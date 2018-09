FT België. Operatie niet noodzakelijk voor Trebel - Waasland-Beveren predikt rust - Marcq riskeert schorsing Redactie

18 september 2018

06u28 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? Wie moet toekijken vanop het strafbankje? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Geen operatie voor Trebel

Oef. Behoudens een spectaculaire terugval moet Adrien Trebel niet onder het mes voor zijn buikspieren. De Anderlechtmiddenvelder bezocht gisteren een Duitse specialiste en volgens de entourage van de speler oordeelde de arts dat een operatie op dit moment niet per se de beste optie is. Trebel zal dan ook voortdoen zoals hij bezig was: voldoende rust nemen en veel preventieve oefeningen afwerken, om zo telkens speelklaar te geraken voor het weekend. Mocht de pijn, die er tegen Genk nauwelijks was, toch weer opspelen, volgt er een herevaluatie. (PJC)

Ferrera (nog) niet ter discussie

Een club die, ondanks het uitblijven van resultaten, het vertrouwen behoudt in haar trainer: 't is een verademing. Waasland-Beveren staat als één man achter Yannick Ferrera, ondanks de 4 op 21. "Geluk of pech mogen niet beslissen over het lot van een coach."

"Er is geen paniek. Totaal niet." Dirk Huyck, voorzitter van Waasland-Beveren, predikt rust. "Onze club gaat door een groeiproces. En natuurlijk is het jammer dat we niet wonnen van Eupen, maar panikeren zou zot zijn. Eén keer winnen en we zijn vertrokken, daar ben ik van overtuigd. Wat zou een overwinning deugd doen... Eigenlijk had het vorig weekend altijd prijs moeten zijn. We speelden tegen Eupen geen toppartij, maar waren wel de betere ploeg en gaven niks weg. Als we één van onze kansen afwerkten, zou alles er heel anders uitzien nu. Maar ik vind niet dat geluk of pech mag beslissen over het lot van een coach."

Komende weken staan er confrontaties met Charleroi (thuis) en rode lantaarn Moeskroen (uit) op het programma. "Maar Ferrera krijgt geen ultimatum", besluit Huyck. "Het is niet alles of niets voor de coach, ook al zijn die twee matchen nu natuurlijk superbelangrijk. De sleutel van onze wederopstanding? Die ligt bij Ampomah en Boljevic volgens mij, want vooral zij moeten voor creativiteit zorgen. We moeten hen niet slachtofferen, zeker niet, maar weer scherp zetten en op niveau brengen." (MVS)

Mpoku onzeker voor Sevilla

Paul-José Mpoku trainde gisteren niet mee bij Standard. De flankaanvaller ondervindt nog te veel hinder van de knie - hij liep de blessure op in de wedstrijd tegen Charleroi. Mpoku is onzeker voor de eerste wedstrijd in de Europa League donderdag in Sevilla. (FDZ)

Marcq riskeert schorsing

De rode kaart van Damien Marcq krijgt nog een staartje. De Fransman moet zich vandaag verantwoorden voor de Geschillencommissie omdat hij na de uitsluiting meermaals 'bedreigende kritiek' tegenover ref Boucaut uitte en weigerde het veld te verlaten. (VDVJ)