FT België. Pro League roept op tot meer respect voor Belgische scheidsrechters - Carcela meldt zich dan toch bij Standard

Bron: Eigen berichtgeving 3 Belgisch Voetbal Het nieuwe voetbalseizoen staat voor de deur. Nog snel even polshoogte nemen bij jouw favoriete club? Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? En welke zomeraankoop moet het waar maken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

VAR-busjes krijgen GoPro-camera's voor live beelden

Het komende seizoen zullen de tv-kijkers mee kunnen kijken met de videoref en zijn team wanneer er een dubieuze fase herbekeken wordt. In het busje van de Video Assistant Referee (VAR) worden GoPro-camera's geïnstalleerd. Dat maakte scheidsrechtersbaas Johan Verbist bekend in Tubeke.

Voortaan zullen alle wedstrijden in de Jupiler Pro League op een VAR kunnen rekenen. Het Referee Department van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) verhoogde het aantal videorefs tot veertien. Ook de semiprofs volgden immers een VAR-opleiding.

De videorefs opereren nog steeds vanuit het busje, dat voortaan een GoPro-camera krijgt. Tv-kijkers kunnen naar analogie met het WK dan ook volgen hoe de videoref zijn beslissingen neemt.

Het videoscherm waarop de veldscheidsrechter eventuele beelden kan raadplegen wordt afgeschermd. Die VAR-zone tussen de dug-outs moet reclamevrij blijven en is vooral enkel toegankelijk voor de scheidsrechters. Een speler, trainer of staflid heeft er niets te zoeken. Overtreders kunnen uitgesloten worden.

Spelers kunnen discreet om een VAR-tussenkomst vragen. Dat moet zonder aandringen en op een serene manier gebeuren. Het kan een speler die heel ostentatief het VAR-gebaar maakt op een gele kaart komen te staan. De trainersstaf mag communicatiemiddelen gebruiken op de bank, op voorwaarde dat dat enkel in functie is van tactiek of het medische welzijn van een speler. Het is verboden om het als overtuigingsmiddel te gebruiken. Die regel is van toepassing voor een gewone fase, maar ook bij een VAR-tussenkomst.

De videoscheidsrechter kan altijd op een gewelddadige fase, zoals een elleboog- of kopstoot, terugkomen. De VAR kan de beelden in kwestie bekijken en ingrijpen waar nodig, ook al is het spel intussen hernomen.

Als de VAR door een technisch probleem niet werkt, wordt de wedstrijd met een halfuur uitgesteld. Als het euvel na die 30 minuten nog niet opgelost is, wordt de partij zonder videoref gespeeld.

De tien videoscheidsrechters dit seizoen zijn Kris Bellon, Laurent Colemonts, Christophe Delacour, Tim Pots, Christof Virant, Alexandre Boucaut, Sébastien Delferière, Erik Lambrechts, Bart Vertenten en Lawrence Visser. Nicolas Laforge, Jonathan Lardot, Bram Van Driessche en Nathan Verboomen zijn nog in opleiding.

Pro League roept op tot meer respect voor Belgische scheidsrechters

Trainers en spelers moeten meer respect tonen voor de Belgische scheidsrechters. Dat vindt althans CEO Pierre François van de Pro League. "In vergelijking met het gedrag ten opzichte van de scheidsrechters op het WK, zijn de reacties in België te vaak overdreven", zei François in Tubeke, waar de nieuwe spelregels voor de start van het voetbalseizoen werden voorgesteld.

"We waren vorig seizoen niet altijd tevreden over de arbitrage. Maar het Referee Department heeft hard gewerkt en tijdens de play-offs was het al veel beter. Nu moeten de scheidsrechters enkel nog gerespecteerd worden", aldus François. "Er is een groot verschil tussen de manier waarop men in België met scheidsrechters omgaat en de manier waarop WK-scheidsrechters behandeld worden. De reacties zijn vaak overdreven. Dat is nefast voor het imago van onze competitie en onze clubs. Laten we allemaal beter doen dan vorig jaar. Dat zal goed zijn voor de coaches, de spelers, de arbiters en de clubbestuurders."

