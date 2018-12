FT België. Roeselare en Union sluiten speeldag af met flauw 1-1-gelijkspel - Kerstactie Pro League halverwege op recordkoers

23 december 2018

Roeselare en Union sluiten speeldag af met flauw 1-1-gelijkspel

Roeselare en Union Sint-Gillis hebben de 20ste speeldag in de Proximus League (1B) afgesloten met een 1-1-gelijkspel. Union staat zo na de winst tegen Racing Genk in de kwartfinales van de Beker van België afgelopen woensdag met beide voeten terug op de grond. In de strijd om de tweede periodetitel schieten beide ploegen weinig op.

In een evenwichtige eerste helft op Schiervelde hielden beide ploegen elkaar perfect in evenwicht. Na een lange studieronde zonder al te veel grote kansen, brak de partij 10 minuten voor rust helemaal open. Nadat een doelpunt van man-in-vorm Roman Ferber (Union) werd afgekeurd voor een lichte duwfout, opende Roeselare de score. Union-doelman Saussez stopte eerst nog knap het schot van Damman, maar was kansloos bij de rebound van Mohammed Aoulad (38.).

Na de pauze maakte Union al snel de gelijkmaker. Niakaté sneed naar binnen en knalde heerlijk voorbij een kansloze Biebauw (56.). Voor Niakaté is het de eerste goal in twee maanden tijd. De Franse spits, die in het begin van het seizoen met de ogen dicht scoorde, stond al zeven wedstrijden droog. Na de gelijkmaker drukten de Brusselaars door, maar wisten niet meer te scoren. Op het einde slikte Niakaté een tweede gele kaart, en zo eindigde Union de partij met tien.

Union doet door het puntenverlies een slechte zaak in de strijd om de tweede periodetitel. Na 6 van de 14 speeldagen ziet het KV Mechelen en Beerschot Wilrijk, die beide vlot wonnen, verder uitlopen tot 5 punten. Roeselare hangt met 8 punten op de vierde plaats, met één punt achterstand op Union. In het algemeen klassement blijft Union derde met 33 punten, 11 punten achter leider Mechelen. Roeselare staat met 21 punten op de zesde plaats.

Kerstactie Pro League halverwege op recordkoers

De tiende editie van de kerstactie van de Pro League heeft halverwege de veiling van gesigneerde spelerstruitjes, evenementen en andere items al meer dan 45.000 euro opgebracht. Dat maakte de Pro League bekend.

Twee jaar geleden rondde de jaarlijkse kerstactie tijdens zijn recordeditie halverwege net de kaap van 45.000 euro. De Pro League lijkt goed op weg om in de buurt te komen van het recordbedrag van 92.300 euro dat de kerstactie toen ophaalde voor Damiaanactie.

Het truitje van Jelle Vossen is na vijf dagen veiling het meest gegeerd. Voor het shirt van de spits van Club Brugge wordt 860 euro geboden. Ruslan Malinovskyi (KRC Genk/760 euro), Sander Berge (KRC Genk/355 euro), Ruud Vormer (Club Brugge/335 euro) en Gouden Stier Aly Samatta (KRC Genk/335 euro) vervolledigen de top vijf. Vadis Odjidja (AA Gent, achtste) is de enige speler in de top tien die niet het shirt van KRC Genk of Club Brugge draagt. Rob Schoofs (232,50 euro) is de populairste speler uit de Proximus League, gevolgd door zijn ploegmaats van KV Mechelen, Igor De Camargo en Tim Matthijs.

Bij de specials liggen voetbalcommentatoren Peter Vandenbempt (860 euro) en Filip Joos (760 eur) het best in de markt. Ook het VIP-arrangement voor het Gala van de Gouden Schoen (710 euro) en het VIP-arrangement voor een wedstrijd van PSG (610 euro) vallen in de smaak bij de fans. Dit jaar gaat de opbrengst van de voetbalveiling, met onder meer de truitjes van alle spelers in de Jupiler Pro League en Proximus League in het aanbod, naar de Belgian Homeless Cup (BHC). Bieden kan nog tot donderdag 27 december (23u00).

