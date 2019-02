FT België. Ruis op de lijn tussen Trebel en Anderlecht, Vranjes praat in Griekse pers - Essevee laat Johan Björdal gaan - Moet Genk Trossard tijdlang missen? De voetbalredactie

09 februari 2019

Essevee laat Björdal gaan naar Valerengen

Zulte Waregem laat Johan Björdal definitief gaan naar het Noorse Valerengen. De Noorse verdediger ruilde in januari 2018 Rosenborg voor Essevee, maar kon er zich nooit doorzetten. In totaal kwam hij tot twaalf officiële duels. De drievoudig Noors international keert nu dus terug naar zijn vaderland. Björdal verdedigde er eerder de kleuren van onder meer Viking (2003-2006 en 2011-2013), Bodo/Glimt (2007-2011) en Rosenborg (2015-2017). In Denemarken was hij actief bij AGF Aarhus (2014-2015). Björdal had aan de Gaverbeek nog een overeenkomst tot medio 2020.

Vranjes: “Heb contract wat ik bij AEK nooit zou krijgen”

‘t Mag duidelijk zijn: Ognjen Vranjes (29) wil niet zomaar vertrekken bij Anderlecht. In een interview aan het Griekse Sport24 ging het onder meer over een mogelijke terugkeer naar Griekenland. “Ik heb een contract in Anderlecht wat ik bij AEK (zijn ex-club, red.) nooit zou krijgen”, repliceerde het Bosnische woelwater. “Maar niemand weet wat de toekomst brengt.” Vranjes weigerde begin deze week nog een aanbieding uit Roemenië. De verdediger vertoeft na zijn fratsen nog steeds in de B-kern van Anderlecht. Hij mag vertrekken bij paars-wit.

Trebel en Anderlecht: ruis op de lijn

Is er stilaan een probleem-Adrien Trebel bij Anderlecht? De Fransman stond de afgelopen dagen niet op het trainingsveld - hij blijft hinder ondervinden aan de knie - en lijkt niet fit te geraken voor de wedstrijd die paars-wit niet mag verliezen tegen Zulte Waregem. “Verontrustend”, vindt coach Fred Rutten de aanhoudende pijn bij Trebel. Minstens even ambetant zijn de geruchten dat er ruis op de relatie zit tussen club en speler. Anderlecht apprecieerde alvast niet dat Trebel publiekelijk zijn steun verklaarde aan de omstreden makelaar Mogi Bayat - hij zat zelfs naast hem in het Astridpark. Vanuit het kamp-Trebel valt dan weer te horen dat de middenvelder het ontslag van Hein Vanhaezebrouck niet begreep. Daarnaast zou hij onvoldoende waardering voelen op Neerpede. Binnen Anderlecht benadrukt men dat er geen vuiltje aan de lucht is. (PJC)

Domper voor Genk: enkelblessure Trossard

Een valse noot in een verder fantastische feestavond voor Racing Genk: de schreeuw van Leandro Trossard toen hij uitviel met een blessure. De flankaanvaller verdedigde in de slotfase mee op de eigen helft. Maar zonder tegenstander in de buurt bleef de Rode Duivel met z’n voet steken in de grasmat. Scheidsrechter Laforge zag de ernst van de situatie in en legde het spel meteen stil. Trossard kon nog een béétje steunen toen hij het veld verliet, maar zijn pijnlijke grimas deed een zware blessure vermoeden.

“Het is nog te vroeg om daar uitspraken over te doen”, aldus coach Clement. “De komende dagen zullen we verder onderzoek doen. Daaruit zal moeten blijken hoe ernstig de blessure is. Hopelijk zijn we hem niet lang kwijt. Want Leandro is één van de steunpilaren van onze ploeg.” (NVK)

Cercle op recordkoers: iedere speeldag gewijzigde basiself

Het aantrekkelijkste voetbal in onze competitie brengt Cercle Brugge niet. En meer dan het vooropgestelde doel zich te handhaven in 1A ambieert de Vereniging evenmin. Toch zit groen-zwart zowaar op recordkoers. Morgen, in de derby tegen Club, brengt Laurent Guyot al voor de 25ste keer op rij een gewijzigd basiselftal aan de aftrap. En we zijn, juist, aan speeldag 25 toe.

Door de schorsing (na dubbel geel) van Palun staat het vast dat Guyot ook zondag ten minste één nieuwe naam aan de aftrap brengt. Sinds de competitiestart zit Guyot nu al aan een totaal van 70 wijzigingen, waardoor hij dus een gemiddelde van 3 verschuivingen per wedstrijd haalt. Liefst vier keer schudde de Franse tacticus zijn team compleet door elkaar door niet minder dan vijf andere spelers aan de aftrap te brengen in vergelijking met de voorgaande wedstrijd.

Enige constante in de 24 verschillende opstellingen tot dusver: Paul Nardi stond altijd in doel. Maar hij pakte vorige week zijn vierde geel... (LUVM)

Awoniyi: flop van Gent nu top bij Moeskroen

Gent is hem al vergeten, maar kijkt straks toch beter uit. Taiwo Awoniyi speelde vóór Nieuwjaar bij de Buffalo’s 600 minuten en... liet daarin niet één doelpunt of ook maar één assist noteren. Bij Moeskroen staat hij na nog niet eens 200 minuten al op twee winninggoals en één assist. “Ik kwam niet op een goed moment in Gent. Ik kreeg mijn kans van Vanderhaeghe, hij verdient geen slecht woord, maar de ploeg stond er gewoon nog niet. Nu wel, zie ik.” Awoniyi werd vorige zomer door Liverpool aan Gent uitgeleend. “In de hoop dankzij Europees voetbal een werkvergunning te bekomen, maar dat viel even tegen.” Hij houdt dan ook amper goede herinneringen over aan zijn Gentse passage. “Ik kreeg weinig bruikbare ballen. Dan wil je de boel forceren door overal te gaan lopen en op de duur lukt niets nog.”

Moeskroen was de achterdeur. Een team dat sinds zijn komst 9 op 9 heeft gehaald en meteen vrij is van degradatiezorgen. Tijd voor revanche in de Ghelamco Arena? “Ik weet hoe het moet, ik scoorde er vorig jaar ook.” En na het seizoen? “Dan moet ik naar een club van hoger niveau, zo wil Liverpool dat, zodat ik mijn werkvergunning voor Engeland kan bekomen.” (ESK)

Positieve selectieproblemen voor Bölöni

Voor de trip naar hekkensluiter Lokeren heeft Antwerptrainer Laszlo Bölöni plots positieve selectieproblemen. De Roemeen ziet Dieumerci Mbokani en Didier Lamkel Zé terugkeren uit schorsing. “Onze kern is nu weer iets rijker”, stelt Bölöni tevreden vast.

Wees niet verbaasd als er één en ander gewijzigd wordt aan het elftal dat vorig weekend Oostende klopte. Zeker Mbokani wordt opnieuw aan de aftrap verwacht. Vraag is alleen wat er dan met zijn stand-in Owusu gebeurt: vliegt die naar de bank of verhuist hij naar een flank, ten koste van Rodrigues of Bolingi? “Ik sta nu inderdaad voor selectieproblemen, maar wel positieve”, glimlacht Bölöni. “Geen keuze hebben is een nog veel groter probleem. Momenteel missen we enkel nog Govea. Die jongen heeft sinds zijn komst al heel wat pech gekend.” Tegenover zijn spelers liet Bölöni trouwens verstaan dat ze nog drie keer moeten winnen om zeker te zijn van play-off 1. Ongetwijfeld is een zege op Daknam daarbij ingecalculeerd. (KDC)