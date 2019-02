FT België. Ook Vlietinck terug bij Club Brugge - Wordt damesclasico na rellen dan toch herspeeld? De voetbalredactie

07 februari 2019

10u12 0

Standard Fémina krijgt in evocatie gelijk over stopgezette match tegen Anderlecht

Mogelijk moet het stopgezette duel tussen Standard Fémina en Anderlecht in de Super League vrouwenvoetbal alsnog herspeeld worden. Eerder had het Beroepscomité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) beslist dat de 0-1-stand behouden bleef, maar Standard ging in evocatieberoep en kreeg gelijk.

De competitiewedstrijd van 16 november 2018 tussen Standard Fémina en Anderlecht in Angleur werd bij een 0-1-tussenstand stilgelegd, nadat rellen waren uitgebroken tussen amokmakers van beide ploegen. De match werd op 25 minuten van het einde definitief gestaakt toen mannen in bivakmutsen het veld bestormden. Supporters raakten daarbij slaags.

Het dossier kwam in eerste aanleg voor het Sportcomité. Volgens het disciplinaire orgaan deelden Standard en Anderlecht de verantwoordelijkheid, een replay in Angleur was dan ook de beste oplossing. Paars-wit was het daar niet mee eens en tekende beroep aan, met succes. Het Beroepscomité van de KBVB besliste dat de 0-1-stand behouden bleef. Dat was immers de score op het moment dat de match definitief werd gestaakt. Anderlecht kreeg zo de drie punten.

Maar de Rouches legden zich daar niet zomaar bij neer, en lieten advocaat Gregory Ernes een evocatiedossier voorbereiden. Die constateerde dat het Beroepscomité zijn beslissing om de 0-1-stand te behouden niet had gemotiveerd. De bondsregels (artikel B1747.2) verplichten elk disciplinair orgaan daar echter toe. Wegens het gebrek aan een duidelijke verklaring, besliste de Evocatiecomissie van de KBVB daarom om het dossier te heropenen. De beslissing om de 0-1-stand te behouden wordt geannuleerd, en het Beroepscomité moet zich een tweede maal buigen over de gestaakte wedstrijd. De samenstelling van het Beroepscomité zal dit keer wel anders zijn.

Les spectateurs « normaux » du match de SuperLeague féminine entre le Standard de Liège et Anderlecht ont du se réfugier sur la pelouse à la 70’ ! En cause, l’assaut des UI96 sur les ultras du Sporting qui avaient fait le déplacement. Un grand carnage. Triste pour les familles. pic.twitter.com/9pmQNO0mx9 Le Chat Neur(@ LeChatNeur) link

Ziekenboeg loopt leeg bij Club

De ziekenboeg loopt stelselmatig leeg bij Club Brugge. Nadat Jelle Vossen dinsdag terugkeerde bij de groep, kon ook Thibault Vlietinck voor het eerst opnieuw voluit trainen. De 21-jarige rechterflank kwam begin oktober voor het laatst in actie op het veld van Charleroi en hoopt nu de komende weken zijn rentree te vieren. Vlietinck kwam dit seizoen zeven keer in actie in de competitie en was ook basisspeler bij de eerste drie groepsduels in de Champions League. Gisteren nog geen Wesley, die rust neemt voor zijn knie, die hem al een tijdje parten speelt. Vanaf vandaag traint Club achter gesloten deuren in functie van de stadsderby van zondag tegen buur Cercle. (TTV)