FT België: Sels kan tekenen voor 5 jaar in Anderlecht - Zetten zaakjes Coucke met ex-club kwaad bloed? - Venanzi: "We kiezen snel een coach" De voetbalredactie

16 mei 2018

07u32 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de binnenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk binnenland.

Sels kan tekenen voor vijf jaar

Enkel Newcastle United ligt dwars. Huurling Matz Sels (26) en Anderlecht staan op een zucht van een akkoord voor vijf jaar, maar de onderhandelingen met de Engelse moederclub verlopen moeizaam.

6,6 miljoen euro: dat is de som die AA Gent in 2016 van Newcastle ontving voor Matz Sels, waarmee hij op dat moment de duurste uitgaande transfer van de Buffalo's was. Net dat hoge bedrag kan nu een serieuze tegenvaller worden voor Sels in de hoop om bij Anderlecht te blijven. De Engelsen zijn bereid om de doelman, die geen toekomst heeft over het Kanaal, definitief te verkopen als ze een groot deel van hun gemaakte investering kunnen recupereren. Ook al wordt het niet bevestigd in makelaarskringen, de verwachting is dat Newcastle minstens vier miljoen euro wil. Zelf is Sels van plan om zich inschikkelijk te tonen. De Antwerpenaar heeft voorzitter Marc Coucke en sportief manager Luc Devroe laten weten dat een hoog salaris - in Newcastle verdiende hij meer dan één miljoen euro per jaar - op dit moment in zijn carrière niet prioritair is. (PJC)

Boeckx lijkt tweede keeper te blijven

In de hiërarchie onder de lat moeten overigens niet al te veel wijzigingen verwacht worden. Frank Boeckx (31) wordt in principe de back-up van Sels. Hij revalideert nu nog van een hernia, binnen Anderlecht meent men dat hij fit geraakt voor het nieuwe seizoen. Een eerste gesprek met Devroe was alvast erg positief. De overeenkomst met derde keeper Boy de Jong (24) loopt dan weer af, maar Hein Vanhaezebrouck was meermaals lovend over de Nederlander. Wellicht kan hij blijven.

Venanzi tegen Standarfans: "We kiezen snel een coach"

Bruno Venanzi was gisterenavond te gast op de Algemene Vergadering van de supportersfederatie van Standard 'Famille des Rouches'. Zij vroegen de voorzitter van de Rouches naar de naam van de trainer volgend seizoen. Een definitief antwoord kwam er niet, maar voor de goede verstaander... "Jullie zullen zien dat we snel een keuze zullen maken", aldus Venanzi. "Misschien zullen sommige beslissingen bizar lijken, maar we hebben op lange termijn gedacht. Onze T1 zal de eerste training op 18 juni leiden." (FDZ)

Milic: 4 jaar Anderlecht voor gering bedrag

Beide clubs ontkennen het voorlopig nog, maar Antonio Milic (24) trekt wel degelijk voor vier jaar naar Anderlecht. Het is aannemelijk dat de transfersom die aan KV Oostende betaald moet worden eerder symbolisch zal zijn. Hetzelfde geldt voor Knowledge Musona (27), die de komende weken het spoor van Milic richting het Astridpark zal volgen.

Milic is één van de drie beoogde verdedigers die Sporting in het tussenseizoen wil inlijven. Dit om het vertrek van Kara, Dendoncker en mogelijk ook Deschacht op te vangen. Met Milic haalt het alvast een linksbenige verdediger, die na een moeilijke start de voorbije twee seizoenen uitgroeide tot een absolute sterkhouder bij KVO. Hij is ongeveer 1,5 à 2 miljoen euro waard, maar het zou verbazen mocht Coucke dit bedrag moeten betalen. Hetzelfde geldt voor Musona, die eveneens op weg lijkt naar Anderlecht. Vorig jaar nog plakte Luc Devroe als sportief directeur van KVO de som van zes miljoen euro op het hoofd van Musona.

Nu Coucke geen verbondenheid meer heeft met KVO zijn transfers tussen RSCA en Oostende niet langer verboden. Wel zullen de onderlinge zaakjes mogelijk kwaad bloed zetten bij andere 1A-clubs, zeker als Anderlecht na Milic en Musona straks ook nog eens de interesse in Aristote Nkaka concretiseert. (TTV/PJC)

Brys onderhandelt met Japanners

Marc Brys, tot nader order nog altijd coach van Beerschot-Wilrijk, trok gisteren opnieuw naar Sint-Truiden om te onderhandelen. Dat deed hij deze keer enkel met de Japanse eigenaars van STVV en sportief directeur Tom Van den Abbeele, voorzitter Meekers was daarbij niet aanwezig. Op enkele punten en komma's na is er een akkoord voor een contract van drie jaar. In de loop van deze week zou zijn overstap officieel moeten zijn. Daar dringt ook Beerschot-Wilrijk op aan. (DPB/FKS/SJH)

Sampdoria hengelt opnieuw naar Colley

De Italiaanse krant 'Il Secolo XIX' uit Genua meldt dat Sampdoria opnieuw doorduwt voor Omar Colley. De centrale verdediger van Racing Genk stond afgelopen winter al op het verlanglijstje, maar Genk hield toen het been stijf. Dimitri de Condé liet eerder al verstaan dat het deze zomer moeilijk zal worden om Colley te houden.Sampdoria zou 7 miljoen euro willen neertellen voor de Gambiaan. (KDZ)

Extra kans voor Harbaoui, Coopman niet geschorst

De boze mail van Zulte Waregem heeft zijn effect niet gemist. De Pro League besliste namelijk dat de topschuttersstand uitzonderlijk pas na de finale van play-off 2 wordt afgesloten. Door het forfait van Lierse zou Harbaoui één duel minder gehad hebben om zijn Gouden Stier te verdedigen. Ook rond de schorsing van Sander Coopman haalde Essevee in beroep zijn slag thuis. De Geschillencommissie oordeelde dat zijn uitsluiting tegen OHL volstaat. (VDVJ)

ANDERLECHT_ Marc Coucke stelt op woensdag 23 mei zijn beleidsplan voor. Najar geraakt wellicht fit voor Genk, Saief niet. (PJC)

WAASLAND-BEVEREN_ Jans (25) staat hoog op het lijstje van Lokeren en ook Fortuna Düsseldorf kwam hem al vaak scouten. Ook RC Genk zou interesse hebben in de Luxemburgse international. Waasland-Beveren is bereid mee te werken aan een transfer en trok met Threlkeld al een vervanger aan. (MVS)

ANTWERP_ Het seizoen van Batubinsika zit erop met een scheurtje in de quadriceps. Arslanagic (knie) en Van Damme (patellapees) raken mogelijk fit. (DPB)