De CEO van de Pro League vroeg aan de clubs om zich met klachten over de arbitrage voortaan tot hem te richten. "Scheidsrechtersbaas Johan Verbist en het Referee Department staan al voldoende onder druk. Ik sta in dagelijks contact met Verbist. We discussiëren veel met elkaar, zelfs al zijn we het niet altijd met elkaar eens."

Verbist nam tijdens de meeting in het Belgian Football Center in Tubeke het woord om enkele regelwijziging en nieuwe reglementen voor te stellen voor de start van de Jupiler Pro League jaargang 2018-2019.

Vierde vervanging doet zijn intrede in Croky Cup

In de verlengingen vanaf de zestiende finales van de Beker van België kunnen ploegen voortaan een extra wissel uitvoeren. Dat heeft scheidsrechtersbaas Johan Verbist aangekondigd in Tubeke. De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zette de voornaamste wijzigingen op een rijtje.

Op het WK mochten er vier wissels uitgevoerd worden, zolang de vierde maar in de verlengingen gebeurde. Dat is vanaf dit seizoen ook het geval in de Croky Cup vanaf de zestiende finales.

Er wordt de assistenten aangeraden om enkel te vlaggen wanneer het helemaal duidelijk is dat er een buitenspelsituatie is. Bij randgevallen gaat het spel door, zodat de uitkomst van de fase gekend is. Indien er gescoord wordt na de bewuste fase, dan kan de VAR nog altijd ingrijpen. Wanneer de assistent vlagt en de scheidsrechter fluit, dan kan de videoscheidsrechter niet meer tussenbeide komen. Ook deze richtlijn was op het WK in Rusland van kracht.

Een speler die het veld verlaat om een praktisch probleem op te lossen, heeft altijd toestemming nodig van de arbitrage om het terrein opnieuw te mogen betreden. Na een schoenwissel bijvoorbeeld mag de speler niet zomaar het veld terug oplopen. De straf hiervoor is een vrije trap op de plaats waar de voetballer terug op het veld komt. In de zestien wordt het zelfs bestraft met een penalty.

Scheidsrechters moeten balvoordeel geven, ook bij een fout die een kaart verdient. Als er bij de voortgezette actie nog een overtreding gemaakt wordt, kan er nog een kaart gegeven worden. Zo kunnen twee spelers een gele of rode kaart krijgen na dezelfde fase, of kan dezelfde speler twee gele kaarten krijgen als hij in dezelfde actie beide fouten gemaakt heeft.

Ten slotte zullen acrobatische inworpen in het nieuwe seizoen, dat vrijdag van start gaat met een thuisduel van Standard tegen AA Gent, niet langer gedoogd worden.

KV Mechelen verkoopt ondanks degradatie recordaantal abonnementen

KV Mechelen heeft de kaap van 9.850 verkochte abonnementen gerond en breekt zo zijn clubrecord. Dat liet de 1B-club gisterenavond weten via zijn website.

Ondanks de degradatie naar de Proximus League, kan Malinwa rekenen op haar trouwe achterban. Met meer dan 9.850 verkochte abonnementen verbreekt KV Mechelen het record van vorig jaar. Toen gingen 9.800 abonnementen over de toonbank waarmee een acht jaar oud clubrecord van de tabellen werd geveegd.

"Met nog vier weken te gaan tot de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen (op vrijdag 17 augustus tegen Lommel) komt de magische grens van de 10.000 abonnees in zicht", laat KV Mechelen weten.

Japanse zender koopt Belgische tv-rechten voor komende twee seizoenen

Alle wedstrijden van de Jupiler Pro League worden in de seizoenen 2018-2019 en 2019-2020 uitgezonden in Japan. De Pro League verkocht de tv-rechten aan de Japanse commerciële zender Sky PerfecTV, zo vernam Belga vandaag.

