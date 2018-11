FT België. Nu ook officieel: Vertenten en Delferière verliezen FIFA-badge De voetbalredactie

02 november 2018

Vertenten en Delferière verliezen FIFA-badge

De gecontesteerde scheidsrechters Bart Vertenten en Sébastien Delferière zullen niet meer aangeduid kunnen worden door de UEFA of de FIFA voor internationale wedstrijden. Het Uitvoerend Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) nam de semiprofs hun FIFA-badge af.

Het Uitvoerend Comité nam die beslissing op voorstel van het scheidsrechtersdepartement van Johan Verbist. De plaatsen van Vertenten en Delferière, die genoemd worden in het voetbalschandaal, worden ingenomen door semiprofs Bram Van Driessche en Nathan Verboomen. Dat werd gisteren al gemeld, maar is nu dus officieel.

In totaal komen zeven Belgische scheidsrechters in aanmerking voor internationale aanduidingen. Delferière was de hoogst geplaatste. Hij was in groep 1, net onder de Elitegroep, ingedeeld. Vertenten bevond zich net als Alexandre Boucaut en Jonathan Lardot in groep 2.

Vertenten en Delferière werden door de KBVB ook al op non-actief gezet en mogen voorlopig geen matchen fluiten. Delferière werd in het fraudeonderzoek vrijgelaten onder voorwaarden, Vertenten zit nog altijd in de cel.

OHL-fanclub houdt eerbetoon aan overleden voorzitter tijdens match van zaterdag

Louvaniste, de grootste supportersclub van Oud-Heverlee Leuven, organiseert morgen tijdens de match OHL-Tubeke een groots eerbetoon aan Vichai Srivaddhanaprabha, de Thaise voorzitter van de voetbalclub die afgelopen zaterdag overleed in een helicoptercrash aan het voetbalstadion van het Engelse Leicester.

De club uit de Proximus League roept onder meer op om in de 60e minuut van de match met zijn allen ‘You’ll Never Walk Alone’ aan te heffen. OHL vraagt iedereen met een zwarte rouwband om de arm naar het stadion te komen. Aan de ingang van het stadion kunnen nog bloemen worden neergelegd en in een grote tent binnen het stadion rouwboeken getekend.

“In de 60e minuut zingen we met zijn allen ‘You’ll Never Walk Alone’. De lichten in de sfeertribune 4 zullen gedoofd worden en aan iedereen wordt gevraagd met het lichtje van zijn GSM te zwaaien. Laten we op die manier in alle waardigheid afscheid nemen van een groot en genereus man en onze steun aan de families van de slachtoffers tonen”, aldus het bestuur van de club in een mededeling.

Cercle-icoon Roland Rotty (78) overleden

De aanhang van Cercle Brugge is in rouw na het overlijden van oud-speler, ex-trainer en voormalig teammanager Roland Rotty (78). Senator Pol Van Den Driessche (N-VA) werkte enkele jaren met hem samen bij de vereniging. “Ik bewaar de beste herinneringen aan Roland, een beer van een vent. Gedreven, altijd rechtuit, met een bijzondere vorm van humor, Vlaming met een groot hart. Ik heb ook veel respect voor zijn inzet als brandweerman”, aldus Van Den Driessche. Zijn zoon Yves verwoordt het als volgt: “Bij zijn laatste wedstrijd was de tegenstander helaas te sterk, hoe hard hij ook gevochten heeft”. (MMB)

Club stoomt Danjuma klaar

De klok tikt voor Arnaut Danjuma, die de voorbije dagen de training gedeeltelijk kon hervatten. De Nederlandse vleugelspits wordt klaargestoomd voor de topwedstrijden tegen Racing Genk (morgen) en AS Monaco (dinsdag), al komt vooral die eerste ontmoeting flink in het gedrang. Mocht de linkerflank niet tijdig klaar zijn, dan krijgt Diatta na zijn sterke match tegen KV Oostende ongetwijfeld het vertrouwen. Goed nieuws was er voor Danjuma alvast in de vorm van een nieuwe selectie voor Oranje. Weliswaar de ruime voorselectie van bondscoach Koeman, waar ook Ruud Vormer opnieuw deel van uitmaakt. Nederland speelt op 16 en 19 november in de Nations League tegen Frankrijk en Duitsland. (TTV/NP)