Beerschot Wilrijk wint ruim van Lommel en leidt opnieuw in tweede periode

Beerschot Wilrijk heeft zaterdag op de twintigste speeldag van de Proximus League met 3-0 van Lommel SK gewonnen. Door die zege is Beerschot Wilrijk opnieuw leider in de tweede periode, met evenveel punten als KV Mechelen.

Jan Van den Bergh (12') bracht Beerschot Wilrijk al snel op voorsprong, Tarik Tissoudali (26') breidde uit tot 2-0. Na 33 minuten stond de eindstand al op het scorebord, Marius Noubissi maakte dan het derde en laatste doelpunt van de wedstrijd.

In het periodeklassement leidt Beerschot Wilrijk met veertien punten, evenveel als KV Mechelen. Lommel is achtste en laatste met drie punten. In het algemeen klassement zijn de Mannekes tweede met 38 punten, zes minder dan Malinwa. Lommel is vijfde met 25 punten.

KV Mechelen makkelijk voorbij Tubeke

KV Mechelen blijft leider in de tweede periode in de Proximus League. Malinwa had vanavond in het AFAS-stadion geen kind aan Tubeke en won met 3-1 van de rode lantaarn. Schoofs zette de thuisploeg met een afgeweken schot snel op rozen. Man in vorm De Camargo kopte na een hoekschop de 2-0 door de benen van doelman Defourny. Tubeke kwam terug in de wedstrijd via Schuster, die een lichte strafschop omzette. De Camargo stelde echter snel orde op zaken. Met zijn twaalfde treffer zette hij de 3-1 rust- en eindstand op het scorebord. Na de pauze kreeg Kaya vanaf de stip nog de kans om de score verder uit te diepen, maar Defourny bracht redding.

KV Mechelen veroverde de eerste periodetitel al en hoopt de finalewedstrijden overbodig te maken door ook de tweede periode te winnen. Met 14 op 18 gaat Malinwa alleen aan de leiding in het klassement.

Samatta tekent bij tot 2021

Na Bryan Heynen en Jere Uronen verlengde ook Ally Samatta (25) zijn contract bij Racing Genk. Dat maakten de Limburgers vandaag zelf bekend. ‘Samagoal’ ondertekende een nieuwe overeenkomst tot 2021. De Tanzaniaan, die morgen aan de Kehrweg opnieuw de Gouden Stier draagt, scoorde in 141 wedstrijden 55 doelpunten voor de fusieclub. Dit seizoen staat de teller in alle competities samen al op 21 stuks, waarvan 9 in de Europa League.

“Ook voor Samatta was er concrete interesse uit binnen -en buitenland. De club is dan ook opgetogen dat Ally samen met zijn ploeggenoten kiest voor Genk!”, klinkt het op de clubwebsite van de leider in de Jupiler Pro League.

Tubeke hoopt nog voor wintermercato af te zijn van transferverbod

AFC Tubeke hoopt nog voor de wintermercato af te zijn van het transferverbod dat gisteren werd opgelegd door de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). “In de nabije toekomst zal de club aan de verplichtingen voldoen”, reageerde de rode lantaarn in 1B gisteravond.

“Tubeke heeft de voorwaarden van de Licentiecommissie niet perfect nageleefd”, geven de Waals-Brabanders toe. “Toch zal de club in de nabije toekomst aan de verplichtingen voldoen, zodat het opgelegde transferverbod voor de winterstop opgeheven wordt.” Tubeke wenst nog te benadrukken dat het transferverbod geen impact heeft op de betrokkenheid van de Zuid-Koreaanse investeerders.

Het transferverbod geldt zolang de rode lantaarn in 1B niet kan bewijzen dat het in orde is met de licentievoorwaarden. “De bal ligt in het kamp van Tubeke”, aldus licentiemanager Nils Van Brantegem, die de tussentijdse evaluatie van alle profclubs in goede banen leidde. Pas als Tubeke voldoet aan de eisen van de Licentiecommissie, wordt het transferverbod opgeheven. De 1B-club zou niet kunnen bewijzen dat de lonen van de spelers, trainers en alle personeel en de sociale bijdragen betaald zijn.

