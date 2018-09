FT België. OH Leuven geraakt niet voorbij leider Lommel - Antwerp en Vitesse houden het op een draw in debuutmatch Musonda De voetbalredactie

08 september 2018

19u25 2 Belgisch Voetbal Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? Wie moet toekijken vanop het strafbankje? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Tweede draw op rij voor leider Lommel SK

OH Leuven is op het veld van Lommel SK niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel. De Leuvenaars kwamen op voorsprong via Samy Kehli, maar de Limburgse promovendus kwam dankzij een omgezette strafschop terug in de wedstrijd. Lommel blijft zo verrassend leider in 1B, OH Leuven kan dan weer een slechte zaak doen. Vorige week speelde Lommel 2-2 gelijk tegen Roeselare.

Promovendus Lommel SK stond na vier speeldagen verrassend op kop in 1B met 8 op 12. OH Leuven bracht die ongeslagen status in gevaar door na 23 minuten op voorsprong te komen via Samy Kehli. Lommel vocht echter terug en in de 67e minuut versierde Leonardo Rocha een strafschop. De Portugees zette de elfmeter zelf om en scoorde zo zijn vierde competitiedoelpunt in vijf wedstrijden. De ingevallen Cerigioni was nog dicht bij de 2-1, maar OHL-doelman Thamsatchanan weerhield de spits ervan om zijn ex-club te nekken.

Lommel SK blijft door deze puntendeling alleen leider met 9 punten, al kan Westerlo (7 punten) mits winst tegen Tubeke zaterdagavond de koppositie overnemen. Beerschot Wilrijk, dat zes punten heeft, gaat zondag op bezoek bij Roeselare. OH Leuven telt eveneens zes punten, één punt meer dan KV Mechelen. Daarna volgen Union, Roeselare en Tubeke met drie punten.

Antwerp en Vitesse spelen gelijk in debuutwedstrijd Musonda

Antwerp en het Nederlandse Vitesse hebben in het Bosuilstadion 0-0 gelijkgespeeld in een oefenwedstrijd, die om veiligheidsredenen achter gesloten deuren werd afgewerkt. Charly Jr. Musonda vierde zijn debuut bij Vitesse, dat hem huurt van Chelsea.

De 21-jarige middenvelder verscheen bij de bezoekers aan de aftrap en moest tijdens de rust in de kleedkamers blijven. Opvallend, beide ploegen misten een strafschop. Voor The Great Old miste Ivo Rodrigues na elf minuten van op de stip, na een strafschopovertreding van Alexander Büttner (ex-Anderlecht). Na de pauze geraakte ook Oussama Darfalou voor Vitesse niet voorbij reservedoelman Yves De Winter.

Twee gemiste penalty's, het officieuze debuut van Charly Musonda en meer. Lees het verslag en bekijk de foto's van de oefenwedstrijd vs @official_rafc hier: https://t.co/bw9zREvgOT #Vitesse pic.twitter.com/aQkcnV7ULs Vitesse(@ MijnVitesse) link

FP Halle-Gooik kondigt samenwerking met de stad Shanghai aan.

Futsal Project Halle-Gooik heeft een samenwerking met de Chinese stad Shanghai aangegaan. Het doel: de ontplooiing van de sport in de metropool én de opleiding van jonge futsallertjes. Ook zullen Chinese spelers de kans krijgen om stage te lopen in ons land. "We werden gecontacteerd om futsal te promoten," zegt Lieven Bart, de manager van de landskampioen. "Het is een geweldige kans om nieuwe relaties aan te gaan en een eer dat een stad van 25 miljoen inwoners onze club verkiest als partner. We zullen geregeld langsgaan waardoor de kinderen van onze ervaring kunnen genieten."

FP Halle-Gooik was in Shanghai aanwezig voor de Overseas Supercup, een organisatie van de grootstad ter promotie van het futsal. Ze speelden een exhibitiewedstrijd tegen FT Antwerpen. De kampioen won met 6-1-cijfers.

Davidzada weg bij AA Gent

Ofir Davidzada (27) trekt definitief de deuren bij AA Gent achter zich dicht. De Israëliër trekt voor vier jaar naar Maccabi Tel Aviv. De topclub uit zijn thuisland huurde hem vorig seizoen al. De verdediger kon zich nooit doorzetten bij de Buffalo's, hij speelde er slechts zes wedstrijden.

Kylian Hazard debuteert bij Cercle

Kylian Hazard debuteerde voor Cercle Brugge na de pauze. De eindstand stond toen al op de bordjes. De jongere broer van Eden en Thorgan bleef een kwartier onzichtbaar, maar liet zich daarna met een paar gesmaakte acties opmerken. Hazard zette enkele dribbels op en legde de gelijkmaker panklaar voor zowel Bongiovanni als Koshi. De Luikenaar mikte te hoog, de tiener nipt naast. Voor de Franse tweedeklasser scoorden Raspentino (ex-Eupen) en Robail, vorig jaar zelf nog bij Cercle. (LUVM)

Cercle Brugge: Van Damme; Lopez (46' Vanhoutte), Delacourt, Taravel (46' Lambot), Etienne; Hoggas, Koné (46' Mercier), Lusamba (46' Hazard), Bongiovanni (70' Koshi); Tormin (70' Bruno), De Belder (75' Irié).

Doelpunten: 12' Raspentino (0-1), 15' Robail (0-2), 32' De Belder (strafschop, 1-2).

Duffel legt zich neer bij bekerloting

FC Duffel tekent geen verzet meer aan tegen de beslissing van de KBVB om de bekerloting te behouden. De voetbalbond verwees in zijn argumentatie naar het gegeven dat het papiertje in het geopende balletje in vier was gevouwen en dus onleesbaar was. Ook de rechtzetting tijdens de loting (het balletje werd gesloten red.) en het feit dat geen enkele andere club bezwaar indiende na of tijdens de trekking vond het Uitvoerend Comité reden genoeg om te klacht van de Duffelaars te weerleggen. "Een magere argumentatie, maar verder gaan naar het BAS heeft weinig zin", reageerde Duffel-voorzitter Denis Raveschot vrijdagavond. "Ze konden op z'n minst hun fout toegeven, maar dat was blijkbaar al te veel gevraagd."(KDMM)