FT België. Preud'homme grijpt in en laat Cavanda buiten selectie - Anderlecht wil contract Bornauw verlengen - De Boeck geeft zijn vedetten een veeg uit de pan Redactie

17 augustus 2018

06u35 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? Wie moet toekijken vanop het strafbankje? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Preud'homme laat Cavanda thuis

Geen Luis Cavanda in de selectie van Standard voor de competitiewedstrijd in en tegen Lokeren van morgenavond (18u). De rechtsback betaalt het gelag voor zijn zwakke prestatie tegen Ajax in de derde voorronde van de Champions League, waar Cavanda sterretjes zag tegen het aanvallend compartiment van de Amsterdammers.

👥 Le noyau pour le déplacement à Lokeren - De kern voor de verplaatsing naar Lokeren 🔴⚪ #LOKSTA #RSCL #JPL pic.twitter.com/b3a0MPlT5K Standard de Liège(@ Standard_RSCL) link

KBVB en clubs nog steeds in de clinch over indicatieve tabel

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft een briefwisseling tussen procureur Marc Rubens en Pierre François, CEO van de Pro League, aangebracht als bewijs dat de indicatieve tabel door de profclubs goedgekeurd is. Volgens de betrokken clubs Standard, Club Brugge en Eupen heeft die mail echter geen bewijskracht.

De Geschillencommissie Hoger Beroep stelde eerder de beslissingen in de disciplinaire dossiers van Mehdi Carcela (Standard), Wesley Moraes (Club Brugge) en Eric Ocansey (Eupen) met een week uit. Zo kreeg het Bondsparket de tijd om het bewijs aan te leveren dat de nieuwe indicatieve tabel - waarop de strafvorderingen dit seizoen gebaseerd zijn - goedgekeurd is door de Pro League. Die vereiste is immers opgenomen in het reglement van de KBVB.

Bondsprocureur Chris Vandenbossche bracht mailverkeer aan tussen Rubens en François. "De bevoegde instanties van de Pro League hebben de indicatieve tabel goedgekeurd", bevestigde de CEO van de Pro League in een mail op 13 augustus. "Die mail is wat mij betreft heel duidelijk en levert bovenop de publicatie in Sportleven het bewijs dat de indicatieve tabel conform artikel 1905.1 van het bondsreglement geldig is. Pierre François heeft als CEO de bevoegdheid om het standpunt van de Pro League te verduidelijken. Dus wat de bewijsvoering betreft, volstaat die mail."

De woorden van Vandenbossche schoten bij de advocaten van Standard, Club Brugge en Eupen in het verkeerde keelgat. Pierre Locht, die vorige week al opmerkte dat er geen stemming had plaatsgevonden over die nieuwe indicatieve tabel, toonde zich teleurgesteld. "Het Bondsparket blijft wat de bewijslast betreft in gebreke. Een mail van Pierre François toont niet aan dat er een stemming is geweest. Als we dit als bewijs aanvaarden, zet het de deur open voor de Pro League en de KBVB om hun eigen reglementen met de voeten te treden", aldus de juridisch directeur van Standard. "Waar is het pv van de stemming met dagorde, datum, aanwezigheden en resultaat?", vroeg zijn Eupense collega Florent Stockart zich af. "Deze mail bewijst niets, waardoor de indicatieve tabel de facto niet bestaat en elke vervolging ongeldig is." Dezelfde verzuchtingen hoorden we bij advocaten Hannes D'Hoop en Walter Van Steenbrugge, die Wesley Moraes vertegenwoordigden.

In eerste aanleg kregen Wesley (6 speeldagen schorsing + 6.000 euro boete), Carcela (2 speeldagen schorsing + 2.000 euro boete) en Ocansey (4 speeldagen schorsing + 4.000 euro boete) zware sancties voor hun rechtstreekse uitsluiting op speeldag twee. Zodra er een beslissing over de indicatieve tabel genomen is, maakt de Geschillencommissie Hoger Beroep de definitieve vonnissen bekend. Vandaag werd niet meer over de grond van de dossiers gesproken. Wesley zat al één speeldag schorsing uit, omdat het beroep bij een schorsing van meer dan vijf wedstrijden niet opschortend werkt.

Anderlecht wil contract Bornauw verlengen

De gesprekken lopen. Anderlecht wil het contract van revelatie Sebastiaan Bornauw verlengen. De 19-jarige verdediger ligt nog tot 2019 vast in het Astridpark - al dan niet met optie - maar paars-wit wil de speler langer aan zich binden. Verwacht wordt dat Bornauw een meerjarige overeenkomst zal tekenen, al zegt hij zelf niet met de onderhandelingen bezig te zijn: "Daarvoor vertrouw ik op mijn vader en begeleider Daniel Van Buyten." Het spreekt voor zich dat zij een forse loonopslag zullen kunnen afdwingen. Bornauw speelde tot dusver aan bescheiden voorwaarden. (PJC)

Najar verteert oefenwedstrijd goed

Opsteker vanuit de paars-witte ziekenboeg: Andy Najar heeft de oefenpartij tegen Al-Batin (0-0) goed verteerd. Het betekent evenwel niet dat de Hondurees tegen Moeskroen al in de wedstrijdselectie zit. "We zullen geen risico's met hem nemen", aldus Hein Vanhaezebrouck, die voorts goed nieuws had over Sven Kums. "Hij traint deels met de groep na zijn heupblessure, het gaat de goeie richting uit." Kenny Saief (knie) revalideert nog, Elias Cobbaut (enkel) is zoals aangekondigd zeker zes weken out. Tot slot weigerde Vanhaezebrouck om Moeskroen te onderschatten: "Want die ploeg heeft dit seizoen, net als wij, nog maar vier tegengoals gepakt. De organisatie staat goed." (PJC)

Kortrijkse vedetten moeten voorbeeld nemen aan Diego Costa

Met de komst van KV Oostende wordt voor het eerst druk gezet op KV Kortrijk. Nederlagen tegen Anderlecht, Antwerp en Club Brugge kun je incalculeren, maar vooral de bescheiden werklust van sommige spelers heeft Glen De Boeck ertoe aangezet om gisteren een hartig woordje te praten met zijn manschappen. "Als je ziet wat spelers als Diego Costa en Griezmann voor hun ploeg doen, hoe ze zich ondanks hun status meteen weer willen bewijzen in het nieuwe seizoen, dan wil je dat jouw mannen zich ook voor honderd procent inzetten", zegt De Boeck. "Ik heb geen moeite met een slechte pass of een gemiste kans, maar ik wil wel dat ze hun job doen. Sommigen teren blijkbaar te veel op hun succes van vorig seizoen of achten zich onmisbaar. Nee, dus."

De coach noemde geen namen, maar een beetje volger weet dat vooral Chevalier en Ouali worden bedoeld. Chouchou Teddy is al drie wedstrijden een schaduw van de werklustige goalgetter van vorig seizoen, Ouali was de directe oorzaak van de twee vroege goals van Danjuma op Club. De Algerijn lijkt meteen het gelag te betalen: D'Haene kan doorschuiven, de Oekraïner Batsula kan debuteren. De Boeck heeft nog wel Imoh Ezekiel achter de hand, maar die trainde twee maanden in zijn eentje in Nigeria en is vooralsnog hooguit goed voor tien minuten. Pas na de interlandbreak kan de ex-aanvaller van Standard en Anderlecht voluit ontbolsteren. Een nederlaag tegen Oostende morgenavond zou zwaar aankomen in Kortrijk, met daarna Charleroi en Genk op de plank. (ESK)

Verheyen grijpt in: Ondoa in plaats van Dutoit

KV Oostende moet morgen punten pakken in Kortrijk, wil het niet al vroeg in de degradatiezone belanden, en dus grijpt Gert Verheyen in. Na zeven tegengoals in twee matchen, weliswaar tegen Anderlecht en Genk en zonder daarbij in de fout te gaan, verdwijnt William Dutoit uit doel. Morgen neemt de Kameroense international Fabrice Ondoa (22) plaats tussen de palen, iets wat er sinds zijn komst al zat aan te komen. Technisch directeur Hugo Broos haalde de doelman waarmee hij in 2017 de Africa Cup won naar Oostende als eerste keeper, alleen voldeed Ondoa tijdens de voorbereiding niet meteen aan de verwachtingen. Nu krijgt de ex-doelman van Barcelona B zijn kans ten nadele van Dutoit. Ondoa speelde dan wel bijna dertig interlands, in clubverband stond hij bij Sevilla B de jongste twee seizoenen slechts vijf keer onder de lat.

Naast Dutoit verliest ook Richairo Zivkovic na drie slappe prestaties zijn basisplaats. Afwachten wie morgen in Kortrijk zijn plaats zal innemen. (TTV)