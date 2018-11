FT België. RSCA-jonkie Lokonga: “Coach spaarde me voor Genk” - Yaremchuk hersteld van infectie - Hagi op Sclessin De voetbalredactie

30 november 2018

06u28 0

Lokonga: “Coach spaarde me voor Genk”

Voor de Anderlecht-fans viel het hoogtepunt van de wedstrijd van de Europa League tegen Spartak Trnava in de 81ste minuut. Toen bracht Vanhaezebrouck drie jonkies in: Amuzu, Verschaeren en Sambi Lokonga, drie uitblinkers op het veld van STVV. Vanhaezebrouck had ze gespaard in het vooruitzicht van de wedstrijd van zondag tegen RC Genk. “Dat klopt”, bevestigde Lokonga. “De trainer heeft me gezegd dat het beter was om te rusten. De matchen volgen mekaar snel op en opnieuw 90 minuten spelen zou van het goede te veel zijn geweest.” (MJR)

Yaremchuk klaar voor de strijd

AA Gent-coach Jess Thorup kan weer rekenen op Roman Yaremchuk. De Oekraïense spits is hersteld van een infectie. Vadis Odjidja heeft geen last meer van de knie en staat wellicht aan de aftrap tegen Lokeren. Eric Smith is klaar om te debuteren voor AA Gent, Igor Plastun komt terug uit schorsing. De Buffalo’s moeten het nog zonder de geschorste Birger Verstraete doen, het herstel van Renato Neto gaat de goede kant uit. “Maar hij is nog niet klaar om een hele wedstrijd te spelen”, stelde Thorup. (ABD)

Hagi zakte af naar Luik

Mooi volk in Luik gisteren. Gheorghe Hagi zakte af naar Sclessin om zijn poulain Razvan Marin aan het werk te zien. Standard haalde de middenvelder twee jaar geleden bij Viitorul Constanta, de ploeg waar Hagi trainer is. De Roemeen maakte furore in de jaren 90 toen hij onder meer uitkwam voor Real Madrid en Barcelona. Helaas voor hem begon Marin op de bank. Hij sukkelde de afgelopen weken met een lichte enkelblessure. Hagi kwam naar Luik op uitnodiging van voorzitter Venanzi. (FDZ)