FT België. Peter Verbeke nieuwe sportleider AA Gent - T2 neemt na zestien jaar dienst afscheid van OH Leuven

Peter Verbeke nieuwe sportleider AA Gent - T2 neemt na zestien jaar dienst afscheid van OH Leuven

18 oktober 2018

Peter Verbeke wordt nieuwe sportleider AA Gent

AA Gent heeft een nieuwe sportleider. Peter Verbeke treedt met onmiddellijke ingang in dienst bij de Buffalo’s om het sportieve beleid gestalte te geven. Verbeke wordt weggehaald bij Club Brugge, waar hij sinds 2013 actief was in de ‘Club Academy’. (RN)

Hans Vander Elst, T2 en verantwoordelijke jeugdopleiding, verlaat OHL

Oud-Heverlee Leuven heeft de samenwerking beëindigd met assistent-coach Hans Vander Elst. Hij was ook verantwoordelijk voor de jeugdopleiding van de club uit eerste klasse B.

“De club wil Hans van harte danken voor zijn 16 jaren dienst als assistent-coach en verantwoordelijke van de jeugdopleiding. OHL wenst Hans heel veel succes bij zijn verdere carrière”, luidt het in een korte mededeling.

Hoofdcoach Nigel Pearson zal na het vertrek van de 45-jarige Vander Elst worden bijgestaan door Joachim Mununga, de oud-middenvelder van onder meer KV Mechelen die bij OHL in de jeugdopleiding actief is. Die jeugdopleiding zal voorlopig geleid worden door Joost Hendrickx.

OHL staat na negen speeldagen met 6 punten (en amper één zege) op de achtste en laatste plaats in 1B. Morgen trekken de Leuvenaars naar Westerlo.