Bronn weer in A-kern bij Gent

Dylan Bronn traint weer met de A-kern van AA Gent en komt in aanmerking voor de thuiswedstrijd van morgen tegen KV Kortrijk. De Tunesiër werd vorige week door Jess Thorup tijdelijk naar de B-kern verbannen, nadat hij op training iets te veel liet blijken dat de rechtsbackpositie hem niet zint. Bronn speelde maandag nog met de beloften. De reactie die hij sinds zijn verbanning naar de B-kern toonde, zette Thorup ertoe aan om hem vanaf woensdag weer in de A-kern op te nemen. Birger Verstraete traint na zijn enkelblessure alweer gedeeltelijk met de groep, maar hij is normaal gezien nog niet klaar voor de thuiswedstrijd tegen Kortrijk. (RN)

Preud’homme: “Mijn commentaar is simpel: de beste ploeg heeft gewonnen.”

Standard blijft wispelturig. Het vormpeil met een ruk naar beneden aan de Gaverbeek - 3-1 verlies tegen Zulte Waregem. “We hebben onze job niet gedaan”, zuchtte Michel Preud’homme.

Preud’homme wou en kon zijn ontgoocheling gisteravond niet verstoppen. De Rouches presteerden ondermaats tegen Essevee. Geen bezieling, geen inzet, een totaal gebrek aan mentaliteit. Foute passes, foute controles. De concentratie ontbrak, de goesting evenzeer. Zo goed ze voetbalden tegen Racing Genk of Club Brugge, zo zwak was het gisteren.

“Misschien zijn we niet klaar voor de absolute top”, aldus MPH. “Je moet je elke drie, vier dagen kunnen opladen. Als je het niet elke keer kan opbrengen... Zulte Waregem was beter in alle opzichten. Op technisch vlak, op vlak van snelheid, in de omschakeling en in de duels. Ik heb aan de rust gezegd dat we ons moesten herpakken - we mochten blij zijn dat we eerst op voorsprong kwamen en dat het slechts 1-1 stond na de eerste helft -, maar dan zie ik dat we na een paar minuten opnieuw dom balverlies lijden. We waren afwezig, we hebben onze job niet gedaan. Net als tegen Eupen en Moeskroen waren we ideaal om een ploeg in moeilijkheden een boost te geven. Wat hier gebeurd is, moet eruit. En we zoeken, hoor, maar we vinden geen oplossingen. Ik hoop dat het geen superioriteitscomplex is, want in sport loop je dan met je kop tegen de muur. Maar ik stel me wel meer en meer de vraag of dat het probleem niet is. Of ik spelers ga wisselen? Neen, want dan zou ik negen of tien posities moeten wisselen en dat kan ik niet momenteel.” (FDZ)

Nieuwe kans voor De Bock

Na de zware nederlaag in het Jan Breydelstadion grijpt KVO-coach Verheyen in met het oog op de match van vanavond tegen Charleroi. Zo komt Laurens De Bock nog eens aan de aftrap nadat hij in de voorbije twee matchen negentig minuten moest toekijken. De 25-jarige huurling van Leeds United staat pas voor de vierde keer dit seizoen in de basis. Afwachten in hoeverre Verheyen nog wijzigingen zal doorvoeren. Ook Nicolas Lombaerts mag een bank vooruit. Hij maakt opnieuw deel uit van de selectie nadat hij de match tegen Club vanop de tribune moest volgen. Voor KVO is winnen tegen Charleroi een must: de kustploeg kijkt aan tegen een 2 op 15 en wist in de laatste drie matchen zelfs niet één keer te scoren. (TTV) Bruno komt bij Charleroi terug uit blessure. Mazzu hoopt voor het eerst dit seizoen twee keer op rij te winnen. (AR)