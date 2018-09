FT België. Perbet riskeert zware schorsing - videoref krijgt eerste keer volledig negatief rapport De voetbalredactie

24 september 2018

23u16 3 Belgisch Voetbal Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? Wie moet toekijken vanop het strafbankje? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

VAR krijgt eerste keer volledig negatief rapport

De Video Assistent Referee (VAR) kende op de achtste speeldag in de Jupiler Pro League een ongelukkig weekend. Dat blijkt uit de wekelijkse analyse van scheidsrechtersbaas Johan Verbist. Een tussenkomst was niet nodig, terwijl de videoref bij een andere fase wel beter had ingegrepen. Voor het eerst dit seizoen moet Verbist een volledig negatief rapport (0 op 2) opmaken van de VAR-prestatie van het voetbalweekend.

De VAR moest volgens Verbist enkel in Zulte Waregem - KV Kortrijk tussenkomen afgelopen voetbalweekend, namelijk bij het afgekeurde doelpunt van Julien De Sart (KV Kortrijk). Bij een hoekschop werd Christophe Lepoint (KV Kortrijk) door een duw in de rug uit balans gebracht door Hamdi Harbaoui (Zulte Waregem). Christophe Lepoint viel tegen een verdediger waardoor deze de bal slecht ontzette. De Sart profiteerde aan de tweede paal. Scheidsrechter Wim Smet keurde het doelpunt af en gaf een directe vrije schop aan Essevee voor een duwfout van Christophe Lepoint.

"Gezien de complexiteit van de situatie (duwfout-contact-slecht ontzetten-doelpunt), een doelpunt dat eerst goedgekeurd en daarna afgekeurd wordt, had de VAR hier beter tussengekomen en de beelden aan de scheidsrechter getoond", oordeelt scheidsrechtersbaas Verbist.

De enige tussenkomst van het weekend gebeurde in de match tussen KAS Eupen en KV Oostende (1-2). Bij een schot van Yuta Toyokawa (Eupen) kreeg Kevin Vandendriessche (Oostende) de bal tegen de arm. De bal ging buiten en de scheidsrechter kende een hoekschop toe. "Ondanks het feit dat de arm tegen het lichaam is komt de VAR tussen", aldus Verbist. "De scheidsrechter blijft terecht bij zijn beslissing om hoekschop te geven. In dit geval had de VAR nooit mogen tussenkomen."

Perbet en Ilaimaharitra weigeren schikkingsvoorstellen

Charleroi-spelers Jérémy Perbet en Marco Ilaimaharitra hebben de strafvoorstellen die het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) aan hen deed naast zich neergelegd. Dat bevestigde administratief directeur van de Carolo's Pierre-Yves Hendrickx deze avond.

Beide spelers werden zaterdag op het veld van Waasland-Beveren (1-1) met een rode kaart van het veld gestuurd. Voor zijn natrappende beweging richting Vanzo vordert het Bondsparket een schorsing van vier speeldagen en 4.000 euro boete. Ilaimaharitra riskeert dan weer drie speeldagen schorsing en 3.000 euro boete voor zijn tackle op de enkel van Boljevic.

Beide spelers gaan niet akkoord met de strafmaat. Morgenmiddag (14u) zullen ze met Hendrickx voor de Geschillencommissie van de KBVB verschijnen. De sanctie is dan morgenavond gekend.

Crisisoverleg, maar geen beslissing

Na de wedstrijd tegen Club Brugge vond er crisisoverleg plaats in de Ghelamco Arena. Voorzitter Ivan De Witte, manager Michel Louwagie en bestuurder Patrick Devers (tevens juridisch speclalist) bleven nog enkele uren in het stadion om zich te bezinnen over de situatie. Rond kwart na negen verlieten zij het stadion, zonder verklaringen af te leggen.

