FT België. Primeur: Clubfans kunnen abonnement al in januari verlengen - Tuur Dierckx maakt comeback na 313 dagen

Primeur: Clubfans kunnen abonnement al in januari verlengen - Tuur Dierckx maakt comeback na 313 dagen

15 december 2018

Club-fans kunnen abonnement dra verlengen

Het leven is aan de rappen. Bij Club Brugge kan je straks al je abonnement voor volgend seizoen kopen – aan een voordeligere prijs dan nog. Een primeur in België. Club wil zo het vele administratieve werk dat traditioneel na het seizoen plaatsvindt, spreiden. De vroegboekperiode gaat op 14 januari online van start en loopt tot 18 maart. Op 6 mei start de gebruikelijke voorrangsperiode voor abonnees, op 11 juni de vrije verkoop. Nog dit: wie begin 2019 al zijn seizoenskaart verlengt, ontvangt ook een gepersonaliseerd geschenk. (NP)

Tuur Dierckx maakt comeback na 313 dagen

Van 2 februari, of meer dan tien maanden is het geleden dat Tuur Dierckx (23) nog eens in de wedstrijdselectie van Waasland-Beveren zat. Nu is het eindelijk weer zover, uitgerekend tegen ex-club Antwerp. Na 313 dagen, zo rekende hij zelf na. “Het stond in de sterren geschreven dat het zo moest gebeuren”, vertelt hij ons. Begin februari speelde hij zijn laatste minuten voor W.-Beveren, ook al tegen Antwerp. Enkele dagen later scheurde hij zijn kruisband. “Eindelijk ben ik er weer bij. Top hé? Alsof ik nooit ben weggeweest (lacht). Mijn naam op dat blad zien staan, zorgde wel voor ontlading, ja. Fysiek heb ik nog wel wat werk, maar ik denk dat ik klaar ben om een kwartiertje in te vallen, mocht dat nodig zijn.” (MVS)