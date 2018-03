FT België: Officieel: Van Wijk blijft trainer van KV Mechelen - Anderlecht moet niet betalen in zaak-Kabananga Redactie

22 maart 2018

15u45 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Sterkhouder Dorian Dessoleil tekent voor vijf jaar bij in Charleroi

Dorian Dessoleil zal ook de volgende seizoenen het shirt van Sporting Charleroi dragen. De centrale verdediger verlengde zijn contract bij de Karolo's vandaag met vijf jaar.

Dessoleil (25) is een vaste waarde in het elftal van coach Felice Mazzu. Hij speelde dit seizoen 28 wedstrijden in de reguliere competitie (en maakte drie doelpunten). Hij had zo een ontegensprekelijk aandeel in de knappe derde plaats van Charleroi, dat volgende week vrijdag op het veld van Standard play-off 1 opent. De verdediger is een jeugdproduct van Charleroi en heeft ook een verleden bij STVV en Virton.

Anderlecht moet niet betalen in zaak-Kabananga

Anderlecht kan de zaak rond ex-speler Junior Kabananga zonder gevolg klasseren. De Geschillencommissie van de Wereldvoetbalbond (FIFA) besliste vandaag dat paars-wit geen opleidingsvergoeding meer hoeft te betalen aan diens voormalige club. De Portugese spelersmakelaar Paulo Teixeira had samen met het Congolese Aigles Verts een klacht ingediend bij de FIFA omtrent de opleidingsvergoeding van Kabananga. Ze vroegen 100.000 euro plus intresten en beschuldigden Anderlecht van het vervalsen van documenten. Op zijn website laat paars-wit weten dat de FIFA de klacht ontvankelijk maar ongegrond heeft verklaard. "De FIFA legt RSC Anderlecht dan ook geen enkele boete of sanctie op en oordeelt dat de transfer en het contract van Kabananga juridisch gezien helemaal in orde waren", luidt het.

Kabananga speelde tussen 2010 en 2013 voor Anderlecht, maar was er geen vaste waarde en werd uitgeleend aan Germinal Beerschot en Roeselare. Cercle Brugge nam de spits over van paars-wit. Hij voetbalde daarna nog voor het Kazachse Astana en het Turkse Karabükspor. Vandaag draagt de 28-jarige Congolees het shirt van het Saoedische Al-Nasr Riad.

KV Mechelen gaat door met Dennis van Wijk

Dennis van Wijk is ook volgend seizoen coach van KV Mechelen. De 55-jarige Nederlander en zijn assistent Frederik Vanderbiest (40) "gaan de uitdaging aan om KV Mechelen zo snel mogelijk weer naar 1A te brengen", zo klinkt het op de website van Malinwa. "Het nieuwe project van KVM heeft de doorslag gegeven", aldus Van Wijk.

Van Wijk is sinds eind januari aan de slag Achter de Kazerne, als opvolger van Aleksandar Jankovic. Hij slaagde er net niet in de degradatie te vermijden. KV Mechelen telde na dertig speeldagen net als Eupen 27 punten, maar de Oostkantonners konden - dankzij onder meer een 4-0-zege tegen Moeskroen op de slotspeeldag van de reguliere competitie - een beter doelsaldo voorleggen (-17 tegenover -18).

"Ik heb goede gesprekken gehad met de clubleiding", zo zegt Van Wijk, van wie het aflopende contract met één seizoen wordt verlengd. "Het nieuwe project van KV Mechelen boeit me enorm. Daar wil ik graag aan meewerken. Dit is een heel mooie club." Ook Frederik Vanderbiest verlengde zijn contract voor één seizoen.

Van Wijk weet hoe hij een club de promotie kan bezorgen, eerder lukte hem dat bij Oostende (1998), Roeselare (2005), Bergen (2011), Charleroi (2012) en Westerlo (2014). Verder coachte hij onder meer Cercle Brugge, STVV, Antwerp, Beerschot Wilrijk en OH Leuven.

Moedige Pallieters houden STVV af in oefenpot: 2-2

Van stakende Pallieters geen sprake op Stayen. Integendeel. Het financieel fel geplaagde Lierse was de evenknie van STVV, kwam ook twee keer op voorsprong en versierde de beste kansen. STVV, van zijn kant, had twee strafschoppen nodig om een thuisnederlaag te vermijden.

