds op Anderlecht De voetbalredactie

09u13 0 BELGA Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Stuivenberg verbolgen over uitspraak Malinovskyi

Het beroep van het Bondsparket tegen de vrijspraak van Genk-middenvelder Ruslan Malinovskyi leverde de Oekraïner gisteravond uiteindelijk twee speeldagen schorsing met uitstel op. Hij kan vandaag dus wel gewoon aantreden tegen Eupen. Toch was trainer Albert Stuivenberg verbolgen.

"Niet alleen het feit dát ze in beroep gaan, maar vooral de timing ervan stoort mij", aldus de Rotterdammer gisteren nog voor de uitspraak bekend was. "We zijn één dag voor de wedstrijd en ik weet niet of ik kan rekenen op een belangrijke speler. Zo kun je niet optimaal een belangrijke match voorbereiden. Dat klopt niet. Dinsdag werd beslist dat Malinovskyi vrijuit gaat. Als het Bondsparket daar dan niet mee akkoord gaat, stel ik voor dat ze woensdag opnieuw samenkomen. Of toch zeker vóór onze laatste trainingsdag." (KDZ)

Terugkeer Kiese Thelin en Leya Iseka niet aan de orde

Het plan mag de koelkast in. In de zoektocht naar een nieuwe spits opperden sommige Anderlecht-supporters op sociale media om Aaron Leya Iseka (20) of Isaac Kiese Thelin (25) in januari terug te halen. Beide aanvallers zijn op huurbasis goed op dreef bij hun clubs Zulte Waregem en Waasland-Beveren. Een verscheuring van het huurcontract blijkt evenwel onmogelijk - een terugkeer in de winter is niet voorzien. Voor Robert Beric (26) is dat trouwens wel een optie. Het scenario waarbij de Sloveense huurling straks opnieuw naar zijn moederclub Saint-Étienne trekt, wordt steeds waarschijnlijker. Beric komt nauwelijks aan spelen toe in het Astridpark - hij zit aan 38 competitieminuten. (PJC)

Spaart Leko Nakamba?

Met de topper tegen Anderlecht van volgende zondag in het verschiet is de kans bestaande dat Ivan Leko Nakamba morgen spaart. De Zimbabwaan heeft vier gele kaarten achter zijn naam en riskeert dus een schorsing, al was dat één week voor de heenmatch in het Astridpark op 5 november ook al het geval. Leko liet de middenvelder toen wel opdraven tegen STVV, maar heeft nu met een topfitte Clasie intussen wél een volwaardig alternatief achter de hand. De Nederlander bewees in Eupen klaar te zijn en mag hopen op zijn eerste basisplaats. Dat kan in het vaste 3-5-2-systeem als vervanger van Nakamba, maar evenwel zoals vorige week in Eupen in een ruit met Nakamba, Vanaken en Vormer. "Hij is opnieuw de Clasie van bij Feyenoord", liet Leko gisteren over de Nederlander vallen. Verder is Vossen nog out met een knie- en enkelprobleem. Club hoopt de aanvaller volgende week tegen Anderlecht te recupereren. (TTV)

Het kastje van Wasyl

Opvallend beeld in de kleedkamer op Neerpede, zo blijkt uit de foto met manager Van Holsbeeck: het kastje van Marcin Wasilewski is er nog steeds. Nochtans is de Poolse verdediger al sinds 2013 weg bij Anderlecht. Navraag leert ons dat de locker van 'Wasyl', sinds zijn terugkeer na een dubbele open beenbreuk een clubicoon, nooit zal verdwijnen, als eerbetoon. (PJC)