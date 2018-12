FT België. Scheidsrechterbaas streng voor flaters videoref - Paars-wit krijgt hoogste WK-compensatie van FIFA - Genk strikt jonge Fin De voetbalredactie

04 december 2018

13u34 0

Videoref en scheidsrechter scoren 0 op 4 op speeldag 17

De videorefs en de scheidsrechters kenden op de zeventiende speeldag in de Jupiler Pro League geen al te best weekend. Van de vier VAR-situaties resulteerde geen enkele in een correcte beslissing, zo bleek uit de evaluatie die scheidsrechtersbaas Johan Verbist maakte.

Tijdens de wedstrijd tussen Lokeren en AA Gent (2-2) greep de videoref wel nog terecht in, maar scheidsrechter Dierick beoordeelde de fase verkeerd. Daardoor werd de gelijkmaker van Dylan Bronn onterecht goedgekeurd. “Bij het opzetten van de aanval wordt er een fout gemaakt op Miric. Hij wordt vastgehouden en kan daardoor niet in duel gaan voor de bal. De scheidsrechter laat doorspelen en Bronn maakt de gelijkmaker. Er is een correcte VAR-tussenkomst maar na het zien van de beelden geeft de scheidsrechter toch doelpunt”, aldus Verbist. Nog later in de wedstrijd had AA Gent een strafschop kunnen krijgen voor handspel van Diaby. De VAR wees Dierick er terecht op, maar opnieuw gebaarde de ref van krommenaas en kende enkel een hoekschop toe.

In twee andere gevallen had de videoref moeten tussenkomen, maar deed die dat niet. Beide fases deden zich voor in de partij tussen Antwerp en STVV (1-3). Zo had Sinan Bolat voor de slag in het gezicht van De Sart altijd rood moeten krijgen, vindt scheidsrechtersbaas Verbist. De doelman ontsnapte met geel. Ook bij de gelijkmaker van Antwerp werd scheidsrechter Bert Put in de steek gelaten door de VAR. “In de opbouw van het doelpunt wordt Bezus tegen de grond geduwd. De scheidsrechter liet doorspelen en hier had de VAR de scheidsrechter naar het scherm moeten roepen om hem de fase te laten zien”, aldus Verbist.

Racing Genk legt jonge Fin vast

Racing Genk heeft de jonge Fin Marius Könkkölä vastgelegd. De middenvelder maakt in januari 2020, wanneer hij 16 is, de overstap van Helsinki naar de Luminus Arena. Dat melden de Limburgers op de clubwebsite.

Könkkölä is een “offensieve speler die een sterke linkervoet combineert met snelheid en vista”, zo klinkt het bij de huidige competitieleider. “Marius kon rekenen op heel wat interesse van Europese topclubs. KRC Genk is trots dat hij kiest voor de Genkse jeugdacademie en kijkt uit naar zijn volgende stappen binnen de club.”

Welkom Marius en succes! 👏👍 #krcgenk #samengenk https://t.co/TqKTmZxOa0 KRC Genk(@ KRCGenkofficial) link

WK leverde Belgische clubs bijna vier miljoen euro op

Het WK in Rusland heeft de Belgische clubs die spelers uitstuurden naar de WK-eindronde 3.859.463 euro opgeleverd. Dat maakte de Wereldvoetbalbond (FIFA) bekend. Anderlecht ontvangt met 1.191.491 euro het hoogste bedrag. Paars-wit was met zes spelers actief in Rusland: Leander Dendoncker (België), Kara Mbodji (Senegal), Uros Spajic (Servië), Lukasz Teodorczyk (Polen), Trezeguet (Egypte, door Anderlecht destijds verhuurd aan Kasimpasa) en Isaac Kiese Thelin (Zweden, door Anderlecht destijds verhuurd aan Waasland-Beveren). Naast Anderlecht krijgen ook Cercle Brugge (104.344 euro), Club Brugge (254.027 euro), AA Gent (867.046 euro), Eupen (186.328 euro), RC Genk (208.687 euro), Lokeren (243.469 euro), Oostende (134.156 euro), Waasland-Beveren (169.559 euro), Moeskroen (50.309 euro), Standard (286.945 euro) en Zulte Waregem (163.969 euro) een compensatie van de FIFA.

De FIFA verdeelde in totaal 183 miljoen euro over 416 clubs uit 63 verschillende landen. Manchester City ontving het hoogste bedrag, bijna 4,4 miljoen euro. De vergoeding is niet alleen gebaseerd op het aantal spelers dat een club moet afstaan, maar ook hoe lang ze actief waren op het WK.

In januari nieuwe grasmat op Anderlecht

Slimme zet. Anderlecht zal in januari een nieuwe grasmat leggen in het Constant Vanden Stockstadion. Een noodzakelijke ingreep, want het huidige terrein maakt goed voetbal onmogelijk. Spelers en trainers deden afgelopen weekend nog hun beklag over de erbarmelijke staat van het veld. Aangezien de werken pas na Nieuwjaar starten, zullen de Anderlecht-spelers wel nog even op hun tanden moeten bijten. Ook tegen Charleroi en Waasland-Beveren moeten zij ballen incalculeren die door een oneffenheid kunnen opspringen, pas nadien zal het probleem van de baan zijn. (PJC)