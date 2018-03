FT België: Opvallende aanwezige op Neerpede, laat Vanhaezebrouck weer belofte depanneren? Voetbalredactie

31 maart 2018

08u06

Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Operatie voor Verhulst (Lokeren)

Geen Davino Verhulst vanavond tussen de Lokerse palen tegen STVV. Tweede doelman Ortwin De Wolf -die vorige week eenmalig mocht meetrainen met de Rode Duivels- krijgt speelgelegenheid. De vier matchen die daarna volgen, staat Verhulst opnieuw in doel, maar daarna zit het seizoen van de 30-jarige doelman er wel op. Op 26 april wordt hij immers geopereerd aan een slijmbeursontsteking aan de elleboog. Verhulst raakt normaal weer fit tegen de start van de voorbereiding op volgend seizoen. Dat betekent meteen ook dat De Wolf ook de vijf laatste speeldagen van play-off 2 voor zijn rekening zal mogen nemen. (MVS)

Laat Vanhaezebrouck belofte Saelemaekers depanneren?

Hein Vanhaezebrouck moet puzzelen tegen AA Gent. Dennis Appiahs seizoen zit erop door een hernia, wat maakt dat paars-wit op rechts een vervanger moet vinden. Volgens onze informatie speelt Vanhaezebrouck met het idee om belofte Alexis Saelemaekers een kans te gunnen. De 18-jarige maakte tot dusver één keer minuten, een korte invalbeurt tijdens het 1-0-verlies op STVV.

Daarnaast is Adrien Trebel - "een belangrijke speler", dixit Vanhaezebrouck - geschorst. Een optie is om Albert Sambi Lokonga naast Sven Kums te posteren, maar mogelijk schuift Leander Dendoncker naar zijn voorkeurspositie op het middenveld. Als Anderlecht daarvoor opteert, staat Josué Sá, die nog nooit zwaar door het ijs zakte, centraal achterin.

"Ik hoop dat er ons niks meer overkomt, de kern is al klein", zuchtte Hein gisteren, waarop een grijns volgde: "Zelf spelen kan ik niet, daarvoor is mijn knie te zwak." Vanhaezebrouck rekent dan maar op Lukasz Teodorczyk, die in de laatste drie duels drie keer scoorde. "Maar de rest moet ook goed zijn, anders gaan we niet veel punten pakken. Als we nog kampioen willen worden, met zó een grote achterstand, dan moeten we eigenlijk een perfect parcours afleggen. Dat is mogelijk, want het is voetbal. (lacht) In een andere sport zou ik er veel minder in geloven." (PJC/AB)

Onyekuru terug, operatie voor Dauda

Opvallende aanwezige op Neerpede gisteren: Henry Onyekuru. De huurling van Everton zit in de laatste lijn van zijn revalidatie na zijn knieblessure en zal vanaf nu in Anderlecht trainen. Onyekuru hoopt binnen twee weken speelklaar te zijn: "Ik voel me goed, het kan snel gaan." Minder geluk had Momammed Dauda. De Ghanese spits, die met de ogen toe scoort bij de beloften, bezeerde zich na een botsing aan de kaak en moest een operatie ondergaan. Wellicht is hij twee weken out. Tot slot is het zeer de vraag of Boeckx (rug) en Kara (knie) in deze play-offs nog fit zullen geraken. Hun blessures zijn zeer complex. (PJC)

Vanderhaeghe wil aanvallen tegen Coucke

Uitgerekend tegen de club waar hij zolang voetbalde en uitgerekend tegen zijn vroegere voorzitter bij Oostende zit Yves Vanderhaeghe in het Astridpark voor de 150ste keer op de bank als trainer op het hoogste niveau. "We geloven dat we daar iets kunnen doen", zegt Vanderhaeghe. "We kijken al heel lang naar boven en proberen dichterbij te sluipen. Ik zie scherpte in mijn groep. De tweede plaats is grijpbaar. We gaan zondag proberen om offensief te spelen. We zien dan wel wie de sterkste is. Ik wil heel graag een keer winnen op Anderlecht, waar ik een fantastische periode heb meegemaakt als speler. Ik wil heel graag de tweede plaats veroveren. Coucke? Ik zou natuurlijk graag winnen van Coucke, maar vooral omdat ik de drie punten wil. Ik ga het niet op personen spelen. (lacht) Ik ga geen foto van de ex-trainer uithangen in de kleedkamer of zo." (RN)

Nog geen risico met Yaremchuk

Bij Gent is Roman Yaremchuk nog niet klaar voor de match op Anderlecht. De spits is sneller dan verwacht hersteld van zijn hamstringblessure, maar de start van de play-offs komt net iets te vroeg. "Hij heeft individueel gelopen, net als Christriansen die geblesseerd is aan de kuit", zegt Vanderhaeghe. "Voor Yaremchuk is het nipt, want hij heeft nergens meer last van. Maar het risico is te groot om hem nu al te zetten. Volgende week kan dat een ander verhaal zijn." Janga is wel fit, hij traint al een week mee. Asare trainde niet mee omwille van een verkoudheid, maar hij geraakt speelklaar. (RN)