FT België. OHL deelt gratis tickets uit voor duel tegen Beerschot-Wilrijk Voetbalredactie

25 februari 2019

12u47

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal Oud-Heverlee Leuven hoopt voor de thuiswedstrijd van zondag (3 maart) tegen Beerschot-Wilrijk op een zo groot mogelijke opkomst. Daarom krijgen alle abonnementhouders een gratis ticket, zo maakte de club uit 1B bekend.

OHL behaalde zondag bij Tubeke een tweede zege op rij (1-3) na de 3-0 overwinning tegen Westerlo en wil die lijn doortrekken in de slotwedstrijd van de reguliere competitie, zondagnamiddag (16u) in het King Power at Den Dreefstadion tegen Beerschot Wilrijk. Om zoveel mogelijk supporters naar de match te lokken, deelt OHL gratis toegangskaarten uit aan de abonnees.

"De steun van de fans in de thuiswedstrijd tegen KVC Westerlo gaf spelers en technische staf een geweldige boost en stuwde hen naar een ruime overwinning", stelt de club. "De spelers hopen opnieuw op de massale steun van het Leuvense legioen, in de laatste thuismatch van de reguliere competitie. Abonnees kunnen één gratis ticket bekomen voor de combiwedstrijd tegen Beerschot Wilrijk."

Abonneehouders kunnen dit gratis ticket afhalen op het secretariaat, op vertoon van identiteitskaart en abonnement. Ook op de wedstrijddag mogen abonnees zich tot de ticketcontainer wenden om daar hun gratis ticket af te halen (voor 15u30), op vertoon van identiteitskaart en abonnement. OHL (28 ptn) strijdt binnenkort in de play-downs om het behoud tegen Westerlo (33) of Roeselare (32), Lommel (30) en Tubeke (23).