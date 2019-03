FT België. Rutten spelde slaande Santini de les - Akkoord over ontslagvergoeding Vanhaezebrouck - Danjuma al in selectie? De voetbalredactie

08 maart 2019

Rutten spelde slaande Santini de les

Verstandige zet. Anderlecht-coach Fred Rutten heeft met Ivan Santini gesproken over zijn slag in het gezicht van Lokeren-verdediger Diaby. “We hebben dat incident besproken”, aldus Rutten. “In se is Ivan een lieve man, hij ziet in dat het niet kan wat hij gedaan heeft. Het is belangrijk dat Ivan dat soort zaken probeert te beperken.”

Niet het minst omdat Santini de enige overgebleven spits van Anderlecht is. Hij moet er dus voor zorgen dat hij beschikbaar blijft. “Wanneer Dimata terug is, dat kan ik niet zeggen”, aldus Rutten. De jeugdinternational ondergaat geen operatie en mikt op de play-offs. Voor Bornauw en Makarenko komt KV Kortrijk te vroeg, ook Bakkali is out. Over de strijd voor een plek in play-off 1 viel Rutten in herhaling. “Ik weet dat ik dit al enkele weken zeg, maar de match tegen Kortrijk wordt alweer een finale. Maar ik verzeker je, KVK kan aardig voetballen hoor. We moeten laten zien dat we een plaats bij de top zes verdienen. Play-off 1 missen zou een enorme teleurstelling zijn. Dan is ons seizoen mislukt. Dat zijn nu eenmaal de normen bij Anderlecht. (PJC)

KV Mechelen-youngster Mo Zeroual tekent profcontract

KV Mechelen heeft youngster Mo Zeroual een profcontract gegeven. De 20-jarige Belgische middenvelder met Marokkaanse roots heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot juni 2020 met optie op een extra jaar. Zeroual maakt sinds januari deel uit van de A-kern en heeft coach Wouter Vrancken dus kunnen overtuigen. (ABD)

Akkoord over ontslagvergoeding Vanhaezebrouck

Weer een zorg minder. Advocaat Luc Deleu staat namens Anderlecht dicht bij een akkoord met Hein Vanhaezebrouck over de modaliteiten van diens ontslagvergoeding. Dat paars-wit de 1,5 miljoen euro waar Vanhaezebrouck recht op heeft zou betalen, stond nooit ter discussie. Veel makelaars daarentegen hebben hun geld nog niet ontvangen, RSCA maakt zich sterk dat dat deze maand in orde komt. Zondag tegen KV Kortrijk geven ex-spelers Danny Boffin en Sacha Iakovenko de aftrap. Alexis Saelemaekers is genezen na ziekte. (PJC)

Vanderhaeghe: “Chevalier heeft knop omgedraaid”

“Avenatti heeft zaterdag bewezen dat hij ook op de ‘9' belangrijk kan zijn”, zegt KVK-coach Yves Vanderhaeghe, die zijn Uruguayaan twee keer met het hoofd zag scoren tegen Cercle. Avenatti zal zondag ook op Anderlecht diep voorin spelen. Ezekiel mocht de jongste drie wedstrijden starten, maar scoorde al twee keer niet. En Chevalier? “Hij heeft de knop omgedraaid, hij blijft een meerwaarde”, aldus Vanderhaeghe. “Teddy zal zeker nog wel eens starten in de komende weken.”

Dat geldt ook voor de Portugese Zwitser Pereira, derde doelman bij Manchester United, uitgeleend aan KV Kortrijk. “Joel is een positieve kerel met veel talent, maar hij is hier slechts tot het einde van het seizoen. Toch verdient hij een paar keer in de goal te staan in de play-offs.” Woensdagavond zat Pereira in de tribune in Parijs waar hij ‘het wonder’ van United op PSG live meemaakte.

Kumordzi en Avenatti trainden voluit mee en zijn speelklaar, Camara is nog out, Van Der Bruggen en De Sart zijn geschorst. Rolland en Charisis of Azouni zullen op hun posities spelen. (ESK)

Maar één Kortrijkse zege in Astridpark... dankzij Santini

Negentwintig confrontaties in het Constant Vanden Stockstadion, slechts één Kortrijkse stunt. In het seizoen 2013-2014 zorgde... Ivan Santini voor de enige zege van KV Kortrijk op Anderlecht. Net voor de rust maakte hij de 0-1, sindsdien stapelden de West-Vlamingen de pandoeringen op op bezoek bij de landskampioen: 2-0, 5-1, 3-0, nog eens 5-1 en 4-0. Kortrijk kon nog maar twaalf keer scoren in Anderlecht en incasseerde er al 75 goals. (JSe/PJC/ESK)

Mechele klaar voor Eupen, Danjuma al in selectie?

Behoudens ongelukken raakt Brandon Mechele speelklaar voor de match in Eupen. De verdediger kampt met een schouderprobleem en bleef tegen STVV deels ook aan de kant wegens een spierblessure, maar die problemen lijken van de baan. Mechele mag in de basis verwacht worden, tenzij Leko beslist om de sterkhouder te sparen voor de play-offs. Afwachten ook of de herstelde Danjuma nu al deel zal uitmaken van de selectie. (TTV)

Meteen stormloop op PO 1-abonnementen Antwerp

Antwerp begon gisteren met de verkoop van mini-abonnementen voor play-off 1 en ze gingen meteen in vliegende vaart de deur uit. De Great Old meldde dat in het eerste uur alleen al 2.000 zitjes aan de man gebracht werden en er door de massale toeloop lange wachttijden ontstonden. Alle abonnees krijgen tot 25 maart om hun plekje te bestendigen. Er is dus geen haast bij. Pas vanaf de 26ste begint de vrije verkoop van de overige plaatsen. De club biedt de fans van tribune 2 en 3 de vijf wedstrijden aan voor 60 euro. Op tribune 1 betaal je 75 euro. Een mooie geste van de Great Old, dat zijn fans zo de vijf toppers van play-off 1 aanbiedt voor 12 tot 15 euro per wedstrijd. Voor kinderen tot en met 15 jaar bedraagt de prijs zelfs slechts 25 euro voor een mini-abonnement. (SJH)