Loonsvoorwaarden bemoeilijken speurtocht naar Anderlechtcoach

Nog geen witte rook in de zoektocht naar een nieuwe T1 bij Anderlecht. De inhoudelijke gesprekken mogen met een aantal kandidaten vlot zijn verlopen, wanneer het over de loonsvoorwaarden gaat, loopt het allemaal toch wat stroever. Niet vergeten dat door het ontslag van Hein Vanhaezebrouck en de daaraan gebonden ontslagvergoeding, paars-wit de komende zes maanden twee trainers zal moeten betalen. Gisterenavond leek het dan onwaarschijnlijk dat er nog voor komende week een wit konijn uit de hoed van Michael Verschueren en Frank Arnesen zal komen. (MJR)

Club plant warm onthaal voor Refaelov

Lior Refaelov mag een warm onthaal verwachten bij zijn terugkeer in Jan Breydel. In de achtste minuut van de wedstrijd hebben de fans een eerbetoon voorzien: “Dit verdient de voetballer en de mens ‘Rafa’”, zei Ivan Leko gisteren. “Na zoveel wedstrijden voor Club... Of we hem nog hadden kunnen gebruiken? Dat is altijd de vraag. Vorig seizoen heb ik de keuze gemaakt voor Vormer en Vanaken. Alle drie in één ploeg is te veel van het goede. Nu toont hij bij Antwerp hoe belangrijk hij kan zijn voor een topclub. Misschien is hij even belangrijk voor hen als Vanaken voor ons.” Leko mist Denswil en Vormer wegens schorsing. Amrabat en Decarli trainden deze week gedeeltelijk met de groep, afwachten of zij in actie kunnen komen. Diatta is op de terugweg, maar zal net als Vossen, Rezaei, Vlietinck en Danjuma voor Nieuwjaar niet meer in actie komen. Club organiseert zondag een kerstmarkt ten voordele van ‘De Warmste Week’. (TTV)

Dury: “Hartzeer als ik Osimhen zie spelen”

Het is de periode van de kerstlijstjes. En ook Francky Dury heeft het zijne voor de wintermercato al klaar. “Ik weet wat we nodig hebben - alleen moeten we het ook kunnen binnenhalen. Het wordt trouwens niet de kunst om veel te investeren, maar om dat goed te doen.” Hopelijk heeft Zulte Waregem lessen getrokken uit de zomertransfers, die veelal teleurstelden. Bovendien stuurde Essevee toen Victor Osimhen door na een testperiode. De Nigeriaan maakt nu furore bij tegenstander Charleroi. Dury verduidelijkt de beslissing: “Op de beelden liet hij een sterke indruk na. Alleen waren zijn medische en fysieke testen hier niet goed. Hij was in april geopereerd aan de schouder, sukkelde met de knieën en werd eerder getroffen door malaria. Op dat moment zochten we, door kleine kwaaltjes bij Harbaoui, iemand die meteen inzetbaar was. Al doet het mij nu hartzeer als ik Victor zie spelen. (blaast) Heb je zijn goal gezien tegen Gent? Hij doet me denken aan Olayinka: een complete spits die hard werkt.” (VDVJ)

Trossard out voor Eupen, Malinovskyi twijfelachtig

Racing Genk leed niet enkel morele schade tegen Union, ook lichamelijke. Zo is Leandro Trossard zeker out voor de trip naar Eupen, hij heeft last van een spierblessure. Achter de naam van Ruslan Malinovskyi staat dan weer een groot vraagteken. De Oekraïner sukkelt met de enkel en moest al verstek geven voor de bekerwedstrijd tegen Union. Heynen en Paintsil lijken de grootste kanshebbers om hun plaatsen in te nemen. (KDZ)

Chakvetadze out met knieblessure

Geen Giorgi Chakvetadze gisteravond bij AA Gent. De jonge Georgiër raakte op het einde van de bekermatch op STVV geblesseerd na een hard contact. Onderzoek wees uit dat de ligamenten van de knie lichtjes geraakt zijn. Het zou niet om een zware blessure gaan, maar toch ziet het ernaar uit dat AA Gent het ook volgende week woensdag op Racing Genk zonder zijn smaakmaker zal moeten doen. (RN)