FT België. Saief op weg naar FC Cincinnati - Lokeren praat met Verhulst - Bjelica weg bij Oostende

28 februari 2019



Bjelica verlaat KV Oostende voor Poolse eersteklasser

Aleksandar Bjelica zet zijn voetbalcarrière voort in Polen. De Servisch-Nederlandse vleugelverdediger verlaat KV Oostende voor de eersteklasser Korona Kielce, zo maakte de kustploeg donderdag bekend.

De 25-jarige Bjelica streek in januari 2016 neer in België. KV Mechelen plukte de linksachter destijds weg bij het Nederlandse Helmond Sport. Na anderhalf seizoen ruilde Bjelica Mechelen voor Oostende. Het woelwater kwam daar dit seizoen amper in actie, nadat hij in de B-kern was gezet. In totaal kwam Bjelica 66 keer in actie op de Belgische velden. Daarin scoorde hij zes keer en gaf hij vier assists.

Met Korona Kielce werd op het nippertje nog een oplossing gevonden voor Bjelica. De verdediger tekende een contract tot medio 2021 in Polen, waar de transferperiode tot en met donderdag loopt. Kielce staat na 23 speeldagen zesde in de Poolse Ekstraklasa.

Aleksandar Bjelica bereikte een akkoord met de Poolse eersteklasser @Korona_Kielce . De markt in Polen is nog open tem middernacht. Succes Aleks! pic.twitter.com/a2VmMY4fmX KV Oostende(@ kvoostende) link

Pollet en Fall mogen met Eupen spelen tegen moederclub Charleroi

KAS Eupen kan op de slotspeeldag in de Jupiler Pro League, op bezoek bij Sporting Charleroi (17 maart), een beroep doen op aanvallers David Pollet en Mamadou Fall. Dat heeft de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) gisteren bevestigd aan de Oostkantonners.

Pollet en Fall staan beiden onder contract bij Charleroi, maar werden afgelopen zomer uitgeleend een Eupen. Een uitgeleende speler mag tegen zijn moederclub alleen in actie komen als de huurder bovenop het huurbedrag ook nog het volledige loon betaalt. Die duidelijke regeling trad in het begin van het lopende seizoen in werking.

De Licentiecommissie achtte het voldoende bewezen dat KAS Eupen de lonen van Pollet en Fall op zich neemt, waardoor niets de speelgerechtigdheid van beide aanvallers op de slotspeeldag van de reguliere competitie in de weg staat.

Saief op weg naar FC Cincinnati

Kenny Saief staat op het punt Anderlecht te verlaten. Paars-wit voert momenteel gesprekken met het Amerikaanse FC Cincinnati over een huurovereenkomst. De gesprekken zijn nog niet rond, maar verwacht wordt dat dit eerstdaags gebeurt. Dit weekend start het seizoen in de MLS. FC Cincinnati, ook de ploeg van ex-Anderlechtaanvaller Roland Lamah, komt uit in groep A, de groep waarin ook Toronto is ondergebracht. Saief wordt dus tegenstander van Pozuelo, die binnenkort naar Toronto trekt. Cincinnati start de competitie deze zondag tegen Seattle. Anderlecht raakt op die manier opnieuw van een zwaar contract af. Paars-wit hoopt voor eind mei nog een (paar) spelers te verkopen/verhuren. Vranjes is er daar alvast één van. (MJR)

Lokeren praat met Verhulst

Lokeren is erg tevreden over doelman Verhulst en wil hem een nieuw contract geven. De doelman ligt vast tot 2020, maar is door een clausule bij degradatie vrij. Met een nieuw contract wil Lokeren dit vermijden. De doelman focust op het sportieve en gaf geen commentaar. (MVS)