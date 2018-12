FT België. Pocognoli lang buiten strijd door heupoperatie - Beerschot-Wilrijk heeft stamnummer 13 terug - François verdedigt aanbevelingen van expertenpanel De voetbalredactie

21 december 2018

17u54 1

Pierre François verdedigt aanbevelingen van expertenpanel

Pierre François, lid van het expertenpanel van de Pro League, verdedigt de aanbevelingen en voorstellen die goedgekeurd werden om malafide spelersmakelaars in het Belgisch voetbal aan te pakken. “De principes die we voorgesteld hebben, worden over het algemeen goed onthaald in het buitenland”, zei CEO en panellid François vandaag.

De Luikenaar moest de voorbije maanden als CEO heel wat kritiek slikken. Na de unanieme goedkeuring van de aanbevelingen door de Pro League afgelopen maandag, doorbreekt hij de mediastilte. Vooral de commentaar dat de Pro League zijn eigen regels schrijft, pikt François niet. “We zijn er niet om de ministers van de regering te vervangen. Voor de Pro League was het niet enkel een kwestie om de problematiek van de spelersmakelaars aan te pakken, maar ook die tussen clubs en makelaars”, stelt François. “We moesten kijken welke regels de clubs bereid zijn zich op te leggen. Het is aan ons om het voortouw te nemen. We willen de plaats van de politiek niet innemen, maar hopen wel dat een aantal maatregelen ondersteund worden door wetgeving. Daarom steken we de hand uit naar de autoriteiten, om ons te begeleiden in het proces.”

Volgens de aanbevelingen mag de makelaar enkel nog door de voetballer die hem een mandaat geeft betaald worden. “We steunen de regel, maar er is eigenlijk niets nieuws onder de zon. In de Verenigde Staten geldt die regeling ook voor competities zoals de MLS of de NBA. In La Liga doen ze het ook zo, in de Premier League behoort de aanbeveling tot de hervormingen”, pareert François de kritiek dat de Pro League buiten zijn bevoegdheden treedt. “Het is eigenlijk een simpele regel. De opdrachtgever betaalt de gemandateerde. Voor iemand die de makelaar is van een club, is geen plaats in het voetbal. Op die manier vermijden we belangenconflicten, en heeft de speler volledige zeggenschap op wat de makelaar verdient.”

Françcois benadrukte dat de hervormingen geen “walk in the park” zijn. “We zijn eraan begonnen, maar we kunnen niet alle aanbevelingen van de ene dag op de andere invoeren. We willen bijvoorbeeld de registratievoorwaarden voor agenten aanpassen, maar daarvoor moeten we het bondsreglement wijzigen. We willen een clearinghouse, maar die moet opgericht worden met onderzoeksbevoegdheden en er moeten leden aangeduid worden. In de komende zes maanden zal de Pro League bewijzen dat we de daad bij het woord voegen.” De Pro League hoopt dat de aanbevelingen tegen de komende zomermercato in voege zijn getreden.

Pocognoli lang buiten strijd door heupoperatie

Sébastien Pocognoli zal zich op 27 december laten opereren aan de heup en vervolgens twee tot drie maanden out zijn. De 31-jarige linksachter kwam voor het laatst in actie voor Standard tijdens de thuiswedstrijd in de Europa League tegen Krasnodar (2-1), op 25 oktober. Nadien haalde hij door aanhoudende heupproblemen nauwelijks nog de selectie van Michel Preud’homme. In totaal kwam de kapitein van de Rouches dit seizoen tot negen officiële duels.

Licentiecommissie legt Tubeke transferverbod op

De Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Tubeke een transferverbod opgelegd, omdat de 1B-club bij de tussentijdse evaluatie niet voldeed aan alle voorwaarden. Dat vernam Belga van licentiemanager Nils Van Brantegem.

Het transferverbod geldt zolang de rode lantaarn in 1B niet kan bewijzen dat het in orde is met de licentievoorwaarden. “De bal ligt in het kamp van Tubeke”, stelt Van Brantegem, die verder geen commentaar wenst te geven. De Waals-Brabanders mogen tijdens de wintermercato geen transfers uitvoeren. Pas als ze bewijzen dat hun dossier voldoet aan de eisen van de licentiecommissie, wordt het transferverbod opgeheven.