STVV kreeg van meet af aan balbezit. Maar Lierse toonde zich het snedigst. Het was dan ook geen toeval dat Janssens na een mooie persoonlijke actie doelman Steppe kon te grazen nemen. Gueye had even nadien ook moeten scoren op een mooie voorzet van Dussaut, maar de Senegalees knikte onbegrijpelijk naast. Geen man overboord, moet hij gedacht hebben. Even later kreeg hij de kans om zijn misser recht te zetten toen hij in de zestien foutief werd afgestopt. Hij nam zoals verwacht zelf plaats achter de bal en gaf Raksovsky geen schijn van een kans. De rest van die eerste helft had niet veel meer om het lijf. Al had Poelmans nog een grote huizenhoge kans op Lierse op voorsprong te zetten.

In de tweede helft zagen we hetzelfde spelbeeld. Lierse en STVV hielden elkaar compleet in evenwicht. Yakubu knalde op Steppe, Binst knalde van dichtbij onbegrijpelijk over, Akpom kwam een voetje te kort om het leer binnen te tikken, Bezus mikte een vrijschop nipt naast. Toch werd er aan beide kanten nog gescoord. Een kwartier voor tijd knalde Laurent na een schitterende combinatie de 1-2 tegen de netten. De bezoekers leken op dat moment gewonnen spel te hebben. Tot Nitcheu vijf minuten voor tijd werd neergemaaid in de zestien. Weer strafschop dus. Akpom knalde het leer snoerhard in het dak van het doel. De 2-2 was meteen een juiste weergave van het spelbeeld.

Doelpunten: 23' Janssens (0-1), 35' Gueye (1-1 strafschop), 75' Laurent (1-2), 85' Akpom (2-2, strafschop)

STVV eerste helft: Steppe; Dussaut, Kotysch, Goutas, Ayala, De Norre; Opdenakker, Asamoah; Abrahams, Bourard; Gueye.

STVV tweede helft: Pirard; Kitsiou, Teixeira, Tomiyasu, Vandersmissen; Busi, De Petter, Bezus; Nitcheu, Botaka; Akpom

Lierse SK: Rakovsky; Poelmans (86' El Attabi), Frans, Weuts, Bourdin; Elgabas (46' Ayyoub), Badibanga (46' Yakubu), Wils (86' Hamza), Diarra (82' Lehaire); Yagan ('46 Binst), Janssens ('46 Laurent)

KV Oostende maakt zich geen zorgen om licentie

KV Oostende heeft er alle vertrouwen in een licentie voor volgend seizoen te zullen krijgen van de licentiecommissie. Gisteren, bij een eerste behandeling van het dossier, kreeg de kustploeg een positief advies. "Maar de licentiecommissie had nog een aantal bijkomende vragen. Begin april moeten deze vragen worden beantwoord", laat de eersteklasser weten op zijn website.

"Een overnamedossier is altijd complex en het is dan ook niet onlogisch dat de licentiecommissie nog bijkomende vragen stelt", zegt algemeen directeur Patrick Orlans. "Onze eigen mensen en externe professionals hebben keihard aan dit transparant en correct dossier gewerkt. De vragen zijn enkel om extra toelichtingen, maar we geven alle uitleg zodat dit allemaal snel in orde komt. We hebben er alle vertrouwen in de wijsheid van de commissie."

De problemen zouden zich onder meer situeren rond de kwijtschelding door oud-voorzitter Marc Coucke, die naar Anderlecht overstapte. Naast Oostende zou ook Eupen meer uitleg moeten verschaffen aan de licentiecommissie.

1895 Belgian fanclub speelt supporterswedstrijd tegen erkende vluchtelingen

1895 Belgian fanclub, de officiële supportersclub van de Rode Duivels, zal in aanloop naar de oefeninterland tegen Saoedi-Arabië een wedstrijd spelen tegen een team bestaande uit erkende vluchtelingen. Dat laat de KBVB vandaag weten.

1895 Belgian fanclub heeft de traditie om voorafgaand aan een match van de nationale ploeg zelf een supporterswedstrijd te organiseren. Ook voor de partij tegen de Saoedi's is dat het geval. Op dinsdag 27 maart, de dag van de interland in Brussel, zal er om 14u een supporterswedstrijd doorgaan op de voetbalvelden van RSD Jette. Deze keer nemen de supporters van de Rode Duivels het niet op tegen supporters van Saoedi-Arabië, maar zal de wedstrijd gespeeld worden tegen het OHL-Worldteam, een team bestaande uit erkende vluchtelingen.

Deze speciale supporterswedstrijd wil het integratieproject "Iedereen op het veld" in de kijker plaatsen. Dat project van de KBVB, Pro League, Voetbal Vlaanderen, ACFF en Fedasil wil inzetten op de integratie van vluchtelingen en asielzoekers via voetbal.

