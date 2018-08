FT België. Oostende niet blij met Genkse uitspraken over grasmat - Geen breuk voor Cobbaut - Veldbestormer kost Anderlecht en Kortrijk 2.000 euro De voetbalredactie

14 augustus 2018

18u42 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? Wie moet toekijken vanop het strafbankje? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Veldbestormer kost Anderlecht en Kortrijk 2.000 euro

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft 2.000 euro effectieve boete gegeven aan RSC Anderlecht en KV Kortrijk, omdat een supporter in hun onderlinge wedstrijd op de openingsspeeldag van de Jupiler Pro League het veld had bestormd.

Meteen na de 0-4 van Ivan Santini liep een supporter van paars-wit plots het veld in het Guldensporenstadion op. Hij knuffelde de doelpuntenmaker en zette het daarna op een lopen voor de stewards. Die kregen hem niet meteen te pakken, wat voor de nodige hilariteit zorgde. Met behulp van Adrien Trebel werd de fan uiteindelijk ingerekend en kon de aftrap met een minuut vertraging gegeven worden.

Het Bondsparket vervolgde thuisploeg KV Kortrijk en Anderlecht, omdat de stewards niet konden verhinderen dat de man op het veld liep.

Als inrichtende ploeg werd KV Kortrijk een gebrekkige organisatie van de veiligheid verweten. Bondsprocureur Chris Vandenbossche vorderde 3.000 euro boete voor de Kerels, de Geschillencommissie hield het uiteindelijk op 2.000 euro effectief en 1.000 euro voorwaardelijk. KV Kortrijk stuurde zijn kat naar de zitting, waardoor het vonnis bij verstek werd gegeven.

Omdat ook de stewards van de bezoekers het voorval niet konden beletten, moest Anderlecht een boete van 4.000 euro vrezen voor de veldbestorming van zijn supporter. Daarvan werd de helft met uitstel verleend. Advocaat Luc Deleu haalde zo zijn gram. Hij zette uiteen dat er voldoende stewards worden ingezet (een om de 10 meter) voor uitwedstrijden, maar dat ze door deze supporter verschalkt werden.

De Geschillencommissie verleende een deel met uitstel als waarschuwing. "Zo krijgen ze de kans hun organisatie te verbeteren, zodat dergelijke feiten zich niet meer kunnen voordoen."

Twee speeldagen schorsing voor Loris Brogno

Beerschot Wilrijk kan op de derde en vierde speeldag in de Proximus League (1B) geen beroep doen op Loris Brogno. De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) besliste de aanvaller voor twee wedstrijden te schorsen en hem een boete van 1.000 euro op te leggen. Het bondsparket had vier speeldagen en 2.000 euro boete gevorderd.

Tenzij Beerschot Wilrijk beroep aantekent, mist Brogno de verplaatsing naar OH Leuven en het duel in de vijfde ronde van de Beker van België.

Brogno, zelf aanwezig ter zitting, werd vertegenwoordigd door advocaten Walter Damen en Frederieke Cloet. Zij wezen erop dat Brogno uitgelokt werd door Noël Soumah, met wie de aanvaller in een opstootje betrokken was. Meester Damen voegde eraan toe dat ook het blanco strafblad van Brogno, zijn sportieve houding na de uitsluiting en het ontbreken van agressie bij de fase verzachtende omstandigheden waren.

Brogno ontkende de gebeurtenissen niet en betreurde het incident, maar relativeerde de impact ervan. De aanvaller stelde ook dat hij nooit eerder een rode kaart had gepakt. De Geschillencommissie had begrip voor de argumenten van de verdediging. "Brogno was slachtoffer, maar wordt uiteindelijk dader. De betrokkene erkent de fout en toont ter zitting blijk van schuldinzicht. Maar de reactie om zelf een slag uit te delen, verdient wel een passende sanctie", luidde het in het vonnis.

Beerschot Wilrijk maakte de thuiswedstrijd tegen Westerlo (1-1) afgelopen weekend met z'n tienen vol. In het begin van de tweede helft revancheerde Brogno zich met een slag aan Noël Soumah. Scheidsrechter Jan Boterberg trakteerde de van Sparta Rotterdam overgekomen aanvaller op rood.

KV Oostende niet blij met Genkse aantijgingen over grasmat

"Een schande", noemde Leandro Trossard de staat van het veld onmiddellijk na de wedstrijd tegen KVO. "Het gras stond tien centimeter te lang en er was niet gesproeid." Bij KV Oostende zijn ze 'not amused' met de opmerkingen van Racing Genk. "De grasmat was gesproeid en gemaaid zoals het hoort", aldus stadionmanager Joost Depreux. "Vooral de insinuatie dat wij bewust het gras langer hadden laten staan en niet hadden gesproeid is eigenlijk 'not done'. We maaien altijd op de voorgeschreven hoogte van 2,8 cm. Wat je natuurlijk wel hebt is dat het gras op dit moment van het jaar in een groeifase zit. Daardoor zal het gras 's nachts misschien nog iets meer gegroeid zijn dan anders." (TTV/KDZ)

Geen breuk voor Cobbaut

Elias Cobbaut (20) heeft de nacht doorgebracht in het ziekenhuis van Deurne. De linkerflank van Anderlecht moet daar vandaag extra onderzoeken ondergaan om de ernst van zijn enkelblessure te bepalen. Gisteren was dat niet mogelijk, want de enkel was nog te fel gezwollen. Wat voorlopig vaststaat, is dat Cobbaut geen breuk heeft opgelopen. Wellicht zijn zijn ligamenten wel deels of volledig gescheurd en mogelijk is er ook schade aan het kraakbeen. Anderlecht houdt rekening met een langdurige afwezigheid. (MJR/PJC)

Vossen debuteert als analist

Iedereen heeft een mening over Jelle Vossen. Wel, nu mag hij ze eens zélf geven. De Club-spits maakt morgen bij Q2 namelijk zijn debuut als analist tijdens de Europese Supercup. Ook Gilles De Bilde maakt zijn opwachting als analist. (VDVJ)