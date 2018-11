FT België. OH Leuven stelt met Peter Willems nieuwe CEO aan - FC Barcelona scout Chakvetadze - Waasland-Beveren beleeft met 3 miljoen euro winst boerenjaar De voetbalredactie

15 november 2018

18u50 1

Pierre François geeft op vergadering 1B-clubs tekst en uitleg

Pierre François, CEO van de Pro League, is ingegaan op de uitnodiging van de 1B-clubs om wat meer toelichting te geven over een aantal hete hangijzers. Onder meer zijn eigen positie, maar ook de aanpak van de problematiek rond de spelersmakelaars kwam vanavond aan bod op de vergadering van 1B-clubs.

“We hebben met Pierre François op een constructieve en open manier van gedachten kunnen wisselen”, zegt OHL-bestuurder Paul Van der Schueren aan Belga. “Tijdens onze vergaderingen hebben we hem uitgenodigd om over een aantal zaken extra toelichting te geven. Dat ging niet alleen over zijn persona, maar ook over inhoudelijke elementen.”

Of François het vertrouwen heeft kunnen herstellen, wilde Van der Schueren niet bevestigen. “We hebben in elk geval zijn versie van de feiten gehoord. Dat deed hij heel transparant. Tijdens de raad van bestuur van de Pro League zullen we de laten weten welke indruk dat op ons liet. Het lijkt me niet gepast om dat nu al in de pers te doen.” Volgens Eric Roef, voorzitter van Beerschot Wilrijk, kwam een vertrouwensbreuk zelfs niet ter sprake.

De vergadering van de 1B-clubs stond al een tijdje gepland, maar door de gebeurtenissen van de voorbije weken was de agenda behoorlijk vol geraakt. “We hebben met open vizier over een aantal dossiers gesproken, zodat ik op de raad van bestuur van maandag een gedragen standpunt kan vertolken”, aldus Van der Schueren, die het standpunt van de 1B-clubs zal verdedigen bij de Pro League.

Peter Willems nieuwe CEO van Oud-Heverlee Leuven

Peter Willems is de nieuwe CEO van Oud-Heverlee Leuven. Dat heeft de club uit de Proximus League vandaag laten weten. Willems heeft dertien jaar ervaring bij de Europese voetbalbond UEFA, waar hij verantwoordelijk was voor merk- en marketingstrategieën. Marc Tordeur zal hem als Head of Operations bijstaan, zo preciseerde de club.

“Ik ben heel trots dat ik de kans krijg om deze mooie club te leiden en verder kan bouwen op de sterke funderingen die de King Power familie hier heeft gelegd”, reageert Willems op de OHL-site. “Ik besef hoe belangrijk de erfenis van de overleden voorzitter is voor zijn familie en iedereen die bij de club betrokken is. Ik kijk dan ook uit naar de uitdaging om zijn visie te helpen realiseren, zowel wat betreft de sportieve resultaten als het versterken van de maatschappelijke rol van de club.”

De club uit de studentenstad werd eind vorige maand opgeschrikt door de dood van voorzitter Vichai Srivaddhanaprabha. De Thai stierf in een helicoptercrash aan het stadion van het Engelse Leicester City, een andere club in zijn portefeuille.

AA Gent gaat in beroep tegen schorsing voor Verstraete

AA Gent tekent beroep aan tegen de schorsing van drie speeldagen die Birger Verstraete dinsdag kreeg van de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Dat bevestigde de KBVB vandaag. De middenvelder zal zich morgenmiddag om 13u00 opnieuw moeten verantwoorden voor zijn rode kaart in de partij op het veld van RSC Anderlecht. Dit keer gebeurt dat dan wel voor de Geschillencommissie Hoger Beroep.

In eerste aanleg werd Verstraete drie wedstrijden geschorst, nadat hij zijn studs op de enkel van Daudi had gepland. Ook een boete van 3.000 euro was zijn deel. AA Gent tekent echter beroep aan met het oog op strafvermindering.

Waasland-Beveren: meer dan 3 miljoen euro winst

Mede dankzij de transfers van Morioka, Seck, Camacho en anderen, heeft Waasland-Beveren er een boerenjaar opzitten. Meer nog: afgelopen boekjaar was financieel veruit het beste in de geschiedenis van de fusieclub. Aangezien de structuur van Waasland-Beveren uit een vzw en een cvba bestaat, worden geconsolideerde cijfers publiek gemaakt.

Waasland-Beveren is financieel gezond en het eigen vermogen is meer dan hersteld. Bovendien kreeg de club ook heel wat premies voor haar bloeiende jeugdwerking.

Het geconsolideerd eigen vermogen bedraagt net geen 3 miljoen euro. De geconsolideerde winst na belasting bedraagt 3,2 miljoen euro. (MVS)

Barça scout Chakvetadze

Als motivatie kan het tellen. Volgens het Catalaanse 'Diario Sport' heeft niemand minder dan FC Barcelona zijn oog laten vallen op Giorgi Chakvetadze (19). De topclub stuurt vanavond zelfs een scout naar Andorra - Georgië om het toptalent van AA Gent te bekijken. De interesse is niet nieuw, want Barça kwam de aanvaller eerder ook al bekijken in de Ghelamco Arena. Tot dusver was er wel nog geen enkel officieel contact over een eventuele transfer met de Buffalo's. Chakvetadze debuteerde in maart voor de nationale ploeg en was sindsdien goed voor drie doelpunten in vijf interlands. Ook bij Gent schoot hij dit seizoen al vier keer raak. (VDVJ/RN)