Eden Hazard ambassadeur van Ice-Watch

De Rode Duivels blijven populaire figuren voor partnerships. Zo heeft Eden Hazard zich als ambassadeur voor de komende twaalf maanden verbonden aan Ice-Watch, het populaire horlogemerk dat eind 2017 zijn tienjarig bestaan vierde. "Ik ben trots dat ik de kleuren van een merk kan dragen waarmee ik mijn roots, enthousiasme en lef deel, maar ook de wens om alle landen, generaties en culturen aan te spreken", aldus Hazard. Jean-Pierre Lutgen, CEO van het designed in Belgium horlogemerk dat wereldwijd verkocht zal worden, noemt Hazard "de ideale ambassadeur". (PJC)

Van Wijk dicht bij contractverlenging

De gesprekken tussen KV Mechelen en trainer Dennis van Wijk gaan de goede kant op. De Nederlander nam eind januari over van Aleksandar Jankovic, maar ook hij kon de degradatie van Malinwa niet vermijden. Toch zijn ze Achter de Kazerne tevreden over het werk van Van Wijk. In principe blijft hij er ook volgend seizoen trainer. (FDZ)

Club en Standard lonken naar Attal (KV Kortrijk)

Club Brugge en Standard hebben interesse in Youcef Attal (21), rechtsachter van de Algerijnse nationale ploeg maar bij KV Kortrijk toch te licht bevonden voor die positie. Toch was hij het die in dat ene duel op Club Brugge, waar hij door blessures in de ploeg een kans kreeg, erin slaagde om Limbombe uit de wedstrijd te houden. KV Kortrijk kan half mei de optie lichten maar het is nog onduidelijk of het dat zal doen. Optie lichten en meteen doorverkopen is een mogelijkheid. (ESK)

Club speelt play-off 1 voor vol huis

Net als de voorbije jaren zal Club Brugge play-off 1 voor een vol huis spelen. De thuiswedstrijden tegen Anderlecht (6 mei, speeldag 7) en AA Gent (20 mei, speeldag 10) zijn al uitverkocht en voor die tegen RC Genk (2 april, speeldag 1), Charleroi (19 april, speeldag 4) en Standard (22 april, speeldag 5) zijn er nog maar enkele tickets in de aanbieding. (WDK)

KVK en De Boeck: "Witte rook? Ja, daar, uit het washok"

Is er al witte rook, Glen? Het was de vraag van een fan na de training op KV Kortrijk. "Ja, kijk daar, uit het washok." Inderdaad. Maar voorlopig ook alleen maar uit het washok. De club omschrijft het anders: "Het komt in orde. Morgen. Of overmorgen. Of volgende week."

De leek kijkt met stijgende verbazing naar 'het spel' van club en coach dat steeds meer gaat lijken op de paringsdans van twee pauwen. In werkelijkheid gaat het alleen maar om... geld. De club houdt vast aan een brutobudget waar het niet over wil, de coach is het daar mee eens maar wil geen toekomstgerichte opties, wel cash geld. Ergens tussenin moeten de partijen elkaar vinden.

Dinsdagavond leek na een tegenvoorstel van Glen De Boeck een akkoord rond, maar het contract werd gisteren toch nog altijd niet ondertekend. Misschien moeten ze eens afspreken... in het washok. (ESK)

Broos: "Custovic mag zich bewijzen in play-off 2"

"Geen haar op mijn hoofd denkt eraan om nu al te zeggen of we al dan niet doorgaan met Adnan Custovic als onze hoofdtrainer." Klare taal uit de mond van Hugo Broos, technisch directeur van KV Oostende.

De geruchtenmolen draait al maanden hevig: Gert Verheyen, momenteel bondscoach van de U19, zou in beeld zijn. Die is al door diverse clubs benaderd - onder andere door KV Kortrijk, dat nog steeds geen definitief akkoord heeft met Glen De Boeck -, maar hield tot dusver de boot altijd af. Volgens onze informatie was er ook al contact tussen Verheyen en KVO. Broos bevestigt noch ontkent, maar benadrukt: "We geven Custovic vooral een kans. Hij heeft een zeer positief parcours afgelegd tot nu toe, met goede resultaten. De komende weken zullen we zijn manier van werken evalueren. Dan pas nemen we een beslissing. Laat ons Adnan in alle rust play-off 2 doen voorbereiden en spelen."

Broos geeft verder nog mee dat Oostende deze zomer zal snoeien in de loonkosten. "En dan bedoel ik niet bij de spelers met een gemiddeld inkomen. Ik heb het over de spelers met extreme lonen, die niet meer op de maat van een KV Oostende zonder Marc Coucke zijn gesneden. Natuurlijk zullen we de lopende contracten respecteren, maar die extremen moeten er wel uit" (NVK)