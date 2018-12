FT België. Personeelstekort op de Bosuil: tien A-kernspelers haken af - Dimata wellicht out voor Charleroi De voetbalredactie

06 december 2018

09u09 0

‘Belgian Federation of Football Agents’ vandaag voorgesteld

Vandaag wordt in Zaventem de BFFA voorgesteld, de Belgian Federation of Football Agents, of de beroepsvereniging van voetbalmakelaars. De vakvereniging is een antwoord van de makelaars op het voetbalschandaal waarbij onder meer het functioneren van de makelaars zwaar onder vuur kwam te liggen.

Voorzitter van de raad van bestuur wordt Jesse De Preter. De Preter krijgt twee vicevoorzitters naast zich: Patrick De Koster en Christophe Henrotay. CEO van de beroepsvereniging wordt gewezen makelaar Nenad Petrovic, secretaris Gunter Thiebaut. Een 15-tal grote makelaars is intussen lid geworden. Zij betaalden daarvoor een (toetredings)-waarborg van 25.000 euro. Kleinere, financieel minder draagkrachtige makelaars voelen zich alvast uitgesloten. Maar ook grotere namen als Stijn Francis kijken de kat uit de boom. Zij wachten af hoe de beroepsvereniging zich verder zal opstellen. Jacques Lichtenstein en Daniel Striani, treden (voorlopig?) nog niet toe. Het eerste doel van de BFFA wordt het uitwerken van een ethische code. (MJR)

Anderlecht moet het tegen Charleroi wellicht zonder Dimata doen

Het wordt Ivan Santini of Mohammed Dauda in de spits tegen Charleroi. Nany Dimata (knie) geraakt immers normaal gezien niet fit voor de match van komend weekend. De Anderlecht-aanvaller ontbrak ook gisteren op training. De medische staf probeert Dimata nog wel klaar te stomen, maar de verwachting is dat hij moet mikken op de partij tegen Dinamo Zagreb in de Europa League. (PJC)

Personeelstekort op de Bosuil: tien A-kernspelers haken af

De voorbereiding op de uitwedstrijd tegen Cercle Brugge verloopt voor Antwerp niet bepaald zoals Laszlo Bölöni het zou willen. Gisteren beëindigde hij zijn training met 15 spelers waaronder drie doelmannen. Maar liefst tien A-kernspelers moesten verstek laten gaan of vroegtijdig afhaken. Een hele waslijst aan geblesseerden dus. Tien (!) spelers stapten niet met de rest van het trainingsveld. De A-kern van Antwerp bestaat in principe uit 24 namen. Bölöni had belofte Gaël Kakudji al opgevist voor de ochtendtraining. Acht spelers konden de training niet aanvatten en tijdens de oefengalop moesten er nog eens twee vroegtijdig afhaken.

Baby, Govea en Seck staan zoals bekend voor langere tijd aan de kant. De enkelblessure die Arslanagic overhield aan de wedstrijd tegen STVV is minder ernstig dan gevreesd, maar of hij deze week weer kan trainen, is onzeker. Mbokani verscheen wel weer op de club, maar was nog steeds een beetje ziek en werkte apart. Opare (privéredenen) ontbrak voor de tweede dag op rij. Tot slot bleven ook Haroun en Batubinsika binnen. Voornamelijk uit voorzorg. Zij worden vandaag weer gewoon op training verwacht.

Yatabaré en Bolingi maakten de training niet vol. Yatabaré herstelt nog van een spierscheur in de kuit en liet de wedstrijdvormen links liggen. Hij deed in zijn eentje wat loopwerk. Bolingi haakte zelfs al eerder af. De Congolees verstuikte zijn enkel tijdens een afwerkingsvorm en trok naar binnen voor verzorging. Bolingi slikte tegen STVV zijn vijfde gele kaart van het seizoen en is zondag sowieso niet inzetbaar in het Jan Breydelstadion.

Zo eindigde de training met elf veldspelers, belofte Kakudji en de drie doelmannen. Doelmannen De Winter en Teunckens moesten zelfs om beurten een hesje aantrekken en aan het partijtje deelnemen. Tactisch trainen was door alle afwezigen dan ook nog niet echt mogelijk voor Bölöni. Een wedstrijdvorm met elf tegen elf was al helemaal uitgesloten. De Roemeense coach kan alleen maar hopen dat hij enkele van de tien afwezigen van gisteren recupereert voor de verplaatsing naar Cercle Brugge. (SJH)