FT België. Racing Genk trekt lessen uit incidentrijke thuismatch tegen Besiktas - Diatta op terugweg bij Club

22 november 2018

15u30

Racing Genk trekt lessen uit incidentrijke thuismatch tegen Besiktas

Racing Genk heeft gisteravond in de Luminus Arena samengezeten met de supporters, politie en burgemeester Wim Dries om een evaluatie te maken van de thuiswedstrijd in de Europa League tegen het Turkse Besiktas, op donderdag 8 november. Het duel eindigde op 1-1, maar werd na afloop overschaduwd door rellen tussen de harde kern van Racing Genk en de massaal aanwezige politiemacht.

“Het was een zeer complexe wedstrijdorganisatie, waaruit alle partijen lessen trekken”, concludeerden de Limburgers in een persbericht. “Belangrijkste besluit is dat het bezoekersvak in de Luminus Arena niet meer zal uitgebreid worden op de manier zoals die avond. De bezoekersvakken zijn A en AA, met wanneer nodig voor de veiligheid een bufferzone (bijvoorbeeld CL 3 en 4).” Die uitbreiding van het bezoekersvak stootte de Genkse supporters zwaar tegen de borst. Verschillende supportersgroepen moesten door die beslissing hun vaste zitje opgeven.

“Het comfort én de wedstrijdbeleving van alle KRC Genk supporters blijft onze belangrijkste prioriteit, van parking tot stoeltje of staanplaats. Dit engagement gaat KRC Genk aan met al haar supporters. Want zonder die supporters geen voetbal. Samen zijn we Genk.”

Diatta (Club) op de terugweg

Nadat Dennis eerder de trainingen kon hervatten, is met Krépin Diatta nog een vleugelspits van Club Brugge op de terugweg. De Senegalees blesseerde zich enkele weken geleden in het CL-duel in Monaco, maar trainde gisteren alweer individueel op het veld. Diatta deed dat samen met Denswil (enkel), die klaargestoomd wordt voor de match komende woensdag in Dortmund. Ook Vlietinck trainde individueel, maar anders dan Denswil komt de vleugelspits wel nog in aanmerking voor de competitiewedstrijd morgen tegen Zulte Waregem. Danjuma (enkel) en Vossen (knie) zijn langere tijd onbeschikbaar. Materiaalman Herman Brughmans verliet na jaren dienst de club. (TTV)

Lokeren dit weekend zonder Filipovic

🤕 NEWS: geen Jakov FILIPOVIC dit weekend bij @KSCLokeren tegen @SportCharleroi.



