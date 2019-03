FT België. Sørloth langer bij Gent? - Twee keer PO 1-voetbal op maandag - Antwerp bouwt tijdelijke tribune voor play-off 1



19 maart 2019

Antwerp bouwt tijdelijke tribune voor play-off 1

Antwerp FC voorziet voor zijn eerste deelname aan Play-off I van de Jupiler Pro League een extra tijdelijke tribune op de Bosuil, die plaats moet bieden aan 700 supporters. Dat liet de Great Old dinsdag weten.

Volgens Antwerp is de vraag naar tickets voor Play-off I “ongelofelijk groot”. Dat is meteen ook de reden voor de bouw van de tijdelijke tribune. “We hebben een aanvraag ingediend voor een extra tribune achter het doel, zoals eerder dit seizoen ook al het geval was. We zijn al met de voorbereidende werken begonnen. Daarna volgt een inspectie van de veiligheidsdiensten, en als die meevalt, kunnen we met de ticketverkoop beginnen”, klinkt het in een mededeling.

Antwerp begint op 29 maart aan de play-offs, wanneer het op bezoek gaat bij Standard. De eerste thuiswedstrijd vindt plaats op 2 april tegen leider Genk.

Club Brugge stoot door naar de kwartfinales Viareggio Cup

De beloften van Club Brugge hebben zich vandaag geplaatst voor de kwartfinales van de Viareggio Cup. Blauw-zwart won in de achtste finales na strafschoppen van AC Milan.

Goals van Pecorino (60.) en Haidara (67.) brachten de jonge Milanezen op een dubbele voorsprong, maar Club Brugge sloeg in het slot nog terug via Cambier (76.) en De Wolf (90. pen). In de penaltyreeks haalde blauw-zwart het met 2-4. Club Brugge neemt het bij de laatste acht op tegen de winnaar van het duel tussen Fiorentina en Torino.

Club Brugge werd eerder in de groepsfase tweede in haar poule met 6/9. Er werd op de openingsspeeldag verloren van Bologna (1-0), waarna zeges tegen Viareggio (8-2) en Ternana (3-1) de Bruggelingen toch bij de laatste zestien brachten.

Het is het derde jaar op rij dat Club Brugge deelneemt aan het prestigieuze Italiaanse beloftentoernooi. In 2017 bereikten ze de halve finales, vorig jaar sneuvelden ze in de groepsfase. Op de erelijst van het toernooi staat één Belgische club. Anderlecht pakte de eindzege in 2013.

Door naar de volgende ronde! Onze beloften winnen op de #ViareggioCup na strafschoppen van @acmilan! 💪 (2-2 na verlengingen, 2-4 in strafschoppen) #U21Club Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Eupen neemt Sulayman Marreh definitief over van Watford

De panda’s hebben dinsdag aangekondigd de optie in het huurcontract van middenvelder Sulayman Marreh te hebben gelicht. De 23-jarige Gambiaan werd dit seizoen gehuurd van Premier League-club Watford. Hij ligt nu aan de Kehrweg vast tot medio 2021.

De dertienvoudig Gambiaans international, een fysiek sterke middenvelder, vervoegde Eupen vorige zomer op de laatste dag van de transfermercato. Hij ontpopte zich al snel tot een vaste pion in het elftal van Claude Makelélé en kwam in totaal tot 22 officiële duels.

“Sulayman was één van de revelaties van het seizoen en heeft er toe bijgedragen ons team in 1A te houden”, legde sportief directeur Christophe Henkel uit. “We zijn blij dat hij ervoor gekozen heeft zijn sportieve carrière verder te zetten bij Eupen.”

Jacky Mathijssen hoopt team naar EK te loodsen

Vanaf woensdag (15u) gaat de Belgische nationale voetbalploeg onder 19 jaar op zoek naar een ticket voor het EK 2019 in Armenië (14-27 juli). Dan neemt het team van Jacky Mathijssen en assistent-coach Tim Smolders het in de eliteronde op tegen Italië. De Belgen zijn ondergebracht in een stevige poule. Naast Italië, dat voor eigen publiek aantreedt, nemen de jonge Duivels het in de laars van Europa ook op tegen Servië (zaterdag 23/03, 11u30) en Oekraïne (dinsdag 26/03, 15u). Groepswinst levert EK-kwalificatie op. Twee weken geleden nam Mathijssen onder anderen Anderlecht-sensatie Yari Verschaeren en Club Brugge-talenten Loïs Openda en Cyril Ngonge op in zijn selectie voor de eliteronde.

