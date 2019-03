FT België. Red Flames pakken brons op Cyprus Cup - Nieuwe shirtsponsors voor Club en Anderlecht? - KBVB zoekt vier nieuwe refs De voetbalredactie

06 maart 2019

15u15

Bron: Eigen berichtgeving, Belga

Red Flames pakken brons op Cyprus Cup

De Belgische voetbalvrouwen hebben de bronzen plak veroverd op de Cyprus Cup. In de wedstrijd om de derde plaats in Larnaca haalden de Red Flames het na strafschoppen (3-2) van Oostenrijk. Na negentig minuten stond het 0-0, verlengingen werden er niet afgewerkt. Oostenrijk was ook al een tegenstander van de Flames in de groepsfase, ook toen bleef het 0-0.

Doelvrouw Evrard leek de heldin bij de Belgische vrouwen te gaan worden door de elfmeters van Mayr en Aschauer te stoppen. Ze ging vervolgens zelf achter de bal staan bij de vijfde penalty voor de Flames, maar schoot op de lat. Oostenrijk kon opnieuw langszij komen, maar ook Prohashka miste. Het brons ging zo toch naar de Red Flames. Naast Evrard miste enkel Janice Cayman haar elfmeter bij de vrouwen van bondscoach Ives Serneels. Noord-Korea en Italië spelen later op de dag de finale.

Het was voor de Red Flames de vierde deelname aan de Cyprus Cup. De eerste keer was in 2015, daarnaast waren ze ook van de partij in 2017 en 2018. De vijfde plaats van vorig jaar was tot nu de beste eindnotering.

Full time | 🇦🇹🆚🇧🇪 0-0 (Pen. 2-3)

The 3️⃣rd place is ours !#CyprusWomensCup #AUTBEL #WEURO2021#WePlayStrong pic.twitter.com/dtY12X1QYY Belgian Red Flames(@ BelRedFlames) link

Conte ruilt Oostende voor Kazachse Aktobe

Ibrahima Conte verlaat KV Oostende. Hij zet zijn voetbalcarrière verder bij FC Aktobe in Kazachstan, zo bevestigde de kustploeg dinsdagavond laat in een tweet. De 27-jarige Guineeër belandde in 2016 bij Oostende, dat hem overnam van Anderlecht. Daarvoor droeg hij het shirt van Gent en Zulte Waregem.

De winger kwam in Oostende weinig aan spelen toe en ook een uitleenbeurt aan Waasland-Beveren (in de eerste helft van 2017) bracht geen kentering. Dit seizoen verdween hij onder coach Gert Verheyen helemaal uit beeld bij KVO.

Het laatavondjournaal: Ibrahima Conte vertrekt naar Aktobe in Kazachstan. Veel succes! pic.twitter.com/uzrGafeb95 KV Oostende(@ kvoostende) link

Danjuma voor het eerst weer voluit

Na 4,5 maanden is hij terug. Arnaut Danjuma, gisteren voor het eerst bij de groep op de training van Club Brugge. Voor de ogen van een honderdtal kijklustigen trainde de Nederlander opnieuw voluit nadat hij sinds eind oktober opzij stond met een enkelblessure en een stressfractuur in een middenvoetsbeentje.

Danjuma is alvast klaar voor de play-offs, maar viert wellicht vroeger zijn rentree. Zo is er een kleine kans dat hij komend weekend meereist naar Eupen en is het aannemelijk dat hij er op de slotwedstrijd van de reguliere competitie tegen Moeskroen bijloopt.

Na maanden revalideren is de sensatie van afgelopen zomer - vier goals en drie assists in elf matchen - helemaal terug. Vraag is of hij Club Brugge straks na zo’n lange afwezigheid aan de titel kan helpen. Danjuma heeft daar in ieder geval baat bij, al is de concrete interesse van AC Milan wellicht nog niet bekoeld.

