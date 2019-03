FT België. OHL wint bij Lommel - KBVB vraagt respect voor refs - Club Brugge maat te groot voor Inter in Viareggio Cup De voetbalredactie

OHL wint opener bij Lommel en klimt meteen naar leiding play-downs

OH Leuven heeft de openingswedstrijd van de play-downs in de Proximus League naar zijn hand gezet. De Leuvenaars wonnen bij SK Lommel met 0-2 en klimmen door de overwinning naar de leiding in de tussenstand.

Een doelpunt van verdediger Frédéric Duplus na een halfuur bracht de bezoekers op voorsprong. Zeven minuten voor tijd counterden de withemden naar de 0-2, via Mathieu Maertens.

Leuven behaalde sinds het aantreden van Vincent Euvrard als hoofdcoach begin februari een knappe 10/15. Het staat met achttien punten aan de leiding in de tussenstand van de play-downs. Roeselare (17) en Lommel (16) volgen op dichte afstand, Tubeke (12) moet al een gaatje laten. De Waals-Brabanders ontvangen zondagnamiddag (16u00) Roeselare voor het tweede duel van de eerste speeldag.

Voetbalbond vraagt clubs uit play-off 1 om respect voor refs

Het scheidsrechtersdepartement van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft in Tubeke voor aanvang van de play-offs een infosessie gehouden. Voor de zes clubs die straks play-off 1 zullen betwisten, was er een aparte vergadering. Scheidsrechtersbaas Johan Verbist drukte nadrukkelijk op het hart om de scheidsrechterlijke beslissingen te respecteren.

Terwijl de eigenlijke informatiesessie in het Belgian Football Center van Tubeke om 15u30 op gang werd gebracht, vond een uur eerder al een gelijkaardige vergadering tussen Verbist, Frank De Bleeckere en spelers, trainers of bestuursleden van de zes clubs in play-off 1 plaats. Daarin vroegen de bonzen van het Referee Department om respect op te brengen voor de beslissingen van de scheidsrechter.

Nadien zetten Verbist en De Bleeckere nog eens de puntjes op de i door de voornaamste richtlijnen op een rijtje te zetten. Op een UEFA-sessie in Belgrado twee weken terug werden die de nationale bonden nog eens ingefluisterd. “Scheidsrechterlijke beslissingen worden niet meer genomen op basis van een buikgevoel. Al zal er soms nog interpretatie aan te pas komen, we volgen criteria opgelegd door de UEFA en de FIFA. Soms is het moeilijk te zien, maar nu is er de VAR en die krijgt dezelfde criteria mee”, legde De Bleeckere uit.

In de infosessie ging de KBVB dieper in op fases die wel en geen rode kaart verdienen. Voor ellebogen is het algemene principe dat er een hoge intensiteit moet zijn om een rode kaart te geven. “Er moet veel kracht zitten achter de armbeweging”, aldus De Bleeckere, die ter illustratie beelden toonde van de rode kaart voor Club-spits Wesley Moraes in de match op Moeskroen. Er werd ook uitgelegd wanneer er een penalty gefloten moest worden bij handspel. De algemene richtlijn is dat de arm dichtbij de speler moet zijn, zo niet leidt handspel tot een overtreding en dus een strafschop. “Er is geen interpretatie meer mogelijk”, stelde De Bleeckere. Ook opvallend: wanneer een speler het leer op zijn eigen arm of hand trapt, moet het spel gewoon doorgaan.

Onder de aanwezigen waren onder anderen Ivan Leko en Ruud Vormer (Club Brugge), Laszlo Bölöni en Faris Haroun (Antwerp), Luka Elsner (Union), Paul Allaerts (Moeskroen), Gunther Van Handenhoven (RSC Anderlecht) en Pierre Locht en Sébastien Pocognoli (Standard).

‘Puta Racing Genk’ kost Standard boete van 1.000 euro

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft een boete van 1.000 euro opgelegd aan Standard Luik, nadat supporters tijdens de topper in Genk ‘Puta Racing Genk’ hadden geroepen richting de fans van de thuisploeg.

