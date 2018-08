FT België. Odjidja dicht bij terugkeer - 200ste wedstrijd voor Mazzu - Bongonda: "Zonder Dury was ik nooit gebleven" Redactie

04 augustus 2018

08u49 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Odjidja donderdag al terug op het veld?

Het gaat de goede kant op met de kuitblessure die Odjidja vorige week opliep op Standard. "Vadis is al opnieuw aan het lopen", zegt Vanderhaeghe. "Het gaat om een heel klein scheurtje. Hij zou eventueel zelfs donderdag al kunnen spelen in Polen." Brecht Dejaegere (dij) trainde heel de week mee en is vanavond inzetbaar tegen Zulte Waregem. Lovre Kalinic, die na de WK-finale drie weken vakantie kreeg, keert maandag terug bij AA Gent. "Hij is al aan het trainen met zijn ex-coach van Hajduk Split", weet Vanderhaeghe. "Ik verwacht dat hij meteen inzetbaar is. Er zijn wat kleine geruchten over een transfer, maar ik heb hoop dat hij blijft." (RN)

200ste wedstrijd voor Mazzu in Jupiler Pro League

Eupen - Charleroi is de 200ste competitiewedstrijd van Felice Mazzu (52) als coach van de Carolo's. Hij debuteerde op 26 juli 2013 uit op Club Brugge: 2-0, met doelpunten van Wang en Blondel. (AR)

Nakamba nog niet wedstrijdfit

Ivan Leko kan nog geen beroep doen op Nakamba. Hij traint opnieuw met de groep, maar is nog niet wedstrijdfit: "Na elf weken zonder training heeft hij nog wat tijd nodig." Ook voor Mechele komt de match te vroeg. Denswil (contractuur) is twijfelachtig. Afwachten of Dennis en Diatta wel in actie kunnen komen. Leko was lovend voor de vervanger van Nakamba, namelijk Mats Rits: "Op een positie die eigenlijk niet de zijne is, heeft hij het niet slecht gedaan. We zullen zien hoe we het zondag invullen. Of we nog steeds op zoek zijn naar een doublure voor Nakamba? Dat mag ik hopen, ja (grijnst)."

Moeskroenverdediger Diédhiou blijft ook na beroep vier duels geschorst. Met ook nog de geschorste Godeau mist Moeskroen twee verdedigers tegen Club. De Médina en Huyghebaert moeten de klus klaren. (ESK)

Moses Simon vader van dochtertje

Niet alleen staat Moses Simon (23) op het punt om een transfer te versieren, ook werd de Nigeriaan van AA Gent gisteren vader. Simon poseerde met zijn vrouw en zijn pasgeboren dochter. "Bedankt heer voor mijn prinses", klonk het bij Simon, die ook zijn vrouw bedankte voor de geboorte van zijn dochter Emmanuella.

Bongonda: "Zonder Dury was ik niet gebleven"

Theo Bongonda is klaar om te vlammen. Onverhoopt nóg een seizoen bij Zulte Waregem. "Eerlijk: ik had eerst niet gedacht dat ik hier een extra jaar zou blijven", lacht de flankaanvaller. "Belgische topclubs en clubs uit grote competities toonden interesse. Alleen moet ik realistisch blijven. Vorig seizoen heb ik amper 15 matchen gespeeld. Het was beter om langer bij Essevee te blijven - hier voel ik me goed en ben ik zeker van mijn plaats. Maar zonder de aanwezigheid van Dury was ik nooit gebleven." Na een schorsing op speeldag één kan Bongonda vanavond in de Ghelamco Arena beginnen aan de missie om zijn carrière te herlanceren. "Het zal aan mij zijn om vooraan het verschil te maken", beseft de voormalige belofteninternational, die gisteren officieel het rugnummer 10 van Onur Kaya overnam. Een ander cijfer dat de hoge verwachtingen van Zulte Waregem in Bongonda aantoont, is de 1,6 miljoen euro die het voor hem neertelde. "Voor druk zorgt dat niet. Het is zelfs een motivatie om de club van mijn hart iets terug te geven voor die inspanning." (VDVJ)