FT België.

Reviewcommissie laat Mohamed Messoudi vervolgen

03 december 2018

10u12

Belga

De Reviewcommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vandaag op basis van de tv-beelden van de zeventiende speeldag in de Proximus League (1B) beslist om Mohamed Messoudi, de middenvelder van Beerschot Wilrijk, te laten vervolgen door het Bondsparket.

Messoudi mocht halverwege de tweede helft in de derby op het veld van KV Mechelen invallen. Enkele minuten later had de middenvelder al het veld moeten verlaten, zo oordeelde althans de Reviewcommissie. Scheidsrechter Wesley Alen bestrafte een elleboogje van Messoudi richting Van Cleemput met de gele kaart.

Door de unanieme beslissing van de Reviewcommissie, moet de middenvelder van de Ratten nu alsnog een sanctie vrezen. Volgende week dinsdag (11 december) wordt zijn dossier ingeleid bij de Geschillencommissie van de KBVB. De bekermatch tegen AA Gent (4 december) en de competitiewedstrijd tegen Tubeke (8 december) komen niet in het gedrang.