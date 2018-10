FT België. Saelemaekers, Jackers en Bastien haken af bij jonge Duivels - Beerschot Wilrijk start procedure op om stamnummer 13 terug te kopen Redactie

08 oktober 2018

21u09

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0

Beerschot Wilrijk start procedure op om stamnummer 13 terug te kopen

Beerschot en stamnummer 13 zijn binnenkort weer verenigd. Beerschot Wilrijk heeft immers bij de KBVB de officiële procedure opgestart om het stamnummer terug te kopen.

"Eigenaars DCA en prins Abdullah hebben van meet af aan een prioriteit gemaakt van het terughalen van stamnummer 13", klinkt het op de website van de club. "Zij beseffen dat het nummer van hele grote waarde is voor de club en z'n supporters."

Het stamnummer 13 verdween in 1999 bij het faillissement van Beerschot VAC. Daarna speelde de club met het stamnummer van Germinal Ekeren en van KFCO Wilrijk. Aan het nummer 13 hangt een serieus prijskaartje. De nieuwe investeerders zullen die kosten dragen.

Amuzu vervangt Saelemaekers bij de beloften

Johan Walem zal het tegen Italië en Zweden zonder Alexis Saelemaekers, Samuel Bastien en Nordin Jackers moeten doen. De beloftencoach maakte op Twitter bekend dat de speler van Anderlecht out is met een knieblessure, ook bij de middenvelder van Standard en de doelman van Genk zijn blessures de spelbrekers. Francis Amuzu, ploegmaat van Saelemaekers bij Anderlecht, komt bij de selectie. De beloften geven donderdag Italië partij in een oefenwedstrijd. Dinsdag moeten ze dan weer tegen Zweden aan de bak in de kwalificatieronde van het EK U21. De jonge Duivels hebben aan een punt in Zweden genoeg om als groepswinnaar door te stoten naar het EK van 2019 in Italië. Via een tweede plaats en de barrages kan ook nog een EK-ticket worden versierd.

⚽️ Na Alexis #Saelemaekers verlaten ook @Samubastien en @NordinJackers de selectie wegens blessurelast. Enkel Alexis wordt vervangen. Francis #Amuzu reist met de ploeg naar Italië en Zweden. #REDTOGETHER 🇧🇪#ITABEL #SWEBEL#U21EURO Johan Walem(@ JohanWalem) link

Slechts drie teams die recent drie keer scoorden tegen Club

Sinds de start van het seizoen 2016-2017 speelde Club Brugge zondag zijn 100ste officiële match op Belgisch niveau (competitie, Beker van België en Supercup). Voor de derde keer slaagde Standard erin drie keer te scoren. Alles samen zijn er slechts drie clubs die driemaal raak troffen in een match tegen Club: naast Standard zijn dat Charleroi en Eupen. Een overzicht. (JSE)

29/11/2016 • Beker

AS Eupen-Club Brugge 3-2

31/01/2018 • Beker

Standard-Club Brugge 4-1

04/02/2018 • Competitie

Club Brugge-Charleroi 3-3

22/04/2018 • Play-off 1

Club Brugge-Standard 4-4

07/10/2018 • Competitie

Standard-Club Brugge 3-1

Peprah test bij Buffalo's

AA Gent krijgt eerstdaags een linkerflankspeler op proef. Het gaat om Michael Peprah, 23 jaar en van Amerikaans-Ghanese origine. Peprah komt uit het Amerikaanse universiteitsvoetbal, waar hij voor Coastal Carolina speelt. Na een testperiode zal beslist worden of hij een contract krijgt. (RN/MVS)