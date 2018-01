FT België: Olayinka en Walsh halen hun gram in hoger beroep - Bondsparket vordert één speeldag tegen Agbo De voetbalredactie

Bondsparket vordert één speeldag schorsing tegen Agbo (Standard)

Bondsparket vordert één speeldag schorsing tegen Agbo (Standard)

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft één speeldag schorsing en een boete van 400 euro gevorderd tegen Standard-speler Uche Agbo, die zijn boekje te buiten ging nadat hij tegen KV Kortrijk werd uitgesloten.

In de met 2-1 verloren wedstrijd van de 21e speeldag op het veld van KV Kortrijk kreeg Agbo op slag van rust zijn tweede gele en dus rode kaart. De 22-jarige Nigeriaan maakte een wilde tackle op Stojanovic, die evenwel niet werd geraakt. Agbo was het niet eens die beslissing van scheidsrechter Nathan Verboomen, ging in discussie met de ref en weigerde van het veld te stappen. Toen hij dat dan uiteindelijk wel deed, ging hij in de clinch met het thuispubliek. Daarbij stak de Nigeriaan meermaals zijn middelvinger op. Verboomen nam het incident met Agbo op in zijn verslag, waardoor de middenvelder vervolgd kon worden.

Als Standard, dat in een persbericht het "racistisch xenofoob gedrag" van de Kortrijk-supporters al veroordeelde, akkoord gaat met de strafvordering, mist Agbo de verplaatsing naar Zulte Waregem (23/01). Als de Rouches weigeren, komt het dossier op 9 januari voor de Geschillencommissie. Voor de thuispartij tegen Eupen (20/01) is Agbo automatisch geschorst (twee keer geel).

In het Guldensporenstadion van KV Kortrijk was ook een Match Delegate aanwezig die de incidenten opnam in een ander verslag. Op basis van dat rapport vorderde het Bondsparket een boete van 1.000 euro tegen KV Kortrijk voor de "houding van de supporters". De Match Delegate constateerde dat er voorwerpen naar Agbo gegooid werden en dat Agbo geprovoceerd werd, over spreekkoren of haatdragende boodschappen wordt niet gerept. Ook Standard riskeert een boete voor het werpen van Bengaals vuur op het terrein. Het Bondsparket stelde een minnelijke schikking van 500 euro voor.

Olayinka twee speeldagen effectief geschorst, geen straf voor Walsh

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vandaag vijf speeldagen schorsing, waarvan drie met uitstel, en een boete van 2.000 euro opgelegd aan Peter Olayinka. Zijn ploegmaat bij Zulte Waregem Sandy Walsh werd vrijgesproken.

Olayinka moet voor zijn drieste tackle op de kuit van Charleroi-middenvelder Marco Illaimaharita de wedstrijden tegen KV Mechelen (20/01) en Standard (23/01) geschorst toekijken. De Nigeriaanse aanvaller kreeg in eerste aanleg vier speeldagen schorsing, plus een boete van 1.600 euro. Zulte Waregem ging niet akkoord met die straf en ging in beroep tegen dat vonnis. Hoewel het aantal schorsingsdagen verhoogd werd, moet de 22-jarige Olayinka maar twee speeldagen schorsing effectief uitzitten. Er hangen hem tot 1 januari 2019 wel drie voorwaardelijke speeldagen boven het hoofd.

"De actie hoort niet thuis op een voetbalveld. Het gaat hier niet om een gewone tackle, maar om een onreglementaire en onstuimige aanslag. Olayinka protesteert na het tonen van de rode kaart bij de scheidsrechter en verlaat dertig seconden later het veld. Ongeacht de concrete omstandigheden was dergelijke houding ten aanzien van de scheidsrechter helemaal onverantwoord", aldus de Geschillencommissie Hoger Beroep.

"Een sanctie moet doeltreffend zijn en dus Olayinka in de toekomst van soortgelijke feiten weerhouden. Om dergelijke aanslagen te voorkomen dient een significante schorsing met uitstel gegeven te worden, zodat Olayinka gedurende een jaar een zware belasting met zich meedraagt. De sanctie kan gelden als een onontbeerlijk signaal voor Olayinka en zijn toekomstig gedrag als voetbalspeler. Een grotere mildheid zou getuigen van permessiviteit, de jeugdigde leeftijd kan geen element zijn voor het bepalen van de strafmaat."

Ook Sandy Walsh, die in de thuiswedstrijd tegen Sporting Charleroi (0-4) rood kreeg omdat hij aan de noodrem trok, haalde zijn gram. De vleugelverdediger van Essevee werd bestraft met één speeldag schorsing en 400 euro boete, maar de Geschillencommissie Hoger Beroep oordeelde dat de uitsluiting voldoende was. Zulte Waregem recupereert Walsh zo voor de belangrijke degradatietopper op het veld van KV Mechelen na de winterstop. "Sinds vorig seizoen wordt er afgestapt van de driedubbele bestraffing (strafschop, uitsluiting en schorsing). De Geschillencommissie Hoger Beroep stelt vast dat er in casu ook geen sprake is van brutaliteit en potentiële aantasting van de fysieke integriteit. De minimumsanctie van 'uitsluiting voldoende' voorzien in het bondsreglement is billijk", luidde de verklaring.

Vuurwerk in Moeskroen kan Zulte Waregem 1.000 euro kosten

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft 1.000 euro boete gevorderd tegen Zulte Waregem, omdat supporters vuurwerk afstaken tijdens de competitiewedstrijd van de twintigste speeldag in Moeskroen.

Scheidsrechter Wesley Alen moest Moeskroen-Zulte Waregem (2-1) in de slotfase heel even stilleggen. Supporters van Zulte Waregem hadden achter de kooi van Moeskroen-doelman Jean Butez Bengaals vuur afgestoken, waardoor Le Canonnier in een mum van tijd in een rookwolk werd gehuld. Na een korte pauze kon de partij hernomen worden. Indien Essevee de strafvordering van 1.000 euro niet aanvaardt, spreekt de Geschillencommissie zich in eerste aanleg over het voorval.

Het Bondsparket besliste geen strafvoorstellen te doen aan KV Mechelen en Club Brugge. In hun onderlinge competitieduel van speeldag 20 staken de Mechelse supporters vuurwerk af en was er een spreekkoor te horen. De Brugse bezoekers lanceerden enkele spreekkoren, maar de procureur vond de feiten niet ernstig genoeg om een disciplinaire procedure te starten.

