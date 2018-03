FT België: ook ploegmaats begrijpen niet-selectie van sterkhouder Leye niet - Goed nieuws voor Club Brugge Redactie

07 maart 2018

Geen toenadering tussen Leye (Eupen) en Makelele

Een gesprek kwam er alweer niet. AS Eupen heeft gisteren met Mbaye Leye de trainingen hervat. De 35-jarige spits zat afgelopen weekend tegen Antwerp verrassend niet in de selectie van Claude Makelele. Leye kreeg toen geen uitleg van zijn coach en ook gisteren bij hun eerste confrontatie sinds het voorval kwam die er niet. Het is bijgevolg zeer de vraag of de Senegalees tegen Moeskroen wel tot de achttien zal behoren. Binnen de vestiaire van Eupen snapt men nog steeds niet waarom Makelele een sterkhouder als Leye weerde. (PJC)

Anderlecht zonder Trebel en Teodorczyk op training

Adrien Trebel, de Franse middenvelder van Anderlecht, is pas hersteld na griep, maar is nu opnieuw ziek. Gisteren moest hij passen voor de training. Normaal gezien geraakt hij wel speelklaar voor de thuismatch tegen Antwerp op zondag. Ook Teodorczyk verscheen niet op het trainingsveld. De Pool volgde, net als Spajic overigens, binnen een individueel programma. Amuzu (kuit) moet het hoogstens een paar dagen rustig aan doen. (PJC)

Vossen mag hopen op start play-offs

Mitrovic bleef gisteren uit voorzorg binnen, vandaag herneemt hij de training. Vossen( enkel) revalideert volgens schema. Enkele dagen geleden trainde hij voor het eerst individueel op het veld. De spits mag net als Poulain hopen op een terugkeer bij de start van de play-offs.

Slecht nieuws voor Kortrijk?

Doelman Kaminski blijft last hebben aan de enkel en trainde ook gisteren niet mee. Hij hoopt inzetbaar te zijn zondag tegen Charleroi. (ESK)

Alex Czerniatynski ontslagen

Amper twee maanden na zijn aanstelling als coach van tweedeamateurploeg KFC Duffel is voormalig Rode Duivel al opnieuw ontslagen. 'Czernia' zorgde bij de club niet voor de nodige ommekeer en behaalde recent 1 op 18. Omdat Duffel de degradatie absoluut wil vermijden, werd Czerniatynski de laan uitgestuurd. (KTO)