Het management van de Pro League sloot een niet-exclusief contract af met het Japanse Sky PerfecTV. Alle wedstrijden van de Jupiler Pro League 2018-2019 en 2019-2020 worden zo uitgezonden op de commerciële tv-zender. Japan is het eerste Aziatische land dat onze hoogste voetbalafdeling opneemt in het tv-aanbod.

"De wereldwijde hype rond de Rode Duivels zorgt ervoor dat ook buitenlandse tv-stations zich beginnen te interesseren in onze competitie. Daar is dit contract een goed voorbeeld van", verklaarde CEO Pierre François van de Pro League. "De buitenlandse zenders willen hun nationale helden in onze competitie zien, maar tegelijk ook de nieuwe Courtois, De Bruyne, Witsel, Kompany of Meunier ontdekken."

Anderlecht stelt damesploeg voor op fandag

Tradities zijn er om in ere te houden, maar Anderlecht maakt zondag graag een uitzondering. En terecht: paars-wit zal op de fandag niet alleen het A-elftal voorstellen aan de supporters, ook het damesteam komt voor het eerst aan bod. Dat gebeurt vlak voor de presentatie van de mannenploeg om 15.45 uur in het Constant Vanden Stockstadion. De RSCA Dames haalden vorig seizoen hun eerste landstitel binnen, binnen enkele weken nemen ze deel aan de kwalificaties voor de Champions League. (PJC)

Carcela op training

Mehdi Carcela heeft zich vandaag dan toch gemeld op training van Standard. De Marokkaanse international moest normaal gezien vorige week terugkeren, maar daagde toen niet op. Een zet om een beter contract te krijgen, iets wat Standard betreurt. (FDZ)

Coucke verhoogt kapitaal van stadion KVO

Marc Coucke heeft het kapitaal van de NV KVO Oostende Stadion - het vastgoed rond voetbalclub Oostende - met 3 miljoen verhoogd. Het gaat om lopende schuldvorderingen die omgezet worden in 48.780 nieuwe aandelen. Dat staat te lezen in het Belgisch Staatsblad. Zo vergroot de kans dat de Versluys Arena in de toekomst een andere naam krijgt, als er andere sponsor komen aankloppen. (PJC)

Pro League verlengt samenwerking met marketingbedrijf Nielsen Sports

De Pro League heeft zijn overeenkomst met marketingpartner Nielsen Sports verlengd voor de seizoenen 2018-2019 en 2019-2020, zo maakte de Pro League vandaag bekend. Het Belgische bedrijf ondersteunt de 24 profclubs met het uitwerken van hun commerciële strategie.

Nielsen Sports werkte de afgelopen drie seizoenen al samen met de Pro League om de mediavisibiliteit en de sponsorwerking van de 24 profclubs te verbeteren. Daarnaast trachtte het Belgische consultancy- en marketingbedrijf de commerciële strategie van elke club te verbeteren.

"De Pro League-clubs hebben gekozen om de waarde van hun sponsorovereenkomsten met hun verschillende partners te meten op basis van dezelfde criteria", legde CEO Pierre François van de Pro League uit. "Dit collectieve contract besloten met een gerenommeerd bedrijf toont de professionaliteit van onze clubs. Het is belangrijk op te merken dat die trend ook door de clubs van de Proximus League word gevolgd."

"We zijn zeer verheugd om onze samenwerking met de Pro League te kunnen vernieuwen en alle clubs te blijven helpen bij de ontwikkeling van hun commerciële strategie. Het is ook een bewijs van de constante professionalisering in het Belgische profvoetbal dat noodzakelijk wordt voor de groei en de ontwikkeling van onze clubs ten opzichte van de buitenlandse clubs. We zijn trots een rol in dit proces te kunnen spelen", verklaarde Jerome Bouchat, Managing Director van Nielsen Sports België.

Laforge ref bij openingsduel

Nicolas Laforge heeft de eer om vrijdag het nieuwe seizoen op gang te fluiten. Om half 9 staat meteen een topper op het programma, Standard krijgt AA Gent over de vloer.

