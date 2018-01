FT België: Onrust bij Lierse - Chipciu gemotiveerder dan ooit - spelers Genk geven elkaar (even) geen hand meer De voetbalredactie

24 januari 2018

08u37 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van je favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Bondsparket vordert drie speeldagen schorsing tegen Beqiraj

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft drie speeldagen schorsing en een boete van 800 euro gevorderd tegen Fatos Beqiraj. De Montenegrijnse aanvaller van KV Mechelen werd gisteravond, op de 23e speeldag in de Jupiler Pro League, rechtstreeks uitgesloten.

In de slotfase van de nederlaag op het veld van STVV (2-0) deelde Beqiraj een elleboogstoot uit richting Kotysch. Scheidsrechter Wesley Alen trok meteen rood.

Door de vordering van het Bondsparket riskeert de winteraanwinst van Malinwa geschorst te zijn voor de duels tegen Anderlecht (4 februari), Eupen (10 februari) en AA Gent (18 februari). Als KV Mechelen het schikkingsvoorstel weigert, moeten club en speler zich dinsdagnamiddag verantwoorden voor de Geschillencommissie.

Genk getroffen door griepvirus

Er woedt een stevig griepvirus in de Genkse kleedkamer. Brabec, Ingvartsen, Schrijvers, Jackers, Mata, Colley. Allemaal passeerden ze de afgelopen dagen in het dokterskabinet of lagen ze met koorts in bed. "We zitten met heel veel vraagtekens in de selectie", zei Philippe Clement gisteren op de persconferentie voor de wedstrijd tegen Lokeren van vanavond. "Er zitten zelfs een paar spelers in de selectie die vandaag niet getraind hebben. Het virus doet de ronde in de kleedkamer, het is hout vasthouden en hopen dat er morgen (vandaag, red.) geen nieuwe gevallen meer bijkomen."

Er worden zelfs maatregelen genomen. "We hebben de spelers gevraagd om mekaar geen hand meer te geven en er wordt hen ook aangeraden om de handen regelmatig te ontsmetten. Een normale wedstrijdvoorbereiding is het zeker niet geweest, maar ik moet me focussen op de jongens die wel fit zijn. Uit hen probeer ik het maximale te halen." (KDZ)

Spelers Lierse niet betaald

Er heerst (alweer) financiële onrust bij tweedeklasser Lierse. De spelers wachten nog altijd op hun loon van december en schakelden vakbond Sporta in. Als het verschuldigde geld voor het einde van deze maand niet op de rekeningen staat, dreigt een staking. De voorbije maanden werden de Lierse-spelers al regelmatig een paar dagen te laat betaald, maar de lonen van december laten nu wel erg lang op zich wachten. Omdat de spelersgroep deze situatie beu is, had men gisteren een onderhoud met Sporta.

"Uiteindelijk werd er beslist om vooralsnog te blijven trainen en spelen, maar er werd dus een deadline vastgelegd op 31 januari", vertelt Dirk Devos van Sporta. Ook het omkaderende personeel werd nog niet vergoed en er zouden schulden zijn bij leveranciers. Eerder raakte al bekend dat de jeugdtrainers al sinds een half jaar geen euro hebben ontvangen. Bij Lierse maakt men zich sterk dat de achterstallen bij de A-kernspelers tegen 31 januari zeker zijn weggewerkt. Daarvoor zou het Egyptische 'moederbedrijf' Wadi Degla zich hebben geëngageerd. Hoe dan ook lijkt een overname alsmaar wenselijker te worden, maar voorlopig komt er geen schot in dat dossier. (KDC/GLA)

Ziekenboeg Buffalo's zit eivol

Yves Vanderhaeghe moet op Antwerp een hele rist spelers missen. Esiti (heup), Simon (enkel), Horemans (kruisband), Dussenne (hamstring), Mitrovic (enkel) en Machado (quadriceps) stonden al op non-actief, maar na de match tegen Lokeren komen daar de blessures van Christiansen (contractuur kuit) en Dejaegere (contusie kuit) bovenop. Dejaegere ondergaat vandaag nog een test. Net als Esiti behoort hij tot de selectie, maar de match halen zij wellicht niet.

"Het wordt op de Bosuil een strijd", weet Yves Vanderhaeghe. "We hebben tegen Club Brugge gezien hoe viriel Antwerp voetbalt. We zullen daar klaar voor moeten zijn, want als je alle duels verliest, kan je nooit winnen. Maar we zullen een mengeling van de twee moeten brengen: tonen dat we ook stevig en sterk zijn, maar anderzijds ons eigen voetbal niet vergeten." (RN)

Chipciu terug na fysiek en persoonlijk leed

De klop van de hamer is verwerkt. Na maanden afwezigheid is Alexandru Chipciu (28) opnieuw inzetbaar. Zijn doel: Anderlecht bedanken voor het getoonde begrip. Zijn opvallende rode schoenen - je kunt er niet naast kijken - lijken wel een statement: "Ik ben terug." 't Heeft lang geduurd: Alexandru Chipciu's laatste selectie dateert van 18 november op Moeskroen. Hij wordt nog niet aan de aftrap verwacht - hij trainde maandag pas voor het eerst na een knieblessure -, maar dezer dagen is zelfs een plek op de bank een forse opsteker.

Waar Chipciu de voorbije maanden meestal uithing? Het antwoord is simpel: aan het ziekbed van zijn vader Ionel, die hij in het verleden "zijn steun en toeverlaat" noemde. "Het is dankzij hem dat ik het voetbal leren appreciëren heb. Hij heeft me gevormd tot de persoon die ik nu ben." En dus vond Chipciu het maar normaal dat hij zijn papa boven het voetbal verkoos.

Huidkanker, was het verdict bij Ionel. Het was een kwestie van tijd voor hij definitief afscheid zou moeten nemen. Eerst ging Chipciu zelf naar Roemenië, maar finaal leek het beter om zijn 53-jarige vader naar België te halen. Een goeie zet: aan de zijde van zijn zoon en kleinkinderen, kende hij een opflakkering, Het was evenwel van korte duur - begin december stierf Ionel.

Al die tijd toonde Anderlecht, nochtans een team in personeelsnood op dat moment, zich uitermate begripvol. De clubleiding gaf Chipciu de toestemming om zo lang afwezig te blijven als hij zelf wilde. Een menselijk gebaar dat Chipciu enorm apprecieerde, zo schreef hij op zijn Facebook-pagina: "Bedankt om mij en mijn familie zo geweldig te steunen, Anderlecht!"

Nu wil hij die waardering ook met zijn voeten tonen. De rechterflankspeler is erop gebrand om opnieuw zijn niveau te halen van in het titeljaar, toen hij onder René Weiler een sleutelpion was. Vandaar ook dat hij, net als Anderlecht overigens, geen oren had naar Turkse belangstelling. Subtopper Bursaspor wilde Chipciu er graag bij, maar voor de speler zou vertrekken aangevoeld hebben als ondankbaarheid na de hulp. Paars-wit kan van die motivatie maar beter profiteren: een góeie Chipciu kan het sowieso gebruiken. Straks als invaller tegen Waasland-Beveren al? (PJC)