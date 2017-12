FT België: Senegalees toptalent Diatta (18) eerstdaags van Club? - Leali op weg naar uitgang bij Zulte Waregem De voetbalredactie

13u20 4 rv Krepin Diatta. Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Leali op weg naar Perugia

De kans is groot dat Nicola Leali (24) eerstdaags vertrekt bij Zulte Waregem. De doelman, gehuurd van Juventus, geniet zeer concrete interesse van Serie B-club Perugia. Leali speelde amper zes competitiewedstrijden voor Essevee, maar maakte nooit een fantastische indruk en is inmiddels derde keeper in de pikorde na Sammy Bossut en Louis Bostyn. Het is wel de vraag of Zulte Waregem Leali zomaar zal laten gaan, want Francky Dury wil drie waardige doelmannen in zijn selectie. Overigens loopt het Belgische avontuur van die andere Juventus-huurling, Grigoris Kastanos (19), deze winter sowieso ten einde aan de Gaverbeek. Hij mag weg. Aan inkomende zijde gaan de onderhandelingen met Anderlecht-spits Harbaoui en AA Gent-middenvelder Marcq de goeie richting uit. (PJC/VDVJ)

Club Brugge heeft Senegalees toptalent bijna beet

Bij Club Brugge loopt voorlopig voorlopig alles op wieltjes, maar de competitieleider denkt ook aan de toekomst. Club staat namelijk dicht bij een transfer van Krepin Diatta, een 18-jarig Senegalees toptalent.

Club volgt Diatta, een offensieve middenvelder die op de loonlijst van het Noorse Sarpsborg staat, al een tijdje en lijkt hem nu dus ook te zullen vastleggen. Of Diatta meteen het shirt van Club zal dragen, is echter niet zeker. Club zal de Senegalees eerst een half seizoen zal uitlenen, wellicht aan een andere eersteklasser.

Diatta gooide al hoge ogen in Noorwegen, waar hij onder meer een hattrick scoorde in een bekermatch, en ook op het WK voor -20-jarigen. Ooit zou Manchester United zelfs interesse in hem getoond hebben, maar tot een overgang kwam het nooit. Sarpsborg plukte Diatta begin dit jaar weg bij de Oslo Football Academy in Dakar.

Essevee in hoger beroep

Zulte Waregem gaat niet akkoord met de schikkingvoorstellen die het Bondparket voorstelde voor Sandy Walsh (één speeldag) en Peter Olayinka (vier speeldagen). Beide spelers werden tijdens de wedstrijd tegen Sporting Charleroi op 26 december vroegtijdig van het veld gestuurd met een rode kaart door ref Boucaut. Deze strafmaat werd vrijdagnamiddag bevestigd door de Geschillencommissie. Essevee gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de Geschillencommissie.

Franck Berrier opnieuw in A-kern KV Oostende

Franck Berrier wordt vanaf maandag opnieuw opgenomen in de A-kern van KV Oostende. Voorzitter Marc Coucke nam het initiatief om de middenvelder een nieuwe kans te geven. Dat heeft de club bekendgemaakt. KVO schorste de 33-jarige Fransman eind oktober "voor onbepaalde tijd om disciplinaire redenen". Berrier probeerde een transfer te forceren nadat hij een lucratief voorstel had gekregen van een Thaise club.

"Franck is én blijft een uitstekende speler, die ons nog veel diensten kan bewijzen", stelt Coucke, die op 1 maart Roger Vanden Stock opvolgt als voorzitter van Anderlecht. "Zijn verwijzing naar de B-kern heeft lang genoeg geduurd. Bovendien heeft hij zich de voorbije twee maanden bijzonder correct en professioneel opgesteld. De eindejaarsperiode is een tijd van bezinning en verzoening. En daarom nam ik telefonisch contact op met Franck. Ik wou weten hoe hij terugkijkt op de voorbije twee maanden. Het is een bijzonder hartelijk en correct gesprek geworden. Tijdens de periode bij de beloften was hij een voorbeeld voor de jonge gasten. Hij heeft hen perfect begeleid en is op en top professioneel gebleven. Daarmee heeft Franck getoond dat hij wel degelijk een hart heeft voor KV Oostende. En dat waarderen we. Anderzijds heeft Berrier ook begrip getoond voor ons standpunt. Zand erover en vanaf nu kijken we enkel nog vooruit."

