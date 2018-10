FT België. Roger Lambrecht (87) wil Lokeren dit seizoen nog verkopen De voetbalredactie

31 oktober 2018

20u50 1

Lambrecht (87) wil Lokeren dit seizoen nog verkopen

Lokeren-voorzitter Roger Lambrecht (87) wil dit seizoen nog de club verkopen. Dat maakten de Waaslanders in een communiqué bekend. “Er wordt gezocht naar een overnemer die de club een warm hart toedraagt en over voldoende financiële armslag beschikt”, klinkt het. Lees hieronder de mededeling van Lokeren:

“Onze voorzitter, Dhr. Lambrecht, zet zich ondertussen al meer dan 25 jaar met hart en ziel in voor deze mooie club. Doorheen de jaren heeft hij er samen met de spelers, de trainers, alle mensen die bij deze club betrokken zijn en uiteraard de supporters een mooi parcours opzitten met twee bekeroverwinningen, uitstekende resultaten in de competitie en een goede Europese campagne als fraaie hoogtepunten.

Hij beseft echter ook dat zijn leeftijd hem ertoe noopt om op relatief korte termijn niet alleen afscheid te nemen van het dagdagelijkse bestuur van de club maar ook als aandeelhouder de fakkel over te dragen. Dhr. Lambrecht heeft daartoe een tijd geleden al stappen gezet en een externe adviseur aangesteld die hem en de club professioneel bijstaan in de zoektocht naar (een) nieuwe aandeelhouder(s).

Het moge duidelijk zijn dat het de wens is van de voorzitter dat het belang van de club bij deze transitie primeert en dat er wordt gezocht naar een overnemer die, zoals dhr. Lambrecht, de club een warm hart toedraagt maar bovenal over voldoende financiële armslag beschikt om de club opnieuw te laten aanknopen met de sportieve successen uit het verleden. De bedoeling is deze transitie nog tijdens het lopende seizoen te regelen. Dhr. Lambrecht blijft de club hoe dan ook verder ondersteunen doorheen dit volledige proces zodat de continuïteit verzekerd blijft.” (MVS)

📣 BREAKING!



Officieel statement @KSCLokeren. Belangrijkste nieuws: Roger Lambrecht wil DIT SEIZOEN nog de fakkel doorgeven.@hlnsport pic.twitter.com/EUU4qzTSGP (MVS) 📰(@ MichVergauwen) link

Twijfels rond álle RSCA-spitsen

Moet belofte Olivier Dhauholou depanneren? Hein Vanhaezebrouck wilde het niet uitsluiten, gezien de twijfels rond Landry Dimata (hamstring), Ivan Santini (kuit) en Mohammed Dauda (enkel). Wellicht recupereert Anderlecht wel minstens één van hen tegen donderdagmiddag, in dat geval zit Dhauholou gewoon op de bank. Naast hem mogelijk Zakaria Bakkali en Adrien Trebel. De eerste voelt de naweeën van een ziekte, Trebel heeft last aan de quadriceps. Elias Cobbaut (enkel) trainde deze week voor het eerst buiten, maar Lokeren komt veel te vroeg voor de linkerflank.

Evenepoel geeft de aftrap

Zou hij met de fiets komen? Remco Evenepoel geeft de aftrap van Anderlecht-Eupen. Het wielerfenomeen uit Schepdaal - hij werd op indrukwekkende manier wereldkampioen op de weg en in het tijdrijden bij de junioren, heeft een verleden bij paars-wit. Begin 2017 verliet Evenepoel Anderlecht, waarna hij bij KV Mechelen besliste om zich volledig op een loopbaan als renner te storten. (PJC)

Lucumi zes weken out

Racing Genk zal het minstens zes weken moeten stellen zonder Jhon Lucumi. De Colombiaanse nieuwkomer in de Genkse defensie dit seizoen maakte meteen indruk, maar is nu een poosje out met een scheurtje in de quadriceps. Een blessure die de 20-jarige Lucumi afgelopen zondag opliep in de topper tegen Standard.

Beter nieuws is er dan weer voor Sander Berge, hij kon de afgelopen dagen opnieuw voluit gaan en zit in de wedstrijdkern voor de partij tegen Antwerp. Trossard (hamstring) is er niet bij. Ook de partij van zaterdag tegen Club Brugge komt mogelijk nog te vroeg voor de international. (KDZ)

Minuut stilte op alle velden

Alle wedstrijden in 1A en 1B beginnen tijdens de midweekspeeldag met een minuut stilte ter ere van Vichai Srivaddhanaprabha - de Thaise eigenaar van Leicester en OH Leuven. Hij kwam zaterdagavond om het leven bij een helikoptercrash. Het initiatief gaat uit van de Pro League. Zij willen zo hun medeleven betuigen aan de familie en nabestaanden van Srivaddhanaprabha. (FDZ)

Vandaag beslissing over Buffel

Het wordt kantje boord voor Thomas Buffel. De ervaren flankaanvaller moest tegen Moeskroen naar de kant met een rugblessure en is onzeker voor de komst van Standard. Vandaag ondergaat hij nog een ultieme test. Bij een positief resultaat kan Zulte Waregem mogelijk op hem rekenen. Voor Johan Bjørdal (knie) komt de partij sowieso te vroeg. (VDVJ)