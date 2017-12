FT België: Shirt Vormer populair bij veiling voor goed doel - AA Gent denkt aan Speler van het Jaar in Zweden - Anderlecht volgt Govea De voetbalredactie

17u25 1 Photo News Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Shirt Vormer populair bij veiling voor goed doel

Het shirt van Ruud Vormer is voorlopig het populairst bij een veiling tijdens een kerstactie die de clubs uit de Belgische Jupiler Pro League jaarlijks houden ten behoeve van een goed doel. Er is al 760 euro geboden voor het shirt van de populaire aanvoerder van Club Brugge. Ook het truitje van Cristian Benavente doet het verre van onaardig: 570 euro.

De kerstactie van de verzamelde voetbalclubs leverde vorig jaar 92.300 euro op. Halverwege staat de teller nu op een kleine 45.000 euro. Het meest wordt er geboden op een zogenoemde VIP-experience voor een duel uit de achtste finales van de Champions League. Het hoogste bod daarvoor is nu 2000 euro.

De opbrengst van de veiling gaat dit jaar naar de Belgian Homeless Cup, een organisatie die voetbal inzet om te werken aan de reïntegratie van dak- en thuislozen.

GMAX AGENCY

AA Gent denkt aan Speler van het Jaar in Zweden

Het dossier van Anders Christiansen (27) ligt op tafel in de Ghelamco Arena. De Deense middenvelder is een interessante piste in de zoektocht naar versterking. Christiansen kroonde zich het voorbije seizoen met Malmö tot kampioen van Zweden en werd nadien ook nog verkozen tot Speler van het Jaar. Daartegenover staan amper vier caps voor de nationale ploeg – zijn laatste dateert al van 2014 – en een mislukt avontuur bij het Italiaanse Chievo.

Naast Christiansen onderzoeken de Buffalo’s nog andere mogelijkheden, maar de vraag dient gesteld: moet AA Gent wel nog een centrale middenvelder gaan halen. Sinds Yves Vanderhaeghe overnam van Vanhaezebrouck staat er namelijk een hecht, defensief blok, met vier verdedigers en daarvoor het duo Dejaegere - Esiti – andermaal de uitblinkers tegen Charleroi. Bovendien toonde Birger Verstraete zijn kwaliteiten tegen KV Kortrijk en Standard.

Nog dit: ’t is wachten op de officiële bekendmaking van de nieuwe spits: Rangelo Janga (25), van AS Trencin. (NP)

photo news Anders Christiansen (l)

Oostende straks lid van City Football Group?

De nabije toekomst van Anderlecht is in grote lijnen vastgelegd, KV Oostende neemt rustig de tijd om alle voorstellen te bekijken nu Marc Coucke de club vaarwel zwaait. Een tiental geïnteresseerden meldden zich, via tussenpersonen, waaronder ook dat van City Football Group, die onder andere Man City en New York City FC in handen heeft. De groep houdt de Belgische markt aandachtig in het oog, ook de clubs. Wegens interessant om jong talent en niet-EU-spelers goedkoop te stallen. Op City klinkt het dat er voorlopig echter geen concrete onderhandelingen lopen over een participatie. Contacten worden niet ontkend.

KVO wil niet overhaast te werk gaan en zal de komende tijd alle voorstellen grondig doorlichten. Doordat Coucke pas vanaf februari mag handelen bij Anderlecht, heeft Oostende best wel wat tijd om zich over de vele opties te buigen. Coucke liet duidelijk verstaan dat hij mensen met een hart voor KVO zijn aandelen wil zien overnemen. (TTV/KTH)

BELGA

Anderlecht denkt aan Govea

Paars-wit volgt Omar Govea (21). Moeskroen huurt de Mexicaanse middenvelder van FC Porto en bezit een aankoopoptie, maar het is twijfelachtig of het die kan lichten. Portugese bronnen melden ons dat FC Porto minstens 3 miljoen euro wil vangen voor zijn international. Nog bij RSCA verlengde Milan Corryn (18) zijn contract tot 2020. (PJC)

BELGA

Antwerp kan beginnen boeren, met dank aan Paul Gheysens

Dankzij de input van Paul Gheysens heeft Antwerp opnieuw een gezonde basis om op verder te bouwen. Dat blijkt uit de jaarrekening. Antwerp sloot het vorige seizoen af met 7,4 miljoen euro verlies. Dat klinkt negatief, maar het is niet alarmerend. Antwerp tastte diep in de geldbuidel met de promotie als resultaat. De loonmassa ging omhoog naar meer dan 6 miljoen euro. Pas vanaf dit seizoen profiteert de Great Old écht van de tv-gelden en ook de nieuwe tribune gaat extra inkomsten genereren. Dat moet voor meer financiële slagkracht zorgen. Antwerp heeft wel nog stappen te zetten als het zonder de bijdrage van Gheysens op eigen houtje rendabel wil zijn. Hij pompte immers 10 miljoen in de club in de vorm van geplaatst kapitaal. Het eigen vermogen is daardoor opnieuw positief: 1,4 miljoen ipv -1,2 miljoen. De club beschikt ook over 1,7 miljoen liquide middelen die beschikbaar zijn om de transfermarkt op te stappen. De schuldenberg werd evenzeer teruggebracht. Vermoedelijk door het betalen van ex-voorzitter Eddy Wauters liepen die terug van 22,5 naar 17,5 miljoen. (SJH)

Photo News

Spannende avond voor Bossut

Hannelore, de vrouw van Sammy Bossut, kan elk moment bevallen van een tweede dochtertje. "Vanuit Moeskroen is het maar twintig minuten rijden", zegt hij. "Zodra mijn vrouw belt, rijd ik ernaartoe, ook al zijn we daar al aangekomen."

Maar net zo goed wordt het een kerstkindje of moet Sammy dinsdagavond verstek geven voor Essevee - Charleroi. Of wacht de baby op een vrije dag van papa. (ESK)

Foto BELGA Sammy Bossut: "Goed dat we in Moeskroen spelen: als mijn vrouw belt, kan ik er dus snel bij zijn."