Tijdens de maanden november en december van elk seizoen voert de Licentiemanager een tussentijdse controle uit op de naleving van de financiële verplichtingen. Zo moeten clubs onder meer kunnen bewijzen dat ze de lonen aan spelers, leden van de technische staf en personeel uitbetaald hebben, dat ze alle belastingen betaald hebben en dat de huur voor stadion en trainingsfaciliteiten ingelost is.

Navraag leert dat het in het geval van Tubeke een schending van bondsartikel P407.1.6 betreft. De 1B-club zou niet kunnen bewijzen dat de lonen aan spelers, trainers en alle personeel en de sociale bijdragen betaald zijn.

Aston Villa bevestigt komst Kalinic: “Fantastische doelman”

Aston Villa heeft nu ook de transfer van Lovre Kalinic aangekondigd. De 28-jarige Kroaat komt over van AA Gent en tekent een contract voor vijf seizoenen bij de Engelse tweedeklasser. De Buffalo’s vangen initieel zes miljoen euro voor de doelman, al kan dat bedrag via bonussen oplopen tot tien miljoen euro. “We zijn erg blij iemand aan te trekken met de ervaring en kwaliteit van Lovre”, stelt coach Dean Smith. “Hij is een fantastische doelman.”

Kalinic streek in januari 2017 neer in de Ghelamco Arena, AA Gent plukte hem weg bij Hajduk Split. Op dat moment was hij de duurste inkomende transfer van de Oost-Vlamingen. In totaal stond hij 79 wedstrijden tussen de palen bij de Buffalo’s, 29 keer hield hij zijn netten schoon. Na een half seizoen in België werd de Kroaat al door de profvoetballers van de zestien 1A-clubs uitgeroepen tot Doelman van het Jaar, een jaar nadien kreeg hij die titel op het gala van de Gouden Schoen. Na het afscheid van Subasic is Kalinic sinds kort de nieuwe nummer één van vicewereldkampioen Kroatië.

“Lovre Kalinic zal in onze herinnering blijven als een keeper die onklopbaar was op hoge ballen en met - ondanks zijn lengte - schitterende reflexen”, zo klinkt het op de website van AA Gent. “Hij hield in meer dan 30 procent van de wedstrijden een clean sheet, werd in zijn korte periode bij de Buffalo’s twee keer verkozen tot Doelman van het Jaar en speelde als KAA Gent-speler op het hoogste podium door met Kroatië de WK-finale te behalen. De feiten spreken voor zich.”

Aston Villa speelt momenteel in de Championship, de Engelse tweede klasse. Het wil zo snel mogelijk terugkeren in de Premier League. Na 22 speeldagen zijn The Villans wel pas achtste in de Championship met 33 punten, op twaalf punten van leider Leeds. Als de club in de top zes eindigt, speelt het de eindronde voor een Premier League-ticket.

Our Xmas wishlist...



Villa Guess Who 🔲

L̶o̶v̶r̶e̶ ̶K̶a̶l̶i̶n̶i̶c̶✅

Alan Hutton face mask 🔲

#LovreIsland #AVFC pic.twitter.com/PCwbm1Rsmk Aston Villa FC(@ AVFCOfficial) link

Beerschot-Wilrijk opnieuw met stamnummer 13

Beerschot-Wilrijk gaat vanaf 1 juli 2019 verder met het stamnummer 13, het historische stamnummer van voorloper Beerschot VAC. Dat bevestigt de Belgische voetbalbond (KBVB). Het voor Beerschot-supporters heilige stamnummer 13 verdween in 1999 bij het faillissement van Beerschot VAC. Daarna speelde de club met het stamnummer van Germinal Ekeren en van KFCO Wilrijk.