In de eerste kwalificatieronde eindigde België in november in een poule met Frankrijk, Malta en Litouwen op de tweede plaats, wat volstond om door te stoten. “Ik kijk er met veel plezier naar uit”, verklaart Mathijssen. “Met alle informatie die we nu hebben, gaan we proberen een team op poten te zetten dat misschien wel voor de verrassing zal zorgen. Het is erg moeilijk om je te kwalificeren. Vandaar is het ook al jaren geleden dat het België gelukt is dat te doen. Italië is het gastland. We zetten heel fel in op die wedstrijd.” De laatste EK-deelname van de Belgische U19 dateert van 2011.

Lokeren ontbindt contract van Saroka

Anton Saroka zakt met Sporting Lokeren niet mee naar 1B. Het contract van de 27-jarige aanvaller uit Wit-Rusland is in onderling overleg ontbonden, zo laat de club weten. Saroka kwam in juli 2018 over van Dinamo Minsk maar kon het niet tot basisspeler schoppen bij de Waaslanders. In 21 wedstrijden, vaak als invaller, maakte hij twee goals en gaf vier assists. De Wit-Rus had op Daknam een contract tot juni 2021.

Oefenderby voor Zulte Waregem

Ondanks de interlandbreak wordt er de komende dagen toch gevoetbald door de ploegen in de Jupiler Pro League. Zo komen Zulte Waregem en Moeskroen morgen tegenover elkaar te staan in een oefenduel. De komende twee maanden komen beide ploegen elkaar bovendien nog twee keer tegen in de play-offs. Die wedstrijden staan ingepland op 13 april en 5 mei.

Ook op maandag voetbal in play-off 1

Opvallend: voor het eerst wordt er in play-off 1 twee keer op maandag gespeeld. Dat bleek gisteren bij de bekendmaking van de kalender. De eerste keer is op 8 april (Club Brugge-Standard), de tweede keer op paasmaandag 22 april (Antwerp-Club Brugge). Beide dagen vallen in de paasvakantie. “We starten dit jaar een week vroeger dan de grote klassieke wielerwedstrijden”, verklaart kalendermanager Nils Van Brantegem. “Normaal beginnen we in het weekend van de Ronde van Vlaanderen. Er is nu één weekend meer koers, wat alles moeilijker maakte. De bekerfinale van 1 mei die in het midden van de play-offs valt, is ook een nieuw element. Ach, we hebben geprobeerd om een sportief evenwicht te zoeken. In januari zijn we al begonnen met de voorbereidingen. Vorige week zijn we dan geland en moesten we enkel nog wachten op de wedstrijd tussen STVV en AA Gent. Iedereen heeft toegevingen moeten doen. De overheden stellen eisen, de rechtenhouders ook. Of we rekening houden met de wensen van de clubs? Neen, en dat is gemakkelijk. Iedereen tevreden stellen, lukt nu eenmaal niet. (grijnst) De klachten zullen misschien komen.” (FDZ)

Bekijk de volledige kalender HIER

Sørloth langer bij AA Gent?

Blijft Alexander Sørloth (23) na dit seizoen toch een speler van AA Gent? Die kans leek zo goed als onbestaande, omdat Gent de Noor zonder aankoopoptie huurt van Crystal Palace. Michel Louwagie liet gisteravond in ‘Extra Time’ evenwel verstaan dat de club toch een poging wil ondernemen om Sørloth langer aan de club te binden. Dat wordt evenwel geen simpele opgave, want Crystal Palace betaalde liefst 10 miljoen euro voor Sørloth aan Midtjylland en zal ongetwijfeld een flink deel van die som willen recupereren. (RN)

Beerschot-Wilrijk vraagt geen Europese licentie aan

Sinds dit weekend is duidelijk welke ploegen in play-off 1 spelen, en welke in play-off 2. Elk van die in totaal achttien clubs heeft nog steeds kans om Europees te spelen. Alleen: mág iedereen dat ook? Rondvraag leert van niet. Opvallend is dat Beerschot-Wilrijk geen Europese licentie heeft aangevraagd bij de licentiecommissie. “Als club uit 1B heeft dat toch weinig zin”, klinkt het op het Kiel. De andere clubs die in play-off 1 en play-off 2 uitkomen, hebben wel een dossier ingediend om in Europa te kunnen voetballen. De licentiecommissie moet die aanvragen wel eerst nog goedkeuren. (KDC)