Nog op training werkten Mechele en Decarli individueel. Die eerste mag hopen op zijn rentree in Eupen nadat hij tegen STVV opzij bleef met last aan de schouder en een lichte spierblessure. Vlietinck hield het dan weer uit voorzorg bij lopen, terwijl Mata binnenskamers herstelt van zijn spierblessure. De rechterflank wordt opnieuw in de selectie verwacht tegen Moeskroen over tien dagen. Mitrovic (barst enkel), ten slotte, revalideert volgens het voorgestelde schema en zou bij de start van de play-offs opnieuw speelklaar moeten zijn. (TTV)

Hagi op Anderlecht

Hoog bezoek. De Roemeen Gheorghe Hagi (54) was op visite in Neerpede en het Astridpark. De voormalige topvoetballer - bijnaam: de Maradona van de Karpaten, ex-Steaua, Real, Barcelona en Galatasaray - is tegenwoordig aan de slag bij Viitorul Constanta. Hij zet er fel in op jeugdwerking en wilde met eigen ogen zien hoe Anderlecht zijn talenten opleidt. Sommigen zeggen dat Hagi er ook was om te onderhandelen over zijn zoon Ianis Hagi (20, Viitorul), maar dat werd niet bevestigd. (PJC)

KBVB zoekt vier nieuwe refs

Scheidsrechtersbaas Johan Verbist is in naam van de KBVB op zoek naar vier nieuwe, semiprofessionele refs. Na de inbeschuldigingstelling van Vertenten en Delferière zoekt de bond extra manschappen, al was een totaal van twaalf semiprofs nog voor het dossier ‘Propere Handen’ de betrachting van Verbist. Met Alen, Boucaut, Lardot, Lambrechts, Visser, Verboomen, Van Damme en Van Driessche liggen acht refs al tot na dit seizoen onder contract. Nu zoekt de bond bovenop twee vervangers voor Vertenten en Delferière nog twee refs. Kandidaten kunnen zich tot 15 maart melden. Uiterlijk begin april moeten de vier nieuwe refs bekend zijn. (TTV)

Unibet wil Daikin vervangen als hoofdsponsor Club Brugge

Verdwijnt Daikin na vier seizoenen als hoofdsponsor bij Club Brugge? Die kans is reëel - blauw-zwart is immers met diverse partijen in gesprek met het oog op volgend seizoen. Eén van de topkandidaten om de Japanse specialist in airconditioning op te volgen, is gokbedrijf Unibet, sinds vorige zomer reeds ‘premium partner’. De in Malta gevestigde aanbieder van sportweddenschappen en casinospelen hoopt vanaf de zomer op de borst van de shirts van blauw-zwart te prijken, al sluit niets momenteel uit dat Daikin straks zijn contract kan verlengen. Naast Daikin en Unibet zijn ook nog enkele internationale, overzeese bedrijven concreet geïnteresseerd. Afwachten wie straks aan het langste eind trekt. (TTV)

Nieuwe shirtsponsor? RSCA praat met BNP Paribas

De onderhandelingen lopen. BNP Paribas Fortis en Anderlecht voeren gesprekken over het voortbestaan van hun partnership. In de zomer van 2017 tekende BNP - de vroegere Generale Bank - een nieuw contract van 2+2 jaar als shirtsponsor, maar het is zeer de vraag of die twee extra jaren effectief zullen ingaan. Mogelijk wordt de financiële input wat minder groot en krijgt de deal een andere invulling, wat maakt dat RSCA voor het eerst sinds 1981 een nieuw bedrijf op zijn uitrustingen zou krijgen. Ook een commerciële stadionnaam is op termijn een optie, om zo meer inkomsten te genereren. Bij Anderlecht blijft men op de vlakte en zegt men dat er momenteel geen wijzigingen verwacht moeten worden. (MJR/PJC)

Zondag afscheid van Garcia in Eupen?

Luis Garcia speelt zondag mogelijk voor het laatst aan de Kehrweg. Vorig seizoen werd de middenvelder, die straks einde contract is, vrijgesteld van play-off 2 om in Spanje deel één van zijn trainerscursus af te werken. Als dat ook straks het geval is, speelt hij mogelijk tegen Club zijn afscheidswedstrijd voor eigen volk. Garcia zoekt na dit seizoen mogelijk andere oorden op. (AR)