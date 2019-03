FT België. Samatta ziek, Pozuelo in de selectie - Rutten houdt pleidooi voor BeNeLiga - Wesley en Dennis fit voor STVV, Mechele niet Redactie

01 maart 2019

14u54

Leko mist Mechele: “Superjammer”

Leko mist Brandon Mechele voor de thuiswedstrijd van morgenavond tegen STVV, hij sukkelt met de schouder. “Superjammer”, vindt de Kroatische coach van Club dat. “Iedereen weet hoe belangrijk hij is. Na Lokeren was hij geen 100 procent, in de opwarming voor Anderlecht bleek hij maar halffit... Ik weet zeker dat hij zich altijd volledig zal geven om te kunnen spelen. Hij is net zoals Denswil, Wesley en Vanaken heel moeilijk te vervangen, maar tegelijk krijgt zo iemand anders een kans. Of hij tijdens het seizoen nog geopereerd wordt? Dat is niet aan de orde, want bij een operatie zou hij drie maanden out zijn. We kijken wedstrijd per wedstrijd.”

Rutten houdt pleidooi voor BeNeLiga

Opvallend toch wel: op de persconferentie in Anderlecht hield coach Fred Rutten een pleidooi voor de BeNeLiga, met topclubs uit België en Nederland. “Daar ben ik een absolute voorstander van”, aldus de Nederlander. “Kijk, we zullen het gat met de allergrootste clubs in Europa waarschijnlijk nooit kunnen dichten, zeker als je het financiële bekijkt. Maar in topsport, gelijk in welke tak dan ook, kan je altijd een moment hebben en de kans dat zo’n moment er komt, is groter als je onze twee competities samenvoegt. Denk ik. Kijk maar naar Leicester: die hadden ook niet het grootste budget, maar konden een paar jaar geleden toch kampioen worden in Engeland. Om Europees hoge toppen te kunnen scheren, denk ik dat we naar zo’n BeNeLiga moeten.”

Samatta ziek, Pozuelo in de selectie

De kans bestaat dat Racing Genk het morgen op het veld van Charleroi moet stellen zonder Ally Samatta. De Tanzaniaan was voorzien op de persconferentie, maar werd met griepsymptomen naar huis gestuurd. Haalt hij het niet, dan zijn Gano en Ingvartsen de mogelijke vervangers. Alejandro Pozuelo zit wél in de selectie, hij speelt nog drie wedstrijden voor Racing Genk alvorens hij richting Toronto trekt. De officiële bevestiging van die transfer wordt overigens vandaag nog verwacht. Philippe Clement liet duidelijk blijken geen zin te hebben om verder in te gaan op het onderwerp Pozuelo. “Want dan herhaal ik enkel wat ik al honderd keer verteld heb. Ik bekijk op training wie in aanmerking komt voor een selectie. En de groep heeft deze week met veel overgave en een enorme drive getraind, iederéén. Enkel de punten tellen en om die te behalen zal ik mijn best mogelijke elf opstellen. Met of zonder Pozuelo, dat zien we wel. Als ik hem opstel en we winnen niet zal iedereen zeggen ‘Clement had Pozuelo moeten opstellen’. Stel ik hem wel op en we winnen niet, dan zegt iedereen ‘Clement had hem niet mogen opstellen’. Hoe dan ook krijg ik alle ‘shit’ over mij als het verkeerd gaat. Maar achteraf heeft praten is gemakkelijk dan heeft iedereen altijd gelijk. Ik moet mijn keuzes vooraf maken.” (KDZ)

Anderlecht onderhandelt met Verschaeren over verlengd verblijf

Loon naar werken. Anderlecht onderhandelt met Yari Verschaeren (17) over een verlengd en verbeterd contract. Negen matchen, waaronder één in Europa. Meer had Yari Verschaeren, goed voor één doelpunt en twee assists, niet nodig om te bewijzen dat hij bij dit Anderlecht een grote meerwaarde kan betekenen. Vandaar ook dat paars-wit langer door wil met Verschaeren, die nu vastligt tot 2020 aan bescheiden voorwaarden.

De onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst zitten voorlopig in een beginnend stadium, zo valt in de entourage van de speler te horen. Voor Andres Dendoncker, makelaar van Verschaeren en broer van Rode Duivel Leander, en Verschaeren zelf heeft ‘het sportieve project’ voorrang op centen. In die optiek zit het alvast goed: RSCA ziet in het jeugdproduct, goeie voeten en een goeie kop in één, een sleutelpion voor de komende seizoenen. Het wil de ploeg mede rond hem bouwen.

Uiteraard zal Verschaeren er financieel niet slechter van worden. Eén van de eerste projecten van Coucke was om hem, net als tien anderen, een profcontract aan te bieden, nu wacht de student Economie-Wiskunde opslag. Verwacht wordt dat een deal niet kan uitblijven, want ook de aanvallende middenvelder zelf wil liefst bijtekenen. (PJC)

Wesley en Dennis fit voor STVV

Een handvol spelers doet het deze week rustig aan bij Club Brugge. Zo namen onder anderen Mechele (schouder), Dennis en Wesley, die niet ongeschonden uit het duel in Anderlecht kwamen, enkele dagen rust. Wat Wesley betreft, hoeft Club Brugge zich weinig zorgen te maken met het oog op de match tegen STVV. De Braziliaan raakt in principe speelklaar voor de komst van de Truienaars. Hetzelfde geldt voor Poulain, die genezen is en gisteren de training kon hervatten. Dat wordt vandaag of morgen ook verwacht van Mechele, die al langer last heeft van de schouder. Dennis ten slotte is onzeker voor het duel van zaterdag. Zijn situatie wordt van dag tot dag geëvalueerd, maar in principe geraakt hij speelklaar. (TTV)

Zulte Waregem kan rekenen op Seck tegen diens moederclub Genk

De Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft aan Zulte Waregem haar fiat gegeven om Ibrahima Seck op te stellen tegen KRC Genk op de slotspeeldag in de reguliere competitie van de Jupiler Pro League. De Senegalese middenvelder wordt door Essevee gehuurd van de competitieleider.

