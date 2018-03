FT België: Sá Pinto over geruchten Preud'homme: "Ik ben kalm" - 8 nieuwe videorefs in PO II De voetbalredactie

30 maart 2018

Sá Pinto: "Nu vooral genieten"

Helemaal gelukkig is Sá Pinto niet dat 'zijn' Standard vanavond al zijn eerste wedstrijd speelt in play-off 1. "Ik had te weinig tijd om voor te bereiden." De Portugees kon pas gisterenavond voor het eerst trainen met zijn volledige kern. "Het was een moeilijke en rare week", zei hij. "Ik begrijp eigenlijk niet dat wij op vrijdag spelen tijdens een week waarin er interlands gespeeld worden. Waarom staat die wedstrijd niet zondag of maandag gepland? Ik weet niet wie de kalender maakt, maar dit is ongelofelijk."

Sá Pinto grijnsde dan weer als het ging over de ambities van Standard. Na hun plaats in de top zes én de bekerwinst wordt er veel verwacht. Zij kunnen play-off 1 pit geven. "We hebben de verwachtingen van het seizoensbegin al overtroffen. Ik wil nu vooral dat mijn jongens genieten. En als ik de kans heb om meer speeltijd te geven aan een aantal spelers - sommigen verdienen het - zal ik dat ook doen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Gillet, Pocognoli of Goreux. Zij hebben hard gewerkt de afgelopen maanden."

Over de geruchten rond Preud'homme en zijn eventuele terugkeer naar Standard wilde de Portugees niet te veel uitweiden. "Ik ben kalm, ik wil er eigenlijk geen commentaar op geven." (FDZ)

Nieuwe videorefs oefenen in play-off 2

Acht nieuwe VAR-teams zullen vanaf speeldag 4 of 5 in play-off 2 warmdraaien. Vanaf volgend seizoen worden in totaal 12 teams van 6 personen (2 ex-scheidsrechters en 4 semiprofessionele refs) ingezet om alle matchen in 1A van een videoref te voorzien. De nieuwe teams zullen voor de minst belangrijke matchen in PO 2 aangeduid worden, zo deelde scheidsrechtersbaas Verbist mee aan trainers en bestuursleden van de profclubs: "Wees begripvol tijdens hun leerproces, want er zullen fouten gebeuren", gaf de ex-ref opvallend genoeg mee. (TTV)