De feiten werden vastgesteld door de match delegate, die toekeek op de topper van 8 februari in Genk. In de 29ste en 66ste minuut vuurden fans van Standard ‘puta Racing Genk’ in de richting van de Limburgse supporters. “Dat spreekkoor stond in schril contrast met het positieve gedrag van de Standard-supporters tijdens het Genkse eerbetoon aan een overleden supporter”, stelde de match delegate vast.

Bondsprocureur Kris Wagner, die de gezangen als obsceen en vulgair omschreef, eiste een boete van 2.500 euro voor de gezangen. Zo zwaar was de uiteindelijke sanctie niet. Hoewel de Geschillencommissie Hoger Beroep de feiten niet goedkeurt, waren er volgens het disciplinaire orgaan verzachtende omstandigheden. “De context van de wedstrijd, wat toch een intense topper was. De feiten deden zich slechts twee keer heel kort voor. En bovendien leek het gedrag van de Standard-supporters voor de rest van de match voorbeeldig.”

Omdat het om een spreekkoor ging, behandelde de Geschillencommissie Hoger Beroep de zaak in eerste aanleg.

Virtuele buitenspellijn zal gebogen lijken op het tv-scherm

Vanaf de play-offs in de Jupiler Pro League zullen de Video Assistent Referee (VAR) en de scheidsrechter in alle wedstrijden een beroep kunnen doen op een virtuele buitenspellijn. Die hulplijn zal ook op het tv-scherm te zien zijn, maar zal gebogen lijken omdat de ronding van het veld gevolgd wordt. Dat lichtte de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) tijdens een infosessie in Tubeke toe.

Deltacast zal de technologie leveren voor de offsidelijn van de videoref. Die was totnogtoe niet voorhanden, waardoor buitenspel maar moeilijk waar te nemen viel. De technologie van Deltacast werd getest door de FIFA in 2018 en eerder ook al gebruikt voor de tv-operatoren. De voorbije weken hebben de videorefs het systeem uitvoerig getest, zodat ze de lijn vanaf de play-offs zelf kunnen trekken.

Scheidsrechtersbaas Johan Verbist en talentencoach Frank De Bleeckere lichtten vrijdag in Tubeke het hulpmiddel toe tijdens een infosessie voor spelers, trainers en journalisten. “De Buitenspellijn is een tool om het VAR-team te helpen om zoveel mogelijk buitenspelsituaties te gaan objectiveren. Maar sommige situaties zullen nog steeds interpretatie van de scheidsrechter vragen”, waarschuwde de KBVB.

De voetbalbond waarschuwde dat DeltaCast een eerder gebogen lijn laat zien op het tv-scherm. Daar is opzettelijk voor gekozen, omdat die de kromming van het veld volgt en dus net iets accurater is dan de lijnen die de tv-operatoren voorlopig lieten zien. “Al gaat het in tegen de intuïtie, het resultaat is accurater”, klonk het.

De KBVB verduidelijkte ook dat de keuze voor het correcte frame van essentieel belang is. “De VAR moet kiezen wanneer de lijn getrokken wordt. FIFA en UEFA zijn daar heel duidelijk in. Het moet gebeuren bij het eerste contact van de pas of de actie”, luidde het devies. De lijn wordt overigens getrokken ter hoogte van het laatste lichaamsdeel achter de bal, maar hand en arm van de speler tellen daarbij niet mee.

De KBVB gaf de lijnrechters ook duidelijke instructies mee, nu er in de play-offs een videoref en een buitenspellijn zijn om offside te verifiëren. De algemene richtlijn is dat er bij twijfel niet gewacht wordt, zodat de VAR nog kan tussenkomen. Dat is altijd zo - ook wanneer er geen twijfel is - wanneer er een duidelijke scoringskans is. De lijnrechter moet wel meteen vlaggen als er geen doelgevaar is. Dezelfde instructies gelden voor de hoofdscheidsrechter.

