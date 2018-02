FT België: Recidivist Bölöni wacht fikse boete - Club wil Clasie nog jaar huren - Iraanse spits voor Anderlecht? De voetbalredactie

24 februari 2018

08u36

Belgisch Voetbal

Bölöni mag zich aan fikse boete verwachten

Antwerp-trainer Laszlo Bölöni werd gisteravond tijdens de openingswedstrijd van de 28ste speeldag in Genk voor de tweede keer dit seizoen naar de tribunes gestuurd. Dat komt hem op een boete van 10.000 euro van de Pro League te staan.

Bölöni verloor zijn Roemeense cool in het begin van het duel in de Luminus Arena. Scheidsrechter Wim Smet vond het na een eerste waarschuwing welletjes en verwijderde de T1 van de Great Old uit zijn dug-out.

Eind oktober kreeg Bölöni het in de thuismatch tegen Standard ook al aan de stok met ref Bram Van Driessche. Nadat hij een tweede bal op het terrein had getrapt, mocht de Roemeen in de tribunes plaatsnemen. Na die wedstrijd haalde hij uit naar de wedstrijdleiding, wat hem een intussen dik disciplinair dossier opleverde. De Pro League legde Antwerp en Bölöni op basis van haar interne reglement ook 5.000 euro boete op.

Voor recidivisten bedraagt de boete 10.000 euro. Op de volgende Raad van Bestuur op 19 maart wordt beslist of dat bedrag geïnd moet worden. Antwerp krijgt de mogelijkheid zich te verdedigen.

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zal wellicht ook een strafvordering doen. Daarover communiceert het Bondsparket maandag. Er staat nog een voorwaardelijke boete van 500 euro open van zijn uitsluiting tegen Standard.

Club wil Clasie nog jaar huren

Club denkt eraan om Jordy Clasie voor te stellen na de zomer nog een jaar op huurbasis in Brugge te spelen. Het kan de best mogelijke oplossing zijn voor beide partijen. Club heeft geen probleem om met Nakamba en Clasie als defensieve middenvelders de Champions League in te duiken, terwijl net dat Europese avontuur Clasie weer op de kaart kan zetten. Waardoor in de zomer van 2019, als hij nog maar één jaar contract heeft in Southampton, mogelijk meerdere clubs belangstelling tonen. Southampton moet natuurlijk willen meewerken. Club en Southampton delen nu het Engelse salaris van Clasie. (SK)

Ex-STVV-manager Bormans genoemd bij KVO

Vandaag draagt voorzitter Marc Coucke de spreekwoordelijke sjerp over aan Peter Callant, vanaf maandag komt de uittekening van de nieuwe structuur van KV Oostende in een stroomversnelling. Eén van de heikele dossiers waarover algemeen directeur Patrick Orlans en Callant snel zullen samenzitten, is het sportieve leiderschap van de kustploeg nu Luc Devroe naar Anderlecht trekt. In dat opzicht komen Sven Jaecques (Antwerp) en Johan Plancke (KSV Roeselare) nog steeds in aanmerking. Naast ook de naam van Patrick Turcq (AA Gent) staat ook Philippe Bormans op de shortlist van KVO. De 30-jarige manager stapte eind januari uit zijn functie bij STVV en gaat mogelijk aan de slag bij Oostende. Of dat in samenwerking met één van de hierboven genoemde namen en in functie van sportief manager zal zijn, valt af te wachten. (TTV/SJH)

Dendoncker, Trebel en Kums speelklaar

Moest Vanhaezebrouck vorige week jongeren selecteren met een rugnummer hoger dan 30, dan gaat de gemiddelde leeftijd zondag met een ruk de hoogte in. Trebel traint alweer enkele dagen mee na ziekte. Dendoncker en Kums keren terug uit schorsing. "Ze zijn in principe inzetbaar", aldus Vanhaezebrouck. Zélfs Liverpool-huurling Lazar Markovic maakt kans op een eerste selectie. "Hij maakt een positieve evolutie. Misschien zit hij bij de achttien." Vanhaezebrouck acht de kans dan weer klein dat de langdurig geblesseerden Najar, Kara en Onyekuru bij de start van de play-offs inzetbaar zijn.

Als we de voorzitter van het Zweedse Östersunds FK mogen geloven, is Anderlecht geïnteresseerd in de Iraanse spits Saman Ghoddos. "We hebben contact met Anderlecht", bevestigt hij in Zweedse media. "Maar er zijn nog grotere vissen geïnteresseerd." Het is de vraag of Anderlecht echt wacht op Ghoddos. Zolang er geen officiële duidelijkheid is over hoe het sportieve beleid zal georganiseerd worden, lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat paars-wit stappen onderneemt. (NVK)

Nervositeit ten top bij Rouches

En of de spanning te snijden is in Luik. Gehuld in stilzwijgen, geen persconferenties, alles hermetisch afgesloten. Zo bereidt Standard zich voor op de topper tegen Club Brugge. "De ploeg wil zich focussen op de wedstrijd van zondag en heeft het niet geapprecieerd dat er in de week bepaalde artikels verschenen waar men probeerde om spanningen of polemieken te creëren. We beperken de media-activiteiten", aldus de Rouches in een mededeling. Een zege is een noodzaak in de strijd om play-off 1. Een teleurstellende achtste plaats, nog drie matchen te gaan - de excuses zijn op. (FDZ)

Mogelijk toch operatie voor Mitrovic

Stefan Mitrovic sukkelt opnieuw met een pees in zijn voet, die eerder deze winter een transfer naar Saint-Étienne in de weg stond. De Servische verdediger van AA Gent onderging een nieuwe scan en moet nu met de voetchirurg bekijken of zich alsnog een operatie opdringt. Dat zou voor Mitrovic een streep door de rekening zijn in de aanloop naar het WK. Met Esiti (heup) en Simon (enkel) gaat het de goede kant uit. Ze hebben al volledig kunnen aanpikken bij de groep. Christiansen speelde deze week met de beloften en is stilaan klaar voor de dienst. (RN)