FT België. Sørloth langer bij AA Gent? - Twee keer PO 1-voetbal op maandag

19 maart 2019

Ook op maandag voetbal in play-off 1

Opvallend: voor het eerst wordt er in play-off 1 twee keer op maandag gespeeld. Dat bleek gisteren bij de bekendmaking van de kalender. De eerste keer is op 8 april (Club Brugge-Standard), de tweede keer op paasmaandag 22 april (Antwerp-Club Brugge). Beide dagen vallen in de paasvakantie. “We starten dit jaar een week vroeger dan de grote klassieke wielerwedstrijden”, verklaart kalendermanager Nils Van Brantegem. “Normaal beginnen we in het weekend van de Ronde van Vlaanderen. Er is nu één weekend meer koers, wat alles moeilijker maakte. De bekerfinale van 1 mei die in het midden van de play-offs valt, is ook een nieuw element. Ach, we hebben geprobeerd om een sportief evenwicht te zoeken. In januari zijn we al begonnen met de voorbereidingen. Vorige week zijn we dan geland en moesten we enkel nog wachten op de wedstrijd tussen STVV en AA Gent. Iedereen heeft toegevingen moeten doen. De overheden stellen eisen, de rechtenhouders ook. Of we rekening houden met de wensen van de clubs? Neen, en dat is gemakkelijk. Iedereen tevreden stellen, lukt nu eenmaal niet. (grijnst) De klachten zullen misschien komen.” (FDZ)

Sørloth langer bij AA Gent?

Blijft Alexander Sørloth (23) na dit seizoen toch een speler van AA Gent? Die kans leek zo goed als onbestaande, omdat Gent de Noor zonder aankoopoptie huurt van Crystal Palace. Michel Louwagie liet gisteravond in ‘Extra Time’ evenwel verstaan dat de club toch een poging wil ondernemen om Sørloth langer aan de club te binden. Dat wordt evenwel geen simpele opgave, want Crystal Palace betaalde liefst 10 miljoen euro voor Sørloth aan Midtjylland en zal ongetwijfeld een flink deel van die som willen recupereren. (RN)

Beerschot-Wilrijk vraagt geen Europese licentie aan

Sinds dit weekend is duidelijk welke ploegen in play-off 1 spelen, en welke in play-off 2. Elk van die in totaal achttien clubs heeft nog steeds kans om Europees te spelen. Alleen: mág iedereen dat ook? Rondvraag leert van niet. Opvallend is dat Beerschot-Wilrijk geen Europese licentie heeft aangevraagd bij de licentiecommissie. “Als club uit 1B heeft dat toch weinig zin”, klinkt het op het Kiel. De andere clubs die in play-off 1 en play-off 2 uitkomen, hebben wel een dossier ingediend om in Europa te kunnen voetballen. De licentiecommissie moet die aanvragen wel eerst nog goedkeuren. (KDC)