Club Brugge is maat te groot voor Inter in kwartfinales Viareggio Cup

De beloften van Club Brugge (U19) hebben zich vandaag op de Viareggio Cup, een prestigieus jeugdtoernooi in Italië, geplaatst voor de halve finales. Het team van coach Rik De Mil haalde het met 0-3 van Inter Milaan. De Brugse doelpunten kwamen op naam van Jacopo Gianelli (5., own), Eric Appiah (83) en Mathias De Wolf (86.). In de achtste finales had blauw-zwart AC Milan na strafschoppen uitgeschakeld. In de finale wacht voor blauw-zwart Bologna, dat in zijn halve finale het Portugese Braga versloeg met 1-0.

De Bruggelingen werden eerder in de groepsfase tweede in hun poule met 6/9. Er werd op de openingsspeeldag verloren van Bologna (1-0), waarna zeges tegen Viareggio (8-2) en Ternana (3-1) blauw-zwart toch bij de laatste zestien brachten. Het is het derde jaar op rij dat Club Brugge deelneemt aan het prestigieuze Italiaanse beloftentoernooi. In 2017 bereikten ze de halve finales, vorig jaar sneuvelden ze in de groepsfase. Op de erelijst van het toernooi staat één Belgische club. Anderlecht pakte de eindzege in 2013.

Fransman Letexier leidt wedstrijd Rode Duivels in

De Fransman François Letexier is aangeduid als scheidsrechter voor de EK-kwalificatiewedstrijd van de Rode Duivels zondag (24 maart) in Cyprus. Dat bevestigt de Europese voetbalbond UEFA op zijn website. Letexier, 29, is internationaal scheidsrechter sinds 2017. Hij leidde nog geen wedstrijd van de Rode Duivels. België versloeg gisteravond in zijn eerste kwalificatiematch voor het EK 2020 Rusland met 3-1. Cyprus was met 5-0 veel te sterk voor San Marino.

Assistent-refs vragen compensatie voor afzondering

Met play-off 1 in aantocht stelde ex-topref David Elleray, die op vraag van CEO van de voetbalbond Peter Bossaert de Belgische scheidsrechters een handje moet toesteken, voor dat de scheidsrechters, hun assistenten en de videorefs de dag voor hun match op afzondering gaan. Voor de gewone refs is dat geen probleem omdat ze als semiprof op een vaste vergoeding kunnen rekenen, maar voor hun assistenten is dat ingrijpender. Zij moeten dan een dag extra vrij nemen op hun werk. Het is nog niet duidelijk in welke mate dat praktisch haalbaar is voor hen en welke financiële compensatie daar tegenover staat. Daar moet tijdens de lentestage, die van vandaag tot zondag in Waterloo en Tubeke loopt, duidelijkheid over komen. (VH)

Antwerp verliest oefenpot

In een oefenmatch achter gesloten deuren heeft Antwerp met 0-2 verloren van NAC Breda, hekkensluiter in de Nederlandse Eredivisie. Er werd over vier keer dertig minuten gespeeld. In het eerste kwart kwam Antwerp sterk voor de dag, maar vergat het te scoren. Gaandeweg werd er veel gewisseld en werd de partij evenwichtiger. In de slotfase slikte de Great Old nog twee doelpunten op de tegenaanval. Laszlo Bölöni liet zijn hele kern opdraven, op de internationals Bolat, Teunckens, Opare en Bolingi en de geblesseerden Mbokani en Buta na. Die laatste werd trouwens gisteren geopereerd aan de meniscus en is out voor de rest van het seizoen. Bij afwezigheid van Buta en Opare werd er geëxperimenteerd met Yatabaré en Nazaryna op rechtsback. Lamkel Zé, die afgelopen weekend nog disciplinair geschorst was omdat hij Van Damme op training een tik had verkocht, mocht in het laatste uur ook in actie komen. (KDC)

Oefenzege KV Kortrijk op Lille

KV Kortrijk won in het trainingscentrum van Rijsel een oefenpartij tegen LOSC met 1-2. Man United-huurling Pereira stond voor het eerst in doel en speelde een prima partij. Rougeaux hernam na meer dan een jaar blessureleed. (ESK)