Duidelijk is wel dat er nog geen beslissing genomen werd over de positie van Yves Vanderhaeghe. Het bestuur is Vanderhaeghe blijkbaar nog steeds erkentelijk voor het feit dat hij vorig seizoen Europees voetbal afdwong. Ook de overweging dat de spelers nog steeds achter de trainer staan, speelt wellicht een rol. Maar dat de bekerwedstrijd tegen Virton van woensdag én de competitiewedstrijd van volgende zondag op Antwerp met een vergrootglas zullen bekeken worden, is duidelijk. (RN)

0 op 16: MPH won nooit in Anderlecht

Het zag er lange tijd goed uit voor Standard en Michel Preud'homme. 0-1 voor op het veld van Anderlecht, de overwinning binnen handbereik. Tot dat verdomde laatste kwartier. De goals van Santini en Sanneh zorgden ervoor dat Preud'homme opnieuw met lege handen achterblijft in het Astridpark. Van de zestien wedstrijden die hij coachte op het veld van paars-wit, won hij er geen enkele. Zeven keer speelde zijn ploeg gelijk, negen keer werd er verloren. (FDZ/JSe)

Thaise eigenaar OH Leuven moeit zich met ploegopstelling

Enkele uren voor aanvang van de thuismatch tegen Roeselare grepen Vichai en Aiyawatt Srivaddhanaprabha, de Thaise eigenaars van OHL, in bij de ploegopstelling. Niet Nick Gillekens maar hun landgenoot Kawin Thamsatchanan moest in het doel staan. Dat werd door bronnen in de omgeving van enkele spelers bevestigd. De ingreep van de Thaise bazen zou te maken hebben met het bezoek van enkele tientallen Thaise genodigden die de match bijwoonden. Gillekens zelf was niet bereikbaar voor commentaar. OHL wel. Volgens de club “is de selectie van het elftal de verantwoordelijkheid van de manager Nigel Pearson en alle beslissingen hieromtrent worden door hem in eer en geweten genomen.”

Het gaat OHL sportief overigens niet voor de wind. Ondanks een goede Thamsatchanan verloor OHL met 1-2 van Roeselare en staan de Leuvenaars met 6 punten op 21 laatste in eerste klasse B.

Seizoensdebuut voor Mata en Nakamba in beker tegen Deinze

Als alles volgens plan verloopt, krijgen Clinton Mata en Marvelous Nakamba woensdag in de beker tegen Deinze hun eerste speelminuten van het seizoen voor Club. Voor Mata wordt het zijn debuut in het shirt van blauw-zwart, dat hem afgelopen zomer overnam van Charleroi. Mata werd kort na zijn transfer aan de buikspieren geopereerd. Hij moet straks op rechts in principe de vaste vleugelspeler worden. Ook Nakamba is volledig hersteld van zijn knieblessure, die hij vorig seizoen in de titelmatch in Luik opliep. Mitrovic bleef weg uit Gent met hinder aan de knie. Vormer is er niet bij in Deinze. Hij liep vorig seizoen tegen Standard tegen een tweede kaart aan in de beker. (TTV)

Clubrecord Genk

De zege tegen de vereniging betekent een nieuw clubrecord voor Racing Genk dat nu voor het eerst in de geschiedenis 19 wedstrijden op rij ongeslagen is. "Het is leuk dat we ons in de geschiedenisboeken hebben gevoetbald", klinkt het bij Leandro Trossard. "Dat record op zich houdt ons niet bezig, maar het toont wel aan dat we een schitterende periode doormaken. Het is onmogelijk om veertig wedstrijden ongeslagen te blijven, maar we willen dit goede gevoel zolang mogelijk vasthouden. Op dit moment is het heel moeilijk om ons te kloppen."

Racing Genk blijft zo als enige in de slipstream van Club Brugge. "Er steken op dit moment twee ploegen bovenuit, wij en Club Brugge. Onze grote kwaliteit is dat we zo makkelijk tot kansen en tot doelpunten komen. We willen daar zolang mogelijk blijven staan."

Monaco-eigenaar Rybolovlev voor het eerst op Cercle

Russische oligarch die eigenaar is van AS Monaco en van Cercle Brugge, bracht voor het eerst sinds de overname van groen-zwart door de Monegasken een bezoek aan het Jan Breydelstadion. Ook Vadim Vasilyev (gedelegeerd bestuurder van Cercle en ondervoorzitter van Monaco) en Filips Dhondt (cvba-bestuurder van Cercle en algemeen directeur van Monaco) volgden de wedstrijd in de tribune van Jan Breydel. (LUVM)