De 29-jarige Seck verkaste in januari van Racing Genk naar Zulte Waregem. De 29-jarige Senegalees wordt tot het einde van het seizoen gehuurd. Daarna heeft Essevee een aankoopoptie op de defensieve middenvelder. Een uitgeleende speler mag tegen zijn moederclub alleen in actie komen als de huurder bovenop het huurbedrag ook nog het volledige loon betaalt. Die duidelijke regeling trad in het begin van het lopende seizoen in voege. De Licentiecommissie achtte het voldoende bewezen dat “Zulte Waregem de integrale loonkost van Seck op zich neemt”, waardoor de middenvelder in de thuiswedstrijd tegen Genk op 17 maart mag aantreden.

‘Football for All’ levert 5.000 euro op voor Kazerne Dossin en Fondation Ihsane Jarfi

De solidariteitsactie ‘Football for All’ van de Pro League, de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en de amateurvleugels Voetbal Vlaanderen en ACFF van afgelopen weekend leverde 5.000 euro op voor de initiatieven Kazerne Dossin en Fondation Ihsane Jarfi. Afgelopen weekend ging het Belgisch voetbal getooid in regenboogkleuren in het kader van de diversiteitscampagne ‘Football for All’, tegen homofobie, racisme en andere vormen van ongelijkheid.

De aanvoerders van de teams uit 1A en 1B droegen tijdens de competitieduels van de 27ste speeldag een kapiteinsband in regenboogkleuren. Ook de cornervlaggen in beide professionele competities en bij een groot aantal amateurteams waren in regenboogkleuren. Zowel de aanvoerders banden als de vlaggen werden getekend door de spelers en nadien geveild. Maandag liep de veiling in de loop van de namiddag af.

De verkoop van het 70-tal gesigneerde regenboogattributen leverde 5.000 euro op, zo maakte de Pro League donderdagavond bekend. Die opbrengst gaat naar twee initiatieven, die elk 2.500 euro krijgen. Het gaat enerzijds om het vormingsprogramma van het Mechelse museum Kazerne Dossin, dat vanuit het verleden onderzoekt hoe we vandaag kunnen samenleven. Ook het refugeproject van de Fondation Ihsane Jarfi, een opvangcentrum in Brussel voor LGTB-jongeren die vanwege hun geaardheid thuis niet meer terechtkunnen, krijgt een financieel duwtje in de rug.

Pro League: “Na competitie beslissing over Moeskroen”

Spoedvergadering op de Pro League gisteren. Het onderwerp: Moeskroen. De onderzoeksrechter liet beslag leggen op de rekeningen van de club en stelde twee voorlopige bewindvoerders aan. Er zijn sterke vermoedens van grootschalige fiscale fraude en illegale constructies met supermakelaar Pini Zahavi. De Pro League grijpt niet in, maar laat voelen dat ze de situatie ernstig neemt. “Tot nader order laten we de verschillende competities afwerken volgens het geplande verloop. De Pro League zal eerstdaags contact opnemen met de voorlopige bestuurders van de club. En zal zich burgerlijke partij stellen om inzage te krijgen in het dossier. Na afloop van de competitie zal de Pro League dan een gefundeerde beslissing nemen over de plaats van Moeskroen binnen de Pro League, uiteraard met respect voor de bevoegdheden van de licentiecommissie.” (NVK)

AA Gent schakelt inworpcoach Liverpool in

AA Gent zet alle zeilen bij om play-off 1 te halen. Gisteren streek op het oefencentrum in Oostakker Thomas Grønnemark neer, een inworpcoach waarmee Jess Thorup eerder al werkte bij FC Midtjylland. De 43-jarige Grønnemark wordt voor twee dagen ingehuurd door AA Gent en leerde de spelers gisteren voor het eerst kneepjes bij het inwerpen. Als AA Gent play-off 1 haalt, komt hij mogelijk nog eens terug voor een aantal trainingssessies. Grønnemark maakte als atleet vier jaar lang deel uit van het Deense bobsleeteam, maar spitste zich na die carrière toe op een job als inworptrainer. Hij was bij meerdere Deense clubs actief, maar sinds september 2018 staat hij op de payroll van Liverpool.

Luc Devroe richt makelaarsbedrijf op

‘Ludefoot’. Dat staat tegenwoordig op de naamkaartjes van Luc Devroe (53). De voormalige sportief directeur van Anderlecht richtte zijn eigen makelaarsbedrijf op met uitvalsbasis in Knokke, waar Devroe woont. De kans bestaat dat ‘Ludefoot’ zal samenwerken met Patrick De Koster, die onder meer Rode Duivel Kevin De Bruyne in zijn portefeuille heeft. (PJC)

Chevalier biedt excuses aan

Teddy Chevalier bood zijn excuses aan voor zijn houding tijdens en na de wedstrijd op Waasland-Beveren. Hoewel Kortrijk er met 2-6 won en hij scoorde, ergerde hij zich openlijk aan zijn ploegmaats, weigerde voor te zetten en trok na de wedstrijd meteen naar de kleedkamer. Coach Vanderhaeghe: “Teddy maakt een moeilijk seizoen door. Hij heeft zich verontschuldigd en dat moeten we nu opzij leggen.” Morgen start Chevalier opnieuw op de bank. Vanderhaeghe wisselt de geschorste Van Der Bruggen door Avenatti. (ESK)