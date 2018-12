FT België. Rosted riskeert een speeldag schorsing na rode kaart - Breekt Waasland-Beveren dubbel clubrecord op Anderlecht? De voetbalredactie

27 december 2018

Rosted (AA Gent) riskeert een speeldag schorsing na rode kaart

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft een speeldag schorsing en een boete van 1.000 euro gevorderd tegen Gent-verdediger Sigur Rosted, die gisteravond op bezoek bij KRC Genk een rode kaart kreeg.

Een kwartier voor het einde van de topper in Limburg (3-1) maaide Rosted de doorgebroken Ndongola neer. Scheidsrechter Wim Smet toonde de Noorse verdediger zonder verpinken de rode kaart.

Indien AA Gent het schikkingsvoorstel aanvaardt, mist de 24-jarige Rosted de thuiswedstrijd tegen RSC Anderlecht op de 22ste speeldag. De Buffalo’s kunnen ook voor de vrijspraak of een voorwaardelijke sanctie gaan. In dat geval moeten ze zich op dinsdag 8 januari voor de Geschillencommissie van de KBVB verantwoorden.

Breekt Waasland-Beveren dubbel clubrecord op Anderlecht?

12 op 12. Nooit eerder behaalde Waasland-Beveren vier zeges op een rij sinds het in 2012 promoveerde naar eerste klasse. Vorig weekend werd het clubrecord van 9 op 9 geëvenaard, vanavond kan dat gebroken worden mits winst op Anderlecht. Die eventuele driepunter zou dubbele clubgeschiedenis zijn, want nooit eerder wonnen de Waaslanders in het Astridpark. Enkel vorig seizoen behaalde geel-blauw er een puntje (2-2, goals Teodorczyk, Saief, Ampomah, Thelin), de overige vijf confrontaties verloor het.

“Anderlecht is nog steeds de beste club van België. Dat het daar crisis is? Misschien schieten ze nu wel wakker. We gaan hen niet meteen bij de keel proberen grijpen, maar gewoon ons spel spelen", luidt het bij Adnan Custovic. “En als we verliezen, maar we vechten voor elke bal, heb ik daar geen probleem mee. Maar we gaan wel proberen die historische twaalf op twaalf te pakken.” (MVS)