"De ploeg heeft het tijdens mijn afwezigheid best wel goed gedaan en daar ben ik ook blij om", legt Berrier uit. "Het is nu aan mij om te tonen dat ik opnieuw met volle zin een rol van betekenis kan spelen voor KV Oostende. Samen met de rest van de groep moeten we nu nog zo hoog mogelijk mikken. Er blijven nog voldoende wedstrijden over om er een mooi seizoenseinde van te maken."

Berrier gaat van 6 tot 13 januari met de A-kern mee op winterstage in Murcia. Dit seizoen scoorde hij drie keer in tien wedstrijden voor Oostende, momenteel dertiende in de Jupiler Pro League. De Fransman speelt sinds 2013 voor KVO. Aan de kust ligt de spelmaker nog onder contract tot 2019.

Goed nieuws: @FranckBERRIER keert terug in A-kern KV Oostende https://t.co/dM8Vz3TZm2 pic.twitter.com/vyPcyl7wjB KV Oostende(@ kvoostende) link

Verheyen zegt 'neen', Vermant wel nog optie voor Waasland-Beveren

Gert Verheyen, één van de topkandidaten om bij Waasland-Beveren Philippe Clement op te volgen, besliste om op dit moment niet in te gaan op het Wase voorstel. De trainer van de Belgische U19 ligt nog onder contract bij de nationale ploeg. Ook Adri Koster (ex-Club Brugge) was even in beeld, maar ook hij viel nu af. De komende dagen zit Waasland-Beveren aan tafel voor een tweede gespreksronde met de drie overgebleven kandidaten. Dat zijn de Nederlandse Duitser Peter Hyballa (ex-trainer van NEC), Arnauld Mercier (ex-Roeselare) en Sven Vermant (beloften Club). Indien er met hen geen akkoord wordt bereikt, heeft de club andere pistes achter de hand. (MVS)

Jali en Siani op vertrekken bij KVO

KV Oostende heeft Andile Jali een nieuw driejarig contract tot 2021 aangeboden. De verbintenis van de Zuid-Afrikaan loopt na dit seizoen af, KVO wil voorkomen dat hij gratis de deur uitwandelt. Of Jali zal bijtekenen, is nog de vraag. De middenvelder geniet interesse uit eigen land, waar Orlando Pirates en Mamelodi Sundowns azen op de international. Liever zou Jali in Europa blijven, en daar was er eerder belangstelling uit Frankrijk en Engeland. Ook Sébastien Siani (31) sprak gisteren via Twitter zijn wens uit om te vertrekken. De Kameroener had afgelopen zomer een akkoord met Toulouse, maar een overgang kwam niet rond. Op dit moment zijn er geen concrete aanbiedingen. (TTV)

Sascha Kotysch stapt in het huwelijksbootje

In Sint-Truidense stadhuis is vanochtend STVV-speler Sascha Kotysch (29) gehuwd met Larissa Smets (22) uit Brustem. Beiden zijn al jaren een koppel. Lang zal Kotysch niet kunnen genieten van zijn wittebroodsweken. Want vrijdag vertrekt hij samen met STVV op oefenkamp naar La Manga. De eerstvolgende competitiematch moet hij missen omdat hij tegen Antwerp een vijfde gele kaart pakte terwijl hij op de bank zat. Kotysch streek in 2010 neer in Sint-Truiden en bij STVV. Hij kwam over van Kaiserslautern. (FKS)

Lokeren is boos op KV Mechelen

Lokeren is niet te spreken over de handelswijze van KV Mechelen. Dat legde Abou Ouattara, een Burkinese spits van 18, voor 3,5 jaar vast. "Terwijl de speler eerder bij ons testte én een voorakkoord tekende, omdat hij nog geen 18 was toen", vertelt sportief directeur Willy Reynders. "Dat KV Mechelen nu met de speler gaat lopen: sorry, dat doe je niet. Ze gaan hier nog van horen." Bij Mechelen waren ze zich van geen kwaad bewust. (MVS)

Marcq bijna van Zulte Waregem

De onderhandelingen van AA Gent met Zulte Waregem over Damien Marcq gaan de goeie richting uit. Het is wachten op de officialisatie van de definitieve transfer. (SK)

Pollet mag weg, contractverlenging voor Benavente

Pollet en Saglik mogen weg bij Charleroi. Voor Rezaei, Benavente, Tainmont en Hendrickx is er een contractverlenging in de maak. (AR)