Voor de nieuwe eigenaars van de Kielse Ratten, bouwbedrijf DCA en de Saudische prins Abdullah Bin Mossaad, was het terugkopen van het stamnummer een prioriteit. Begin oktober startten ze een procedure op bij de KBVB, gisteravond gaf het Uitvoerend Comité zijn fiat. “Het dossier werd ontvankelijk en gegrond verklaard. Mits het betalen van 40.000 euro woont het stamnummer 13 weer officieel in het Olympisch stadion”, aldus clubvoorzitter Eric Roef. Beerschot-Wilrijk zal vanaf 1 juli 2019 het stamnummer 13 dragen, nadat ook de algemene vergadering van de KBVB zijn goedkeuring geeft. Dat is louter een formaliteit.

Teixeira out tot winterstop bij STVV

Jorge Teixeira, de Portugese centrale verdediger van STVV, is minstens drie weken out met een scheurtje in de aanhechting van de quadriceps. Hij liep de blessure op in de bekermatch tegen AA Gent. Voor de winterstop komt hij alleszins niet meer in actie. Marc Brys hoopt dat zijn sterkhouder opnieuw fit geraakt tegen de start van de Spaanse winterstage (5 januari). Maar ook dat zal kantje boord zijn. (FKS)

Oud-Heverlee Leuven stelt met Filip Van Doorslaer nieuwe Chief Commercial Officer aan

1B-voetbalclub Oud-Heverlee Leuven heeft Filip Van Doorslaer aangesteld als nieuwe Chief Commercial Officer. Dat heeft de club bekendgemaakt op haar website.

Eerder werkte Van Doorslaer 13 jaar bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), waar hij als Executive Director of Marketing and Events aan de slag was. Hij stond er in voor stimulering van commerciële groei, ontwikkeling van het merk en fan engagement. Ook internationaal heeft Van Doorslaer zijn strepen al verdiend. Als Venue Director bij de UEFA hoorde de logistieke organisatie van grote evenementen zoals wedstrijden van de UEFA Champions League en UEFA Europa League tot zijn takenpakket.

Bij OHL zal de nieuwe CCO verantwoordelijk zijn voor de uitbouw van de ticketing, hospitality en retail departementen, het versterken van de bestaande partnerschappen en het verkennen van nieuwe opportuniteiten voor de commerciële groei van de club.

Van Doorslaer reageert verheugd op de nieuwe uitdaging. “Ik ben ontzettend trots om deel uit te maken van het ambitieuze project rond Oud-Heverlee Leuven. Ik kijk ernaar uit om deze uitdaging aan te gaan en te helpen om zowel onze ambities als die van de stakeholders en de supporters te vervullen”, klinkt het op de clubwebsite.

Op 21 januari 2019 start Van Doorslaer in zijn nieuwe rol, kort nadat de nieuwe Chief Executive Officer Peter Willems de club vervoegt.

Standard ziet wat in Bezus

Roman Bezus (28) is één van de spilfiguren bij STVV en dat is ook Standard niet ontgaan. De Oekraïner staat op het verlanglijstje van de Rouches. Standard heeft nog plek voor een middenvelder met technisch vernuft. Bezus past in dat plaatje. Alleen is het niet duidelijk welke houding STVV in het dossier inneemt. De Kanaries hebben nog een optie om het aflopende contract van Bezus te verlengen tot en mét volgend seizoen. De Japanse eigenaars plannen die ook te lichten. Dat staat wel gelijk aan een gevoelige loonsverhoging voor de Oekraïner, maar dan verzekert STVV zich van een transfersom. In het andere geval kan Bezus vanaf 1 januari al voor een andere club tekenen en volgende zomer gratis verkassen. Preud’homme kwam Bezus in 2015 al voor het eerst tegen. In de kwartfinale van de Europa League schakelde Dnipro toen Club Brugge uit. (SJH/FDZ)

