FT België: Premier League-club aast op Moses Simon - Club schaart zich in illuster rijtje met fenomenale thuisreeks

De voetbalredactie

03 april 2018

06u38 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Newcastle aast op Simon

Newcastle heeft Moses Simon op zijn verlanglijstje staan. De 'Magpies' stuurden scouts naar Nigeria-Servië, maar in die wedstrijd viel Simon pas na 77 minuten in. Zondag was Newcastle present in het Astridpark, waar Simon voor de rust indruk maakte. Newcastle lijkt op maat gesneden voor de 22-jarige Nigeriaanse winger, die vorige week in een interview met deze krant nog aangaf dat hij naar een Premier League-club wil waar hij min of meer zeker is dat hij zal spelen. Simon is op de hoogte van de belangstelling. AA Gent is bereid om deze zomer "tegen de juiste prijs" mee te werken aan een transfer. (RN/NP)

Club scoort al 77 thuismatchen op rij

Club Brugge scoorde op de valreep tegen RC Genk en zit nu aan 77 thuismatchen op rij waarin het minstens één doelpunt maakte. Er zijn slechts vijf clubs te vinden met een straffere reeks: Ajax, Benfica, FC Barcelona, Aston Villa en Real Madrid. In de 77 matchen maakte Club 200 goals. Het won 62 keer, speelde 13 keer gelijk en verloor 2 keer. (GLA)

Ajax: 94 1968-1974

Benfica: 92 2009-2015

FC Barcelona: 88 1952-1958

Ajax: 87 1979-1984

Aston Villa: 82 1891-1896

Real Madrid: 81 1951-1957

Club Brugge: 77 2014-2018

Torino: 76 1946-1950

Wolverhampton: 75 1956-1959

* Komen in aanmerking: ploegen uit België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië, Nederland, Portugal en Spanje.

CLUBNIEUWS

Club Brugge:

Nog geen Jelle Vossen in de wedstrijdselectie van Club. De spits is nagenoeg volledig hersteld van zijn enkelblessure, maar de match tegen Genk kwam voor hem nog te vroeg. (TTV)

Charleroi:

Penneteau, die vrijdagavond op Sclessin tijdens de opwarming uitviel met rugpijn, hervat morgen de training. (AR)

Lokeren:

Mpati viel uit met een spierscheur. Verder onderzoek moet duidelijk maken hoelang de flankverdediger out zal zijn. (MVS)

Waasland-Beveren:

Moren (quadriceps) moest in Kortrijk al na een kwartier afhaken. De optie in het contract van Buatu werd eenzijdig gelicht door de club, waardoor de Luikse Angolees tot 2019 vast ligt. (LUVM)