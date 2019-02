FT België. OHL zet coach Pearson aan de deur - Beerschot-Wilrijk wint bij Tubeke en blijft mee op kop De voetbalredactie

03 februari 2019



Beerschot Wilrijk boekt 1-3 zege bij Tubeke

Beerschot Wilrijk heeft een 1-3 zege geboekt bij Tubeke op de 24e speeldag in de Proximus League. Daardoor komt het opnieuw op kop in de stand van de tweede periode. Het team van Stijn Vreven kwam in de 27ste minuut op voorsprong via Tissoudali. Maar vrijwel meteen kwam Tubeke langszij. Schuster zette een strafschop om. Vanzeir (55') trapte de 1-2 binnen. Het laatste kwartier moest Tubeke met tien man afwerken. Touré kreeg een rode kaart voor een duw in het gezicht van Tissoudali. Invaller Placca legde in de 89ste minuut de eindstand vast.

Na tien speeldagen in de eerste periode komt Beerschot Wilrijk opnieuw aan de leiding in 1B. Het telt net als eersteperiodekampioen KV Mechelen 22 punten en een doelsaldo van +11, maar de Kielse Ratten maakten meer doelpunten (21 tegenover 20). Malinwa won zaterdag met 3-0 van Westerlo. Tubeke is derde met 14 punten. In het algemeen klassement staat Beerschot Wilrijk op de tweede plaats met 46 punten. Tubeke is zevende met 23 punten.

OH Leuven zet coach Pearson aan de deur

OH Leuven heeft vandaag bekendgemaakt de samenwerking stop te zetten met haar hoofdcoach Nigel Pearson. De Engelse coach, aan het roer in Leuven sinds september 2017, kon zijn team al maanden niet meer naar goede resultaten leiden. Vrijdag werd in eigen huis nog met 0-1 verloren van Roeselare. Assistent Joachim Mununga neemt voorlopig de honneurs waar als T1. De club gaat ondertussen op zoek naar een nieuwe manager.

De 55-jarige Pearson werd anderhalf jaar geleden aangesteld op voorspraak van voorzitter Vichai Srivaddhanaprabha, die in oktober vorig jaar overleed na een helikopercrash. De Engelsman was voordien aan de slag bij onder meer Southampton (2008), Leicester City (2008-2010 en 2011-2015) en Hull City (2010-2011). Met Leicester werd hij in 2014 kampioen in de Championship, alvorens hen in de Premier League voor degradatie te behoeden.

Pearson leidde Leuven in zijn eerste seizoen naar een tweede plaats in de eindrangschikking in 1B, maar kon geen periodetitel veroveren. Dit seizoen verliep van in het begin tegenvallend. Het team kon nooit meespelen in de strijd om de periodetitels en is intussen afgezakt naar de laatste plaats in zowel de algemene rangschikking als de tweede periode.

Leuven bedankt Pearson “voor zijn werk de afgelopen zestien maanden”. “Zijn ruime knowhow en ervaring hebben geholpen bij het tot stand brengen van de infrastructuur, de processen en een professionele cultuur”, klinkt het.

Gerkens, Cobbaut en Appiah vallen naast Anderlecht-selectie

Fred Rutten kan voor de klassieker tegen Standard op een nagenoeg volledig fitte kern rekenen. Enkel Saelemaekers (schorsing) en Makarenko (geblesseerd) ontbreken. Daardoor vallen Pieter Gerkens en Elias Cobbaut zelfs naast de Anderlecht-selectie. Die laatstgenoemde verloor onder Rutten de strijd van Obradovic op de linksachterpositie. Ook Dennis Appiah valt naast de boot.