Zulte Waregem denkt aan Hairemans

In de zoektocht naar een creatieve middenvelder is Zulte Waregem bij Geoffry Hairemans (27) terechtgekomen. Essevee heeft al een lijntje uitgegooid en overweegt om concrete stappen te ondernemen om Hairemans naar de Gaverbeek te halen. Alleen wil Antwerp hoe dan ook boter bij de vis. In april verlengde de Great Old het contract van Hairemans tot 2021. D’Onofrio kan dus een behoorlijke transfersom eisen. Op dat moment was hij nog de draaischijf van Bölöni. Tegenwoordig moet hij veelal vrede nemen met een rol op de bank in de schaduw van Refaelov. Hoe Hairemans zelf tegenover een transfer naar Zulte Waregem staat, is nog maar de vraag. Hij wil uiteraard aan spelen toekomen, maar heeft ook een emotionele band met Antwerp. Hairemans is er dé publiekslieveling . Hoe dan ook heeft Antwerp de sleutel, maar dat er voor Hairemans aanbiedingen zullen binnenlopen, lijkt nu al vast te staan. (VDVJ)

Antwerp bouwt schuldenberg af

Antwerp sloot vorig seizoen af met een gevoelig positievere financiële balans dan een jaar eerder. Het verlies werd teruggebracht van bijna 7,5 miljoen euro naar 4 miljoen. Nochtans steeg de loonlast van 6,2 naar 11,6 miljoen euro. De opbrengsten stegen van bijna 3,8 miljoen naar net geen 6,3 miljoen. Ook de schuldenberg werd afgebouwd van 17,5 naar 15,8 miljoen. Mede door een kapitaalsverhoging van eigenaar Paul Gheysens én een kwijtschelding van een eerdere investering beschikt Antwerp ook over een eigen vermogen van ongeveer 6 miljoen euro en wat meer financiële beweegruimte. Het gaat met andere woorden na jaren van donkerrode cijfers steeds meer de goede richting uit met de Great Old. (SJH)

Pro League legt beker- en competitiedata vast

Haal de agenda’s maar boven. De Pro League heeft gisteren de data van de laatste zeven speeldagen bekendgemaakt. Zo mogen we ons op 3 februari opmaken voor een Super Sunday, met Club - AA Gent om half drie en Standard - Anderlecht om zes uur. Drie weken later staat Anderlecht - Club om 14.30u op het programma. De laatste twee speeldagen vinden gelijktijdig plaats op 10 en 17 maart om 18 uur. Daarnaast zijn ook de halve finales van de beker vastgepind. De duels tussen KV Mechelen en Union vinden plaats op 23 en 29 januari. AA Gent en Oostende op 24 en 29 januari. Allemaal om 20.45u. Tot slot zullen de finalewedstrijden in de Proximus League worden afgewerkt op zaterdag 9 maart en zaterdag 16 maart om 20.30u. (VDVJ)

Thorup remt herstelde Kvilitaia af

Giorgi Kvilitaia (25) is vroeger dan verwacht hersteld van een voetbreuk. De Georgische spits had graag gespeeld tegen Cercle, de club waar hij vlak voor zijn blessure uit nog tegen scoorde. “Ik heb met Giorgi gepraat”, zegt Jess Thorup. “Hij wil graag, wat bewijst dat hij mentaal klaar is. Maar er is ook het fysieke aspect, want hij heeft drie maanden niet gespeeld. Ik heb hem uitgelegd dat hij er deze keer nog niet bij is, maar dat we zullen zien voor volgende week op Genk.” Thorup recupereert Birger Verstraete, die uit schorsing terugkeert, maar hij lijkt niet veel te willen veranderen aan het team dat in de beker op STVV won. (RN)

Charisis (Kortrijk) ten onrechte uitgesloten, maar Lardot wijkt niet

Je zal maar Charis Charisis zijn. De Griek kreeg in het bekerduel tegen Mechelen geel voor een overtreding... van ploegmaat Batsula, die op tien meter van hem gebeurde. Charisis protesteerde nog tevergeefs, ook op weg naar de kleedkamer tijdens de rust. Toen ref Lardot na de pauze weer buiten kwam, zei hij: “Ik heb het bekeken, jij was het wel degelijk.” Vanderhaeghe: “Hij was niet enkel fout, hij loog dus ook nog.” In de slotfase gaf de ref nog een terechte tweede gele kaart. KV Kortrijk heeft gisteren een schrijven gericht aan de bond. De club heeft immers één werkdag de tijd om een klacht